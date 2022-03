conta-gotas

(foto: Reprodução da internet - 8/1/18)



Guia indica restrição a unhas em acrigel





O alongamento das unhas em acrigel se tornou tendência entre mulheres de todas as idades, mas não são todas que podem fazer este tipo de procedimento. Apesar de ser aparentemente simples, ele exige cuidados especiais. A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) elaborou um guia que oferece orientações importantes para quem pensa em fazer essa aplicação. Segundo o guia, o uso de unhas em acrigel não é indicado para pessoas alérgicas aos componentes usados no produto, aquelas que têm a pele sensível ou que tenham psoríase da unha ou alguma infecção ou micose. Esse procedimento também não é recomendado para gestantes, pessoas com diabetes, pacientes em tratamento contra o câncer e menores de 16 anos.

Vitamina D, especial para os atletas





Os benefícios que a vitamina D oferece à saúde são extensivos à performance de atletas. Para o endocrinologista Michael Holick, da Universidade de Boston, e um dos maiores pesquisadores sobre o tema, os atletas devem manter níveis de vitamina D no sangue superiores a 40ng/ml, para o melhor desempenho e recuperação, além de reduzir os riscos de lesões, em especial, naqueles que praticam atividades esportivas “indoor” ou exercícios de alta intensidade. Além de contribuir para o ganho muscular, a vitamina ajuda na recuperação pós-exercício e redução dos riscos de fraturas.

O bem das meias de compressão





A gravidez é um período especial da vida da mulher, e acompanhar o crescimento e desenvolvimento do bebê exige não só dedicação, mas também atenção às mudanças no corpo, como os problemas de circulação e consequentes dores nas pernas e pés. Esse problema pode ser tratado com meias de compressão específicas para gestantes. Segundo a fabricante Sigvaris Group, empresa líder mundial em produtos de compressão graduada, as meias previnem o edema, melhoram a circulação sanguínea e auxiliam a reduzir o aumento dos batimentos cardíacos do bebê e da mãe durante a gestação. A meia deve ser calçada logo pela manhã, assim que a mulher se levantar da cama.

Escolhas certas na gestação





As opções de alimentos nas refeições durante a gestação afetam tanto o físico quanto a condição emocional da criança. “O quanto a mãe engorda e emagrece, o que ela come, assim como a qualidade e a quantidade de alimento são fatores que vão implicar toda a formação fetal, podendo determinar até a propensão de a criança se tornar obesa ou não”, esclarece a especialista em emagrecimento Edivana Poltronieri. Por essa razão, ela salienta que desde o momento em que a mulher decide ser mãe é preciso pensar na saúde que a criança terá no futuro. “Toda a estrutura do bebê, além da externa, como pele, cabelo, unhas, serão formadas. O bebê vai carregar a genética da mãe em todos os aspectos. Saber disso poderá ajudá-la a criar consciência alimentar”, afirma Edivana Poltronieri.

Saiba diferenciar laxantes e fibras





Quem sofre com a constipação intestinal pode já ter recorrido, alguma vez na vida, ao polêmico laxante. O que boa parte das pessoas desconhecem é o equívoco dessa solução quando usada com frequência. “Esse medicamento pode ocasionar efeitos adversos e prejuízos à saúde se usado de forma contínua e sem a devida necessidade”, alerta a gastroenterologista Maria do Carmo Friche Passos. No dia a dia, o problema da constipação intestinal deve ser resolvido da maneira mais natural possível, por meio da adoção de hábitos saudáveis, como o consumo de fibras e a ingestão de bastante líquido, especialmente água. “A fibra alimentar é uma estratégia eficaz de longo prazo que deve ser introduzida lentamente para não causar flatulência, devendo ser sempre acompanhada de líquidos para não gerar compactação fecal, especialmente em idosos acamados”, observa Maria do Carmo Passos.