conta-gotas

(foto: Pixabay)



Combate À calvície e recuperação dos fios





O forte calor, a água salgada, areia, vento e o cloro danificam a camada protetora dos fios e do couro cabeludo. Após as férias, agora é preciso resolver as pontas duplas, o frizz, ressecamento e até a queda de fios. Em Campinas (SP), a Clínica Eclat utiliza o tratamento com o Fotona Hair, equipamento que age diretamente nas áreas afetadas, de forma segura e eficaz. “É urgente cuidar bem dos cabelos e protegê-los de agressões naturais. Através da ação do laser, a aplicação melhora o metabolismo das células e estimula a formação de mais vasos sanguíneos. Com isso, o cabelo vai receber muito mais oxigênio e nutrientes vindos do sangue”, explica Aliny Regina Gallico (foto), dermatologista e tricologista, sócio-proprietária da Clínica Eclat. As aplicações com o Fotona Hair provocam uma mudança no ciclo capilar. Células até então inativas entram em fase de crescimento, aumentando a quantidade de cabelo. É essa capacidade que faz do aparelho não apenas uma solução para quem tem o cabelo desgastado, mas também para quem sofre com a perda de fios, problema que afeta homens e mulheres sem distinção.

(foto: Pixabay)

Dor no ciático





Sintomas como dor na perna, dor ao levantar ou a sensação que há um incômodo que puxa o nervo, devem ser comunicados ao médico para uma investigação sobre a possibilidade de problemas no nervo ciático. Porém, também é muito comum confundir dores musculares, nas nádegas e na parte posterior da coxa com problemas no ciático. “É importante realmente constatar se a dor é gerada pelo nervo ciático. Fazemos isso ao deitar o paciente em uma superfície plana e vagarosamente promovermos a elevação da perna”, detalha o médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho. De acordo com o médico, se ao elevar a perna, a dor sentida pelo paciente for igual a dor previamente percebida, provavelmente é gerada pelo nervo ciático. “A dor do nervo ciático pode ser por compressão na coluna lombar, pode ser por desgaste da coluna lombar ou uma inflamação do nervo e outras diversas razões”, detalha o especialista. A dor do ciático pode, inclusive, ser relacionada a outras áreas do corpo como o tornozelo, quando há a presença da síndrome do túnel do tarso, por exemplo. “O tratamento depende da gravidade de cada caso, por isso, qualquer incômodo originário da coluna ou que se irradie para a parte traseira da perna deve ser investigado por um médico especialista”, afirma.

(foto: MF Press Global/divulgação)

Tirar a cutícula aumenta as chances de pegar micose?





Tirar a cutícula frequentemente pode afetar a saúde das unhas. Apesar de fazer as unhas já ser um costume e algo corriqueiro no Brasil, é importante atentar-se a algumas práticas que podem prejudicar a saúde dessas importantes células que têm a função de proteger os dedos das mãos e dos pés. A extração em excesso das cutículas, por exemplo, pode se tornar uma porta de entrada para sujeira, trazendo sérios problemas que podem evoluir e causar uma infecção na região. “A cutícula é uma barreira protetora natural que impede a entrada de fungos, bactérias e vírus. Sua função é proteger as unhas desses agentes externos para manter a saúde das unhas”, afirma a médica dermatologista Yara Caetano. Entre os fungos que podem atingir as unhas, estão aqueles que se alimentam da queratina e que causam a micose. Para solucionar esse problema que traz uma série de incômodos para as pessoas, a dermatologista orienta: “Para identificar a presença de micose nas unhas, é necessário prestar atenção nos seguintes sinais: descolamento, aspecto amarelado ou esbranquiçado, unhas mais espessas e ocas, escurecidas e até doloridas”. Portanto, para evitar que isso ocorra, além de manter as unhas limpas e bem cortadas, é importante não tirar as cutículas com muita frequência. A médica também reforça que não é necessário tirar as cutículas frequentemente, basta mantê-las hidratadas. “O ideal é sempre hidratar a região em vez de tirá-las com alicate, que pode causar traumas na pele ao redor das unhas. Uma dica importante é que o uso de espátulas que ajudam a ‘empurrar’ a cutícula, pode ser uma alternativa interessante.”

Hábitos que aceleram a flacidez e as rugas no rosto

Segundo a pesquisa “O que a pele conta”, realizada pelo Ibope Inteligência, 94% das mulheres com idade entre 30 e 60 anos se sentem incomodadas com algum sinal na pele do rosto. Para 36% delas, a flacidez é um dos principais problemas. Conforme o médico dermatologista Renato Pazzini, membro do Corpo Clínico dos hospitais Albert Einstein e Oswaldo Cruz, tanto a flacidez como as rugas são sinais do envelhecimento, quando há perda das fibras de colágeno e elastina, que sustentam os tecidos corporais. “O enfraquecimento e a perda da elasticidade da fibra são decorrentes do tempo, mas a falta de cuidado com a pele e a saúde em geral acaba abreviando o processo natural do envelhecimento. Isso sem falar nos diversos fatores que podem acelerar este processo, como sedentarismo; alimentação inadequada; tabagismo; exposição solar excessiva sem uso de filtro solar; estresse; variações de peso; entre outros.” O dermatologista selecionou alguns dos principais hábitos que precisam ser avaliados. Confira:





Exercícios faciais - Os exercícios são aliados contra a flacidez, pois trabalham os músculos da face. Entretanto, podem aumentar as linhas de expressão, uma vez que os ligamentos que sustentam nossa musculatura se afrouxam com o tempo, e os movimentos repetitivos na pele pouco elástica podem causar rugas. “Isso quer dizer que se um exercício reduz as olheiras, ele pode piorar os pés de galinha, por exemplo. Uma dica é consultar um especialista, já que a aplicação de toxina botulínica pode ser uma boa solução”.





Smartphone face - O termo smartphone face (rosto de smartphone) tem sido a associação ideal para aqueles que não desgrudam do celular. O hábito faz com que as pessoas passem praticamente o dia todo com os rostos colados à tela, tendendo a ficar com a cabeça para baixo. A longo prazo, essa posição resulta na combinação rosto oval, queixo caído e rugas.





Controvérsias na alimentação - Quem cuida da saúde, muitas vezes, abre mão de alimentos gordurosos e fritos. No entanto, uma renúncia completa aos produtos contendo gordura afeta a condição da pele. Alguns ácidos graxos (ômega-3 e ômega-6) mantêm a elasticidade da membrana celular, suportam a imunidade e ainda reduzem o risco de desenvolver câncer. Já o consumo excessivo de açúcar afeta a elasticidade da pele, desencadeando o processo de envelhecimento. De acordo com estudos, moléculas de açúcar não digeridas podem inibir o colágeno e a elastina na pele. Quanto mais açúcar você consome, mais flácida a pele fica. Ou seja, o ideal é buscar orientação médica para saber o que faz bem ou não.





Abandone o cigarro - Além de destruir o colágeno, proteína responsável por atribuir elasticidade aos tecidos do corpo, a nicotina gera prejuízo na circulação em pequenos e médios vasos. Com a diminuição do fluxo sanguíneo na pele do rosto, os nutrientes e o oxigênio chegam com menor frequência à região, o que explica efeitos negativos como a flacidez. “Isso sem falar na contração do rosto ao fumar, que acaba formando marcas de expressão ao redor da boca”, reforça Renato Pazzini.





Perda de peso súbita - Emagrecer quando se está com sobrepeso é fundamental. Mas, seguir dietas malucas que te fazem perder muito peso em pouquíssimo tempo, além de perigosas, fazem com que você fique com excesso de pele nas regiões de maior perda de gordura. Sendo assim, se a meta é emagrecer, o processo precisa ser gradual e acompanhado por especialistas. “Durante o emagrecimento, atente-se ao rosto. Use produtos que sejam específicos para sua pele, com a ajuda de seu médico.”





Depilação no rosto - A cera para depilação não penetra na pele, já que é aplicada na primeira camada da derme. A flacidez pode ocorrer se você fizer depilação toda semana, o que não é recomendado. O indicado é que seja realizada a cada 20 dias ou uma vez por mês. Outra recomendação é optar pela cera quente, já que ela abre os poros e é menos agressiva do que a fria.





Rugas do sono - Dormir de barriga para baixo ou de lado pode ocasionar o surgimento de marcas do travesseiro no rosto, o chamado sleep lines ou sleep wrinkles, ou seja, rugas do sono. Quando se é jovem, não é um problema, já que a pele é elástica e volta ao normal rapidamente. No entanto, com o envelhecimento, a pele se torna menos resistente ao atrito com o travesseiro, fazendo com que as marcas se tornem fixas no rosto. A boa notícia é que há hoje travesseiros com tecnologias que permitem maior ventilação, com gomos massageadores, que promovem o aumento da circulação sanguínea e reduzem o inchaço do rosto e bolsas nos olhos pela manhã.





O melhor momento para a pele - A privação de sono pode levar ao afrouxamento do oval facial e ao aprofundamento das rugas. Além disso, a regeneração da pele ocorre à noite. Daí a importância de fazer a limpeza e aplicação do hidratante neste horário, pois é durante o sono que a circulação sanguínea atua melhor.





Pegue leve com o sol - Os radicais livres (moléculas instáveis que danificam as células saudáveis do corpo) são responsáveis pela degradação do colágeno, substância essencial para a sustentação da pele. A exposição excessiva à radiação, especialmente a chamada UVA, é capaz de penetrar na camada mais profunda da pele. “Isso é mais perigoso do que se imagina, já que essa parte é composta de 70% de colágeno, e a UVA literalmente a destrói.”