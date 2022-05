conta-gotas

(foto: Freepik/Divulgação)



Saiba como os probióticos melhoram a saúde sexual





O intestino é um órgão extremamente importante para a digestão de alimentos, feita pela flora intestinal, conjunto de bactérias alocadas no sistema gastrointestinal que auxiliam na digestão e no funcionamento do sistema imunológico. Probióticos são fármacos capazes de restaurar essa flora que, aliados à alimentação saudável, ajudam a manter o funcionamento da libido ainda melhor. “A libido se baseia em processos fisiológicos complexos, então uma má ingestão de nutrientes pelo corpo leva a um déficit de absorção que interfere no desejo sexual”, explica a ginecologista obstetra Viviane Monteiro. As bactérias intestinais, reitera a profissional, também podem aumentar e auxiliar a produção de hormônios como a testosterona, que tem grande impacto na manutenção da libido e do desejo sexual.

(foto: pixabay)

Perda de olfato pode

indicar doenças graves





Apesar da perda de olfato ter ficado amplamente conhecida durante a pandemia do novo coronavírus, ficar sem sentir cheiros pode também estar relacionado à rinossinusite crônica com pólipos nasais (RSCcPN). Muitas pessoas vivem com sintomas de pólipos nasais como nariz escorrendo, congestão nasal, dor facial e perda do olfato, pensando que “não há mais nada o que fazer”. Porém, existe um tipo específico de inflamação que pode estar associada aos pólipos nasais: é chamada inflamação tipo 2, que também pode estar relacionada a outras doenças inflamatórias, como asma e dermatite atópica. Segundo a Sanofi, empresa global de saúde, a RSCcPN também é uma das enfermidades causadas pela inflamação tipo 2, uma resposta exagerada do sistema imunológico do paciente contra um elemento irritante ou alérgeno, como antígenos, poluição, e o tratamento para a condição é realizado de acordo com a gravidade da doença. Podem ser usados corticoides intranasais, ciclos curtos de corticoides orais ou, em alguns casos, é realizada uma cirurgia para remoção dos pólipos.

(foto: pixabay)





Botox ou preenchimento?





Quando se fala em rejuvenescimento facial, logo se pensa na toxina botulínica. No entanto, o popular “botox” não é o único e nem o mais indicado para todos os casos. Segundo o diretor-executivo da rede de clínicas de estética Botocenter, Rafael Mansilla, o botox atua bloqueando a liberação da acetilcolina, um neurotransmissor que transmite os sinais elétricos do cérebro para a contração dos músculos, evitando o aprofundamento das marcas de expressão. Já o preenchimento devolve o volume em regiões que, com o passar da idade, o perdem, como os lábios.

(foto: Pixabay)

Vitiligo x alimentação





O Vitiligo é uma doença não contagiosa em que ocorre perda da pigmentação natural da pele causada pela redução no número ou função dos melanócitos, células localizadas na epiderme responsáveis pela produção do pigmento cutâneo, conhecido como melanina. De acordo com a nutricionista Monik Cabral, pessoas com a doença precisam se atentar à alimentação, caso não queiram agravar as manchinhas. Segundo Monik, devem ser evitados os alimentos defumados, gorduras animais como torresmo e as frituras e explicou que devem ser priorizados os vegetais, as fontes de ômega 3 e os probióticos. A profissional reitera que uma atenção especial deve ser dada às fontes de vitamina A, que é responsável por manter saudáveis as camadas externas de tecidos epiteliais.

(foto: Pixabay)

Comportamentos que acabam

com a saúde dos seus cabelos





Quem é que não sonha com cabelos fortes, brilhantes e macios? Para manter a beleza e a saúde dos fios é fundamental conhecer o próprio cabelo, adotar uma rotina de cuidados e ainda apostar em uma dieta equilibrada. “Ao lavar as madeixas, o ideal é que a água esteja a temperatura ambiente, uma vez que água quente ou morna faz com que as cutículas do cabelo fiquem abertas”, explica Alex Eduardo, engenheiro químico, CSO e cofundador da JustForYou, de cosméticos personalizados para cabelo no Brasil. Não manter a hidratação em dia e usar fórmulas inadequadas para seu cabelo também são prejudiciais aos fios. Por último, mas não menos importante, o especialista reitera: “Um erro comum é não enxaguar o cabelo em abundância após utilizar cada produto. Deixar resquícios nos fios pode danificar a estrutura capilar a longo prazo e impedir a ação plena de cada produto”.