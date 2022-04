conta-gotas

(foto: Reprodução da internet - 8/1/18)

Mitos e verdades sobre o consumo do açúcar





No mercado, o consumidor pode encontrar diferentes tipos de açúcar: o mascavo e o demerara, por exemplo, que apresentam cor marrom e não passam pelo processo de refinamento. Segundo André Nascimento, nutricionista e professor da Uninassau, "a diferença entre eles é mínima e são opções melhores por serem menos processados. Contudo, todos são sacarose e não faz muita diferença consumir um tipo ou outro", explica. Outro açúcar muito conhecido é o light, uma mistura do comum com adoçante; seu sabor é mais doce. E o de coco, muito consumido por quem segue uma dieta mais natural. Porém, segundo o nutricionista, ele carrega as mesmas calorias que um açúcar refinado, mas o teor glicêmico é menor, inclusive se comparado ao mascavo, sendo uma das melhores opções para pessoas pré-diabéticas.

(foto: MCA Três/Divulgação)

Hérnias: o que você precisa saber





As hérnias de parede abdominal são defeitos na musculatura do abdômen que permitem a passagem de estruturas, como vísceras e gordura, do interior para a parte subcutânea. Segundo Carlos de Almeida Obegron, cirurgião geral do aparelho digestório do Hospital Albert Sabin (HAS), o problema pode ser de nascença ou adquirido através de questões nutricionais, emagrecimento ou trauma. O tipo de hérnia mais comum é a inguinal, que consiste no protrusão de parte do intestino ou outro órgão ligado ao abdômen, e são mais frequentes em homens. “A prática de atividades físicas, alimentação saudável, prevenção da obesidade e boas horas de sono ajudam no fortalecimento muscular e, portanto, evitam a formação de hérnias”, diz Obregon. Hábitos como o tabagismo e o alcoolismo também aumentam a fragilidade da musculatura e, consequentemente, devem ser evitados e considerados como ações preventivas.

(foto: Agência Race/Divulgação)

Alimentos ricos em umami podem melhorar o humor





Alimentos ricos em umami, que despertam o quinto gosto do paladar humano, são ótimas opções para o bem-estar, além de contribuírem para uma alimentação mais diversificada. O aminoácido glutamato é um dos responsáveis pela sensibilidade ao umami, e pode ser encontrado de forma natural em alimentos como carnes, peixes e frutos do mar, cogumelos, ovos, vegetais, legumes, aspargos, leite, queijos e chá verde. Segundo Ilana Elman Grinberg, mestre e doutora pela USP com pós-doutorado pelo Hospital Israelita Albert Einstein e parceira do Comitê Umami, esses alimentos têm nutrientes que ajudam a regular o nível dos hormônios que interferem nas sensações de relaxamento e estresse. “Para reconhecer o gosto umami nas refeições, é fácil: é só perceber o aumento da salivação e o prolongamento do sabor do alimento no seu paladar”, finaliza Elman.

(foto: Expressa Comunicação/Divulgação)

O que fazer evitar alergias respiratórias de outono





Com a chegada do outono também começa a temporada das alergias respiratórias. Crises de rinite e asma, principalmente, tornam-se mais comuns devido às mudanças ambientais, que influenciam o sistema respiratório. De acordo com Mariele Bolzan Lovato, médica otorrinolaringologista do Hospital São Vicente Curitiba, uma medida preventiva é evitar abrir a casa nos períodos do dia com maior polinização. “Os horários com maior concentração de pólen no ar costumam ser no início da manhã, até as 10h, e nos finais de tarde, até as 19h”, observa a médica. Outro fator importante é a limpeza de aquecedores e de filtros do ar-condicionado para que não espalhem “sujeira” pelo ar. “Muitas pessoas costumam atribuir que ficaram doentes devido ao ar frio. Pode acontecer, sim, mas muitas vezes é o ‘ar sujo’ que desencadeou uma rinite”, explica a especialista.

Como combater os temidos furinhos no rosto





Os poros são pequenos orifícios encarregados da eliminação de líquidos, como o suor, que refresca e hidrata a pele. Porém, o acúmulo de oleosidade, especialmente na zona T do rosto – correspondente à testa, nariz e queixo –, e a presença de células mortas na primeira camada da cútis podem influenciar em sua dilatação e, por consequência, ficam muito mais evidentes. Entre diversos fatores que influenciam nessa condição, os hábitos de cuidado com a pele no dia a dia, junto de questões genéticas, são as grandes causas para o aumento desses “furinhos”.“O acúmulo de resíduos na superfície, provenientes do suor, da poluição e da maquiagem, por exemplo, também causam dilatação. Dependendo do cuidado, esse acúmulo de partículas de sujeira levará à obstrução do local, podendo causar os temidos cravos e espinhas”, explica. Segundo o especialista, para diminuir os poros é preciso manter o rosto devidamente limpo todos os dias, com sabonete próprio, fazendo movimentos circulares com a ponta dos dedos por dois minutos e, em seguida, realizar a remoção do produto com água. Evite alimentos gordurosos, pois são responsáveis por promover a formação do excesso de oleosidade. Além disso, ele reitera que um método muito eficaz para fechar os poros é utilizar uma bolsa térmica morna durante 3 minutos e, em seguida, colocar uma fria por mais 2 minutos.