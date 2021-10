Atitude irresponsável na casa com os pais adia a maturidade dos jovens

Não há regras ou padrões estabelecidos na tomada de decisão sobre sair da casa da família. O ponto de partida é o sentimento de cada um. A psiquiatra Maria Francisca Mauro explica que a opção de ter lar próprio, algumas vezes, passa por questões financeiras, quando a pessoa não dispõe de renda capaz de sustentá-la e, em outros casos, envolve as emoções. Há quem não consiga se ver separado dos pais e pronto para construir sua base familiar de forma independente.





“Isso também pode estar relacionado ao fato de o indivíduo esperar ter uma condição de vida perfeita, com o emprego dos sonhos, por exemplo. O perigo é retardar, de uma forma geral, esse processo de amadurecimento. E isso pode também ter influência dos pais, que deixam seus interesses de lado e não conseguem construir algo além de ser pai e mãe. Cercam os filhos de cuidados e assim eles deixam de ser desafiados. Não são desafiados a construir um lugar próprio”, pondera a especialista.

Com os pais, Jessica Leiras decidiu não deixar a casa da família, que, segundo ela, tem estrutura e organização diárias de que ela participa e se beneficia (foto: Fotos: Arquivo pessoal/Divulgação)

Os excessos não são recomendáveis. A psiquiatra aponta a postura dos pais que não conseguem ver as frustrações dos filhos, e assim interferem na edificação da autonomia. “Vemos aí também uma geração de pessoas mais passivas em certo sentido. É diferente de se sentirem livres na casa dos pais. Estar com eles ou não é uma decisão que tem amplo sentido”, salienta Maria Francisca.





São os lados diferentes da mesma moeda. O momento de ainda viver com os pais pode ser uma maneira, por exemplo, de poupar dinheiro, criar perspectivas de investimentos, seja na educação ou na formação pessoal. Também é preciso entender o papel que cada um assume nessa relação. “Se esse filho colabora com a casa, ajuda nas despesas, ajuda a cuidar dos pais quando são mais velhos, ou se está ali parasitando, sem arcar com responsabilidades e adiando sua maturidade emocional”, destaca.





Os modelos sociais, segundo a psiquiatra, se modificaram e a relação com os pais não é mais tão hierarquizada, mas isso não quer dizer perder o respeito. “A abertura entre as gerações não pode ser confundida com simplesmente não ter limites, não ter nenhuma obrigação. A liberdade tem mais a ver com a construção da autonomia do que poder fazer o que quer, o tempo todo”, diz. Maria Francisca lembra que os pais não serão os provedores de tudo em casa, sempre.









Thiago Lopes e a mamorada, Rafaela Tavares, vivem com os pais e isso não provoca incômodo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 23/7/18)

"Ter a companhia deles, por si só, significa muito para mim”





Rafaela Tavares Barreto Matias , universitária, com o namorado Thiago













Significados





Thiago Fernandes Lopes, de 36 anos, e Rafaela Tavares Barreto Matias, de 35, são namorados há 9 anos. Os dois vivem com os pais e têm renda própria. A ideia de sair de casa para morar juntos por enquanto depende de conseguirem adquirir um imóvel próprio antes de dar esse passo importante. Thiago é professor de geografia em uma escola em Belo Horizonte, assim como Rafaela, que dá aulas de português, inglês, e também reforço de geografia.





Ele mora com a mãe – as duas irmãs mais novas já saíram de casa e o pai faleceu há 12 anos. Thiago conta que o fato de viver com a mãe não o incomoda. Não é algo que, para ele, signifique pressão ou cobrança. Diferentemente disso, Thiago diz que um faz companhia ao outro, e é o que importa. A mãe, Rita, de 63, ajuda, por exemplo, nos cuidados com os cachorros, uma das paixões do filho. Sobre o plano de ter uma casa própria, ele conta que pretende tentar concurso público para acelerar o processo. “Não me preocupo com isso. É o ritmo da vida mesmo, o curso que as coisas tomaram. Na hora certa vai acontecer”, diz.





Rafaela prefere continuar com os pais. Ela faz pós-graduação e diz que trabalhar e estudar é uma correria só – e, nesse ponto, a comodidade de estar com os pais faz uma boa diferença. “Sozinha, não teria a estrutura nem o padrão de vida que hoje tenho com eles. Minha ideia é continuar por aqui pelo menos enquanto sigo com os estudos”, diz ela, que também aspira a melhores condições de trabalho e renda antes de sair da casa dos pais. Outra coisa que pesa na escolha é se sentir cuidada. “Ter a companhia deles, por si só, significa muito para mim.”









Arranjos familiares que se fortalecem









Estar apegado ao ninho é um conceito que pode ser positivo ou negativo e está mais relacionado a ganhar asas e saber usá-las para voar. Também depende da dimensão intencional com o voo. É essa a analogia feita pela psiquiatra Maria Francisca Mauro para falar sobre as pessoas que seguem ou não sob a guarda dos pais. Poder ser uma característica pessoal, ou a família pode acabar, por outro lado, cortando essas asas.





“Ou se é uma atitude vergonhosa mesmo. Aquela pessoa que usa a estrutura da família para continuar com as mesmas mordomias, que se acomoda e não quer enfrentar a vida. Voar longas distâncias exige muito mais do que sair da sala para a cozinha”, diz a psiquiatra. Ela lembra que os filhos também precisam assumir as próprias decisões. “A vida é feita de construções, um tijolo de cada vez. É preciso ter a dimensão do processo”, orienta Maria Francisca.





A psiquiatria Maria Francisca Mauro afirma que não há regras ou padrões estabelecidos na tomada de decisão sobre sair da casa da família (foto: Arquivo pessoal)

Vemos aí também uma geração de pessoas mais passivas em certo sentido. É diferente de se sentirem livres na casa dos pais. Estar com eles ou não é uma decisão que tem amplo sentido”





Maria Francisca Mauro , psiquiatra









A arquiteta Juliana Horta, de 45 anos, mora com a mãe, Dalme, de 72, e a irmã Maíra, de 40. A escolha que ela fez está ligada ao fato de contar com a ajuda da mãe na rotina com sua filha, Ana Tereza, de 3 anos. Juliana engravidou pouco antes da pandemia. “Tinha pensado em comprar um imóvel próprio e sair de casa, mas aí engravidei. E na casa do pai dela não tem muito espaço. Aqui é uma casa grande, tem quintal, é mais confortável para ela”, diz.





Outro fator que pesa é o dia a dia de trabalho de Juliana, que não tem horários fixos, e o pai da menina trabalha durante a noite. “Também tem a dificuldade de deixar minha mãe sozinha. Além do que, é um apoio que eu tenho”, pontua. Dois irmãos dela se casaram e saíram da casa.





Compartilhamento





A comunicóloga Jessica Leiras, de 30, mora com o pai, a mãe, o namorado e a avó, que há cerca de um mês é a nova habitante da casa. Há sete anos, a mãe de Jessica convive com as sequelas de um AVC e, por isso, é cadeirante, motivo central da decisão tomada pela filha de continuar no lar da família. Além de ajudar nos cuidados com a mãe, ela conta que a estrutura da casa é também um aspecto que faz a diferença. “Aqui tem comida todo dia, a casa está sempre arrumada, a roupa lavada e passada”, afirma.





Jessica acaba de quitar o financiamento da faculdade, concluída há cinco anos, e hoje também arca com as contas próprias: a pós-graduação em marketing digital, o plano de saúde, a academia, o pilates, cartão de crédito, telefone, os gastos como microempreendedora individual, além das provedoras de serviços de streaming Spotify e Netflix. Recém-promovida na empresa onde trabalha, ela também participa das despesas com as compras mensais da família. “Eu poderia viver com meu companheiro até mesmo no outro apartamento que minha família mantém. Mas teria que estar sempre aqui, do mesmo jeito. Tenho uma estrutura aqui que não teria se morasse sozinha”, diz, ela que é filha única. (JG)