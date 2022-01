Débora Guedes é de Brasília e José Mendes de Curitiba (foto: Arquivo pessoal)



Mudanças de emprego, de cidade e de clima devem vir para Débora Guedes, de 51 anos, em 2022. Tanta novidade não resulta apenas de planos para o ano novo. No ano passado, ela encontrou um companheiro com quem resolveu dividir a vida, Paulo Mendes, de 55. No entanto, ela é de Brasília e Paulo, de Curitiba.

O match foi no site de relacionamento Coroa Metade, que está no ar há nove anos, tendo sido a plataforma local para início de enlace de 102 enamorados que se casaram. Para o Bem Viver, o criador do site, o jornalista e cronista Airton Gontow, elaborou 20 dicas para quem ainda está em busca de alguém para dividir o cotidiano.

Nem sempre a atividades presenciais favorecem os encontros amorosos. Depois de um tempo de Débora separada, foi a nora que sugeriu que ela entrasse em um site de relacionamento, o que foi feito em janeiro do ano passado.

"O Mendes e eu começamos a conversar e nos conhecer melhor. Passamos a nos falar por telefone, depois por vídeo também, por cartas. Recebi várias cartas de amor com declaração de amor e enviei também." Morando em cidades diferentes, foi somente em maio do ano passado que se encontraram presencialmente. Primeiro em Curitiba, depois em Brasília.

Mesmo a distância, o relacionamento se mantém graças ao contato diário permitido por horas no telefone vídeo chamadas diárias, mas, em setembro, eles devem se casar e ela vai morar em Curitiba. E o pedido de casamento foi aos moldes do relacionamento vivido com a ajuda das ferramentas digitais.





"No dia 16 de julho foi nosso noivado virtual, recebi a minha aliança de noivado, esta veio por Sedex , recebi em minha residência, a minha aliança de noivado, com anel solitário, e um relógio, foi o dia mais que especial para mim", recorda-se.

COROA METADE

Idealizador do Coroa Metade, Airton e a mulher (foto: Arquivo pessoal)





Já Aírton conheceu a mulher em um baile de Carnaval que ele organizava em São Paulo. "Estava trabalhando. Era um carnaval à moda antiga, com marchinhas e para família."

Mas se ele conseguiu um match em encontro presencial, não ocorria da mesma forma para amigos na mesma faixa etária e que havia já viivido um casamento. Ele resolveu a criar o site de relacionamento depois de terminar o primeiro casamento, quando tinha 42 anos, antes de conhecer a atual esposa, percebeu o quanto era difícil alguém depois que se separa.

"Vivi por dois anos toda a dificuldade que uma pessoa mais velha tem de conhecer outra. Você não está na faculdade, você não tem aqueles grupos enormes de amigos, você vai de trabalho para casa e você não quer ter um envolvimento no ambiente profissional. Então fica difícil de conhecer alguém."

Em uma festa de amigos da oitava série, que retomaram o contato depois de muito tempo pelas redes sociais e resolveram se encontrar, Aírton percebeu que 60% dos amigos eram divorciados ou viúvos. Ouuviu deles o relato de como era difícil se relacionar com alguém com quem se tem afinidade cultural, objetivos de vida parecidos e valores semelhantes.

A mesma dificuldade apresentavam as mulheres em encontrar um companheiro e não apenas encontros casuais. Então, ele resolveu criar o Coroa Metade, há nove anos.

Já foram realizados 102 casamentos de pessoas que se conectaram na plataforma digital, mas ele acredita que esse número pode ser maior, uma vez que muitas pessoas não gostam de aparecer. "É sempre emocionante. É um pouco piegas dizer, mas eu choro a cada casal que eu conheço."

O QUE FAZER PARA ENCONTRAR O AMOR EM 2022





Gontow elaborou diversas dicas para encontrar um amor, mas a mais importante na opinião dele é a pessoa ser interessante. "Seja uma pessoa cada vez melhor. Leia muito, assista a filmes bacanas, escute músicas legais, vá ao teatro. Não perca tempo conversando com pessoas vazias. Quanto mais conteúdo você tiver, mais chances você vai ter de se interessar por pessoas que tenham conteúdo também, mais você será interessante para quem tem conteúdo."



Ele alerta que o inverso também é verdadeiro, quanto mais vazio maiores são as chances de encontrar pessoas pouco interessantes.

Mas é necessário ter muito cuidado com os golpes. "Os golpes que existem não são só em sites de relacionamento. Temos golpes nas redes sociais. Golpistas que você pode conhecer numa praia, numa viagem de turismo, num salão de dança. Para quem procura nos sites de relacionamento tem que ter os mesmos cuidados no site que você teria fora", ensina.

Algumas dicas incluem não aceitar carona de pessoas que você acabou de conhecer. "Você conhece alguém no site fala muito dentro do site. Não passa no começo os dados pessoais, telefone e whatsapp, nada disso. Fala muito dentro do site. Quando sentir que é hora de se conhecer pessoalmente marque num lugar público. Vá por conta própria e não aceite que ele te busque. Ao chegar no lugar, ligue para um amigo e diga onde você está. Para que ele veja que sabem onde você está." Por mais que a conversa seja boa, volte sozinha para casa. Aos poucos, aumente o grau de interação e de confiança.



CONFIRA DICAS PARA ENCONTRAR UM AMOR EM 2022