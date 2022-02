Conta-gotas

(foto: Pixabay)



Lombalgia – 5 dicas para viver sem dor





Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a lombalgia, popularmente conhecida como “dor nas costas”, afeta 80% da população e pode ter diferentes causas. Para ressaltar quais sintomas são considerados distintos e merecem avaliação médica e indicar formas de amenizar a dor, a médica Luiza Fuoco, especialista da Cobra Reumatologia, elaborou uma lista com cinco dicas úteis para se entender a problemática. Embora as dores possam variar de intensidade, quando elas afetam a rotina do indivíduo e limitam suas atividades diárias é preciso procurar ajuda médica. Se as dores persistirem por mais de quatro semanas, temos um sinal de atenção. Automedicação nunca é indicada, nem em casos em que a dor seja de leve intensidade. Para prevenir a lombalgia, é muito importante manter uma vida saudável com prática de atividades físicas, alongamentos, manter uma boa postura e evitar hábitos que possam sobrecarregar a coluna, tais como carregar muito peso, ou mesmo esforços continuados. Quando as dores começarem, é imprescindível que o repouso seja em uma posição confortável e se coloquem compressas no local da dor. O emocional também afeta muito quando a pessoa está com muito trabalho, ou até mesmo deprimida; a tensão muscular também aparece, causando dor. Por isso, também é necessário cuidar da saúde mental.

(foto: Pixabay)

Cibersegurança dos pequenos exploradores virtuais





"Cyber safe: Dicas de uma cachorrinha para segurança na internet" está disponível on-line gratuitamente para tornar o mundo digital mais seguro para todas as crianças. Lacey, uma cachorrinha muito esperta, leva seu amigo Gabbi, um gatinho, a uma jornada para aprender que a internet é um lugar muito útil, mas que é preciso usá-la com cuidado. Dessa forma, “Cyber safe” traz noções básicas de segurança cibernética e informações gerais sobre ameaças e as táticas dos criminosos, tudo com ilustrações divertidas e uma linguagem fácil de assimilar pelos pequenos exploradores do mundo digital. Escrito por Renee Tarun, vice-CISO e vice-presidente de segurança da informação da Fortinet, e pela pedagoga Susan Burg, o livro também traz dicas para os pais e cuidadores, que devem estar sempre atentos às atividades das crianças quando estão on-line. “Visto que há cada vez mais crianças conectadas por longos períodos de tempo, é especialmente importante proteger nossos jovens e educá-los e sobre a segurança na internet”, diz a autora Renee Tarun. O livro está disponível para download gratuito no link global.fortinet.com.

(foto: Pixabay)

Conheça as plantas terapêuticas





As flores têm o poder de alegrar uma casa, um jardim e são, até mesmo, terapêuticas. Podem ser utilizadas para o preparo de chás, óleos e em receitas gastronômicas. Algumas espécies podem estimular o metabolismo e aliviar problemas emocionais. A florista Juana Martinez, parceira da Flores Online, primeiro e-commerce de flores e presentes especiais do país, separou algumas dicas de espécies terapêuticas e como usá-las no dia a dia. Juana destaca que “antes de efetuar o cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, é necessário que o produtor conheça as principais características botânicas que diferenciam visualmente uma planta da outra, e seus nomes científicos, a fim de evitar confusões, sobretudo, com espécies tóxicas”.





A arnica é um exemplo de planta medicinal. Ela ajuda em contusões,

hematomas e no processo de cicatrização. “As folhas de eucalipto podem ser usadas para inalação, descongestão e expectorante”, explica Juana.





A camomila é uma erva que auxilia no tratamento de dores de estômago,

tem efeito calmante, por isso ajuda no sono e nas temidas cólicas

menstruais, pois relaxa a musculatura.





A Aloe vera é muito utilizada no processo de cicatrização de

queimaduras e tem um grande poder de hidratação dos cabelos e da pele.





A lavanda previne o envelhecimento precoce, combate

distúrbios de ansiedade e diminui os níveis de cortisol.

(foto: Pixabay)

Especialista alerta para uso irracional de suplementos





Com o crescimento do uso de suplementos vitamínicos que são vendidos em farmácias, a especialista em nutrição Elisandra Alfaro, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pitágoras, faz um alerta sobre o consumo excessivo dessas vitaminas no organismo. Algumas tomadas em excesso podem simplesmente ser eliminadas pelo corpo, mas outras, como as vitaminas A, D, K e E, acabam se acumulando no organismo e trazendo algumas sequelas. Por exemplo, o excesso de vitamina D pode levar à sobrecarga dos rins, veias e artérias. No caso da vitamina E em excesso, pode causar hemorragias. “A maneira mais eficiente de ingerir as vitaminas é por meio de uma alimentação saudável, com frutas e legumes. Embora muitos suplementos prometam o benefício, a orientação é para seguirmos sempre com refeições adequadas no pré e pós-treino”, esclarece.