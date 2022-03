conta-gotas

(foto: Pexels)



Cuidados indispensáveis

para a saúde dos pés





Assim como outras áreas do corpo, os pés merecem cuidados especiais. Afinal, são a base para uma caminhada saudável. Muitas pessoas não dão a devida importância à saúde desses membros e nem imaginam que tal “descuido” pode ser a raiz do desencadeamento de danos físicos e emocionais. Pensando nisso, a podóloga Brunna Vomstein e a fisioterapeuta Cristiane Linhares listaram três atitudes primordiais que devem ser levadas em consideração na rotina daqueles que prezam por uma vida equilibrada e livre de dores e desconfortos:





» PISADA CORRETA – De acordo com a fisioterapeuta, é essencial que o primeiro cuidado com os pés venha desde a infância e está relacionado à formação adequada do arco plantar e ao desenvolvimento fisiológico. Cada tipo de pé e pisada merecem atenção especial, por isso Cristiane recomenda uma avaliação fisioterapêutica para análise da pisada e, em casos de dor, uma consulta ao ortopedista.





» HIGIENE – Micoses, frieiras e unhas encravadas são outros problemas comuns, mas que podem ser evitados. De acordo com a podóloga Brunna, é primordial que se estabeleça uma rotina de cuidados com os pés.





» O CALÇADO CERTO – Ainda no contexto da saúde dos pés, mais um ponto dever merecer atenção: a escolha dos calçados. Isso mesmo, os calçados podem influenciar na sua pisada. É importante que o calçado seja confortável. Evite saltos muito altos.

Afta: como tratar e prevenir





A afta é considerada o mais comum entre os problemas bucais. Começa a se manifestar já na infância, persiste na fase adulta e acaba se tornando um pouco mais rara com o avançar da idade. Ela se caracteriza como uma pequena úlcera ou ferida branco-amarelada com contorno avermelhado não muito profunda, que pode surgir em diversos pontos da boca. Alguns de seus sintomas incluem ardor, coceira, vermelhidão e dor no local. A cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal Bruna Conde explica que as causas podem ser diversas, mas uma delas está relacionada com um sistema imunológico deficiente e má higiene bucal. A afta pode dificultar a ingestão de alimentos e até mesmo a fala. A maioria das aftas desaparecem por conta própria dentro de uma ou duas semanas. Se persistir após esse prazo, é indicado procurar um especialista em saúde bucal.

É o excesso que faz mal!





Não é necessário demonizar os carboidratos – eles são inclusive excelentes fontes de energia. Mas é preciso tomar cuidado com os excessos. Um dos principais vilões da pele é o excesso de açúcar (e os carboidratos), que desencadeiam um processo conhecido como glicação. “A glicação é um dos maiores vilões da nossa pele. É uma alteração na nossa pele influenciada pelo excesso do açúcar. Esse processo significa o açúcar destruindo, endurecendo e mudando a estrutura do colágeno dentro da nossa pele. Essa reação pode aumentar a acne, rosácea, estimular oleosidade, piorar o aparecimento de rugas, flacidez, manchas e envelhecimento, aumentar as estrias e celulites”, explica Ludmila Bonelli, cosmiatra, especialista em dermatocosmética. Cuidar da alimentação é um passo importante. “Os carboidratos, tanto simples como complexos, podem ser incluídos em um hábito alimentar equilibrado. No entanto, os carboidratos simples devem ser consumidos com muita moderação. Por ter índice glicêmico mais alto, não devem representar mais de 10% das calorias ingeridas”, finaliza a profissional.

Língua branca é normal?

Muito importante para o funcionamento do corpo humano, a língua é responsável por permitir sentir sabores, conversar e digerir os alimentos corretamente. No entanto, quando esse órgão muscular apresenta uma coloração esbranquiçada é sinal de que algo está errado. O cirurgião-dentista e fundador da OdontoCompany, Paulo Zahr, explica que essa condição pode estar vinculada ao acúmulo de placa bacteriana e de micro-organismos. O resultado disso pode ser o mau hálito. Há também outras situações em que a coloração branca aparece na língua, como jejum prolongado, doenças autoimunes e tratamentos com quimioterapia. “Em situações em que aspectos da língua branca são decorrentes de fungos ou de doenças autoimunes, é necessário fazer tratamento com medicamentos devidamente indicados pelo dentista. Já nas situações em que a alteração é proveniente do acúmulo da placa bacteriana, esse problema indica má higiene e é necessário melhorá-la. Eu indico a utilização do raspador de língua”, completa o profissional.

Coceira e mau cheiro na região íntima. Saiba como evitar

É preciso quebrar o tabu existente ao falar da saúde da região íntima feminina. As mulheres não devem ter vergonha caso algum episódio de mau cheiro ou coceira aconteça. Em alguns casos, a prática de higiene íntima pode minimizar a ocorrência desses episódios, mas é sempre importante lembrar: caso a mulher tenha coceira persistente e/ou odores fortes, deve sempre procurar o seu médico ginecologista. Visando ajudar as mulheres que enfrentam esse problema incômodo, a Dermacyd, marca da Consumer Healthcare na Sanofi, encomendou um estudo no Instituto IPSO com o objetivo de entender os hábitos que podem impactar na higiene íntima da mulher. Confira 5 dicas desse estudo para evitar os tabus da saúde feminina: 1. Evitar calças muito justas – A região íntima transpira e a utilização de calças muito justas, que são pouco arejadas, compromete a ventilação – essencial para a saúde da região. 2. Usar roupa íntima de algodão – A calcinha de algodão é a roupa íntima de melhor escolha, pois possibilita que a região fique arejada, auxiliando na ventilação local e preservando condições mais apropriadas para a saúde da região intima.3. Usar preservativo durante as relações sexuais – O uso de preservativos nas relações sexuais é muito importante. Além de prevenir a gravidez, quando desejada, ele também protege contra o contágio de ISTs – infecções sexualmente transmissíveis 4. Buscar ajuda especializada – O odor forte e a coceira persistente podem ser causados por diferentes motivos, por isso o tratamento adequado é imprescindível. 5. Lavar a região com sabonete específico – É interessante higienizar a região íntima com sabonetes específicos, de preferência líquidos que mantenham o pH íntimo equilibrado.