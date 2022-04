Conta-gotas

(foto: Pixabay)



Práticas estéticas contra o envelhecimento da pele





O avanço da medicina se tornou um grande aliado na prevenção dos primeiros sinais de envelhecimento. Com a variedade de procedimentos estéticos e seus efeitos duradouros, o conceito de envelhecer com saúde e qualidade de vida mudou muito. Diretora da Clínica Metta – Cirurgia Plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Cíntia Mundin afirma que embora o processo de envelhecimento não pare, o que se consegue é desacelerar esse processo. “A indicação correta de cada procedimento é o que proporcionará excelentes resultados”, observa. A especialista indica um conjunto de técnicas e procedimentos minimamente invasivos. Confira:





Ultraformer: aparelho que desacelera o processo de envelhecimento, deixandoa pele com a aparência natural e mais jovem





Biostimuladores de colágeno: a substância injetada vai ajudar a renovar a pele, transformando uma pele flácida em uma pele firme





Toxina botulínica: potente paralisador muscular, o botox funciona como um tratamento preventivo se aplicado duas a três vezes por ano, com regularidade.

(foto: Pixabay)

Workshop em BH aborda fatores emocionais e causas de dores

Cada pessoa é única e traz dentro dela cargas emocionais que podem refletir diretamente nos movimentos e sensações do seu corpo. O personal trainer Samorai, especialista em movimentos, em treinamento 3Dimensional e fundador do Instituto de Performance Samorai, explica que a solução de muitos problemas vem com a evolução tridimensional corpo, mente e espírito, e essa relação faz toda a diferença nos processos de reabilitação das pessoas. Samorai irá ministrar um workshop 3D no fim de semana de 30 de abril a 1º de maio. Serão 16 horas de prática e teoria voltadas a profissionais de educação física que trabalham com reabilitação, com prevenção de lesão e com performance para aprender a usar esse treinamento sem que fiquem reféns de um conjunto de exercícios. É uma forma de entender como entregar o resultado que o aluno precisa em pouquíssimas sessões.





Serviço

Data: 30/4 a 1º/5/22

Horário: Das 9h às 18h

Local: Motion – Saúde e Perfomance – Rua Genoveva de Souza, 730 ,

Sagrada Família, Belo Horizonte

Valor: R$ 497 – Inscrições pelo link https://samorai.maestrus.com/ver/curso/w3dbh/

(foto: pixabay)

Gases: quais alimentos evitar e o que comer

Gases intestinais podem causar grande desconforto e, em determinadas situações, constrangimento social. Eles são absolutamente normais, o problema está no excesso. Alguns alimentos podem ser menos tolerados ou mal digeridos pelo organismo, o que causa a flatulência. ”Repolho, brócolis, couve-flor, milho, leite, grão-de-bico, ervilhas, lentilha, batata, feijão, batata-doce, iogurte, ovos, farelo de trigo, bebidas com gás, cerveja, cebola e aspargos são alimentos que podem aumentar a quantidade de gases”, elenca a nutricionista Juliana Vieira. Por outro lado, há alimentos que reduzem o excesso de gases. “Alimentos ricos em fibra, como por exemplo mamão, aveia, cereais integrais, frutas com casca, legumes e verduras. E se você sofre com excesso de gases,

beba muita água”, indica a especialista.

Fundação do Câncer lança manual dos direitos das pessoas com a doença

A Fundação do Câncer lançou o “Manual dos direitos da pessoa com câncer”, com o intuito de informar, orientar e auxiliar o paciente com câncer sobre os seus direitos. Direitos como saque de FGTS, PIS/Pasep, auxílio-doença, quitação da casa própria, aposentadoria por invalidez, questões sobre impostos e até sobre o passe livre nos ônibus, que pode ajudar na locomoção até o tratamento, estão contempladas na publicação. “Esta é a maneira que encontramos para apoiar quem precisa acessar direitos especiais e, muitas vezes, se encontra sem orientação e suporte”, destaca Augusto Maltoni, diretor-executivo da Fundação do Câncer. Escrito de forma simples e clara em um conteúdo com cerca de 40 páginas, a publicação está disponível gratuitamente para download em www.cancer.org.br.

(foto: Pixabay)

Formigamento pode estar relacionado à má circulação?

Formigamentos momentâneos em membros como braços e pernas raramente estão relacionados a alguma doença de circulação sanguínea. O formigamento pode ser um sinal de alerta, explica o cardiologista Antonio Edmond Ghattas, quando é constante e acompanhado de outros sintomas, como pés e mãos frios, inchaço nas pernas e pés, pele seca e escamosa ou unhas quebradiças. O cardiologista afirma que a maioria das queixas de seus pacientes que chegam ao consultório com um pré-diagnóstico caseiro de má circulação sanguínea é o formigamento. “Sendo assim, se você apresenta algum desses outros sintomas, a recomendação é uma consulta com o médico especialista”, finaliza Edmond.