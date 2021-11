O tubérculo da vez

Konjac. Você já ouviu falar? É de comer? É de beber? Bem, o nome estranho, que se torna popular agora, na verdade é uma raiz vegetal que se assemelha a uma batata e existe há milhares de anos. É usado no Japão, China e sudeste da Ásia há séculos. Talvez desconhecido para muitos, mas ultimamente está nas manchetes por suas muitas alegações nutricionais, principalmente por ajudar na perda de peso, destaca a nutricionista mestre Adriana Stavro, pós-graduada em doenças crônicas não transmissíveis e em nutrição clínica funcional.

Raiz que se assemelha a uma batata e existe há milhares de anos, o konjac é usado no Japão, China e sudeste da Ásia há séculos (foto: gkgegk/Pixabay)

“O konjac contém uma fibra solúvel chamada glucomanano (GM), fermentável e altamente viscosa. Esta fibra é conhecida por absorver água para formar um material semelhante a um gel e com isso retardar a digestão, diminuído a fome. O GM é tradicionalmente usado na medicina chinesa e tem sido associado à prevenção da constipação, perda de peso, diminuição dos níveis de colesterol e controle da glicemia pós-prandial. Ela está disponível na forma suplemento (em cápsula), gelatina vegana, espessante ou emulsificante ou pode ser seco e usado como farinha para produção de macarrão”, explica a nutricionista.





Adriana Stavro diz que a raiz entrou na “moda” agora por ajudar no emagrecimento. “A perda de peso é atribuída à fibra glucomanano, que retarda o esvaziamento gástrico, promovendo sensação de saciedade por mais tempo. O GM tem uma capacidade excepcional de absorver água e é uma das fibras dietéticas mais viscosas. Ele absorve tanto líquido que uma pequena quantidade adicionada a um copo de água transforma todo o conteúdo em um gel. Acredita-se que essas propriedades únicas medeiam seus efeitos na perda de peso.”





PRESSÃO ARTERIAL

Conforme a nutricionista, o GM é tradicionalmente usado na medicina chinesa e tem sido associado à diminuição da pressão arterial, melhora dos movimentos intestinais, diminuindo a constipação, e anti-inflamatório. Além disso, a fibra GM funciona como um prebiótico. Ela nutre as bactérias que vivem no cólon, também conhecida como microbiota. No cólon, as bactérias fermentam as fibras formando ácidos graxos de cadeia curta (AGCC). “Estes AGCC são importantes porque são o combustível respiratório dos colonócitos, que podem ser benéficos para prevenir e tratar inúmeras patologias dentre elas doenças inflamatórias intestinais, efeitos antitumorais, anti-hiperglicemiante, suporte para função imunológica e perda de peso.”

(foto: VanRobin/Wikimedia Commons )

Quanto a contraindicação, a nutricionista avisa: como a maioria dos produtos ricos em fibras, o konjac é geralmente bem tolerado, no entanto, pode causar problemas digestivos, como: inchaço, diarreia ou fezes amolecidas, dor abdominal, gases e náuseas. Portanto, crianças, gestantes, pessoas com problemas intestinais devem falar com seu médico. O produto é encontrado em lojas de produtos orientais.





RECEITA





Salada de Konjac





Ingredientes:

150g de macarrão Konjac, 1 pepino japonês ralado, 1 cenoura grande ralada, 1 maço de salsinha e cebolinha, 1 pacote de kani kani desfiado (temperado com limão, sal e azeite), 3 colheres (sopa) cheias de vinagre de arroz ou de maçã, sal a gosto e 1 colher (sopa)

de gergelim preto.





Modo de preparo:

leve uma panela com 2 litros de água ao fogo. Quando a água começar a ferver, coloque o macarrão e cozinhe por 2 minutos ou até que o macarrão fique bem soltinho e macio. Escorra toda a água, reserve. Dentro de uma saladeira, misture o vinagre e o sal. Deixe dissolver por alguns minutos e acrescente o macarrão e na sequência todos os outros ingredientes. Misture delicadamente.

Deixe descansar por 15 minutos. Finalize com azeite e serva.

















n Descubra mais sobre o konjac

Queridinho das modelos e artistas, o konjac virou febre entre quem costuma fazer dieta low carb por ser conhecido como "o macarrão zero carb". Veja o que mais você precisa saber a respeito deste vegetal





1 – Dá sensação de saciedade

2 – Reduz os níveis de colesterol

3 – Age no controle da glicemia

4 – É livre de glúten, sódio e gorduras

5 – Tem baixa quantidade de calorias

6 – Como consumi-lo? Em cápsulas ou em versões

de massa como espaguete, penne, lasanha,

arroz, noodles.

7 – Carece de alguns nutrientes, mas tem muita água e fibras

8 – Atua no controle do apetite

9 – A sua aparência é translúcida e gelatinosa, de sabor suave

10 – A raiz da planta é transformada em pó em processo de desidratação, trituração e peneiramento

11 – Pode causar desconforto intestinal