conta-gotas

(foto: Carlos Altman/em/d.a press)



Será que o cacau faz mal para a pele?





O cacau é a principal matéria-prima para fabricação de um dos doces mais amados pelos brasileiros: o chocolate. Se olhar para o quanto o chocolate é visto como vilão da pele, pode associar esse mal ao cacau, porém isso não procede. Segundo a médica especialista em dermatologia Flávia Villela, o chocolate tem um alto índice glicêmico, por isso ele pode estimular a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, causando o aumento da acne. “Muita gente associa os malefícios do chocolate com o cacau, mas, na verdade, não é o fruto que faz mal”, esclarece a médica. Segunda a especialista, o cacau é rico em vitaminas A, B1 e E e tem muitos minerais, como ferro, zinco, potássio e magnésio, substâncias importantes para o bom funcionamento do organismo, da pele e dos fios do cabelo.

Periodontite: doença causada

pela falta de higiene bucal





A periodontite é uma das principais causas de perda dentária: atinge cerca de 90% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Sem os cuidados adequados com os dentes e a gengiva, as bactérias podem se acumular e causar graves doenças na cavidade bucal. A doença é caracterizada pela inflamação e destruição da gengiva, do osso, do cemento (tecido que recobre a raiz) e do ligamento periodontal dos dentes. Entre os sinais, estão sangramento e inchaço. “É de extrema importância que o paciente não cuide apenas dos dentes, mas das gengivas, para evitar o desenvolvimento da periodontite. O principal fator etiológico da periodontite é o biofilme dental – a placa bacteriana –, que eliminamos todos os dias com os cuidados diários de higiene oral”, explica a cirurgiã-dentista Tatiana Deliberador.

(foto: Pixabay)

Amamentação traz benefícios tanto

para mães quanto para os bebês





O leite materno pode ser considerado um fluido biológico dinâmico que atende a todas as necessidades dos bebês até o sexto mês de vida e continua tendo um papel nutritivo e imunoprotetor até o desmame. Segundo a pediatra Denise Katz, ele proporciona proteção contra infecções e alergias, estimula o desenvolvimento do sistema imunológico e auxilia no processo de evolução do sistema digestório e neurológico. Além disso, Katz reitera que a amamentação faz com que o sangramento pós-parto da mãe diminua, acelera sua perda de peso, reduz riscos de câncer de mama, ovário e endométrio, e protege contra doenças cardiovasculares.

(foto: Pixabay)

Varizes durante a gravidez





Uma reclamação muito comum nos consultórios médicos é o aumento das varizes, principalmente na região das pernas, durante a gestação. Durante esse período o corpo da mulher passa por algumas modificações para receber e desenvolver o bebê. “A primeira delas é uma sobrecarga de hormônios que favorecem a dilatação das veias, a segunda é o aumento do volume da circulação para poder nutrir o corpo da mãe e do bebê em desenvolvimento. Por fim, a terceira é o crescimento do útero, que, após o sexto mês, começa a dificultar a circulação de retorno das pernas”, explica Gustavo Marcatto, médico vascular e referência na área. Em resumo, as varizes são veias dilatadas que já não são capazes de realizar adequadamente sua função de levar a circulação de volta ao coração. Podem causar dor, além de mexer com a autoestima.

(foto: Pixabay)

Esportes que mais causam lesões no joelho





O joelho, formado pela rótula, tendões e ligamentos, é a maior articulação do corpo humano, e é uma das regiões mais lesionadas, especialmente como consequência de algum esporte. A área sofre com a compensação e a sustentação de peso e impactos, e durante a prática esportiva é utilizada de forma mais intensa. “Por ser uma região sensível, ela está mais suscetível a lesões diretas e indiretas, seja como consequência do esporte ou durante a prática efetiva. As lesões no joelho são mais comuns em alguns esportes, como atletismo, futebol, lutas e artes marciais, basquete e tênis”, esclarece o ortopedista Luiz Felipe de Carvalho, especialista em coluna vertebral e medicina regenerativa. Segundo o médico, a lesão também está diretamente ligada à parte mental. “As lesões vêm exatamente quando o indivíduo não tem uma percepção adequada do treino que está fazendo. O foco ao treinar é extremamente importante para evitar possíveis complicações”, finaliza Carvalho.

(foto: Pixabay)

Tensão pré-menstrual: alimentos

que ajudam a aliviar os sintomas





Segundo estudos feitos pela Universidade Federal de Campinas, a tensão pré-menstrual (TPM) é um problema que atinge cerca de 70% das mulheres no Brasil. Mudanças no humor, dor de cabeça, cólicas, inchaço, desânimo, incômodo e irritação são os sintomas mais comuns e podem atingir mulheres principalmente entre 20 e 40 anos. Aliada à saúde e à prática da alimentação balanceada, a Bio Mundo, rede de franquias, destaca alguns alimentos ricos em vitamina A, aminoácidos e proteínas, que quando consumidos durante a TPM podem contribuir para equilibrar os hormônios. Confira:





Brócolis – Rico em vitamina A, cálcio e proteínas, além de aliviar os sintomas da TPM contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares, prisão de ventre e aumenta as defesas do organismo





Banana – Fruta rica em vitamina B6, que produz parte da serotonina, além de carboidratos e minerais que contribuem com diversos benefícios para a saúde, como energia, saciedade e bem-estar. Além do mais, auxilia no bom humor e na melhora do sono





Chocolate 70% cacau – Neste período, também é recomendado o consumo moderado do chocolate, principalmente o que apresenta 70% cacau, pois contribui diretamente para a circulação sanguínea, aceleração do metabolismo e aumento do colesterol positivamente.

(foto: Pixabay)

Guia esclarece relação entre

COVID-19 e manifestações cutâneas





Para ajudar a população a entender de forma didática e simplificada como o vírus causador da pandemia pode deixar sinais evidentes na pele, cabelo e unhas, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) acaba de lançar o “Guia sobre a COVID-19 e suas manifestações cutâneas”. Os especialistas enfatizam que, embora os principais sintomas da doença sejam respiratórios, estima-se que seis em cada grupo de 100 pacientes com a doença apresentam alguma manifestação na pele. Pacientes com COVID-19 podem apresentar lesões na pele, sendo as mais comuns manchas vermelhas. Elas são chamadas de “exantema” ou “rash”. Os especialistas pontuam que surgem nos primeiros dias da doença e podem coçar e descamar. A melhora ocorre de forma espontânea, com a recuperação do quadro clínico. Por sua vez, outras lesões, como a urticária, podem preceder sintomas gerais ou surgir concomitantemente a eles. O documento traz ainda a informação de que há relatos de pacientes em que lesões de pele foram o único sintoma da doença, uma situação que tem sido avaliada pela comunidade científica. O guia pode ser acessado pelo link www.issuu.com.

(foto: Pixabay)

Como fazer a rotina diária de higiene oral





Todos sabem que escovar os dentes diariamente é indispensável para a manutenção da saúde oral e prevenção de doenças. Mas, além da escova e do creme dental, é importante também fazer uso da escova interdental, enxaguatório bucal e instrumentos específicos para a higienização da língua. E engana-se quem acredita que esses produtos podem ser utilizados em qualquer ordem. Segundo o cirurgião-dentista e doutor pela USP Hugo Legoy, antes de qualquer coisa é preciso realizar um bochecho com água, removendo resíduos maiores antes da escovação. Após isso, ele orienta usar uma escova interdental e o fio dental – higienizando bem os espaços entre os dentes. Em seguida, realize a escovação, sem esquecer da língua, e finalize com um enxaguante bucal. “Apesar de ser considerado por muitos como uma etapa opcional, é fundamental para complementar a escovação, pois previne o desenvolvimento de micro-organismos na cavidade oral”, conclui Legoy.