Jovens, agora, preferem a casa dos pais, com apoio para realizar desejos

O momento de sair da barra da saia dos pais é como um rito de passagem, mas não quer dizer que os jovens não possam alçar voo estando no lar onde a família vive, divide experiências e compartilha emoções. Autonomia pode ser conquistada mesmo dentro de casa e, por isso, torna-se mais comum a opção de filhos adultos, ainda que com independência financeira, por continuarem a viver com os pais. O dinheiro pode ser apenas um dos motivos de não deixarem a companhia dos familiares. Um a cada quatro brasileiros de 25 a 34 anos permanece em casa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As irmãs Paula (E) e Lívia, com a mãe, Conceição, estão convictas da opção de morar juntas e usufruir do prazer da convivência e da divisão de tarefas e gastos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A decisão de continuar morando com os pais é pessoal e subjetiva, de acordo com a psicóloga Flávia Carnielli. Isso ocorre de diversas maneiras e em diferentes contextos, muitas vezes em razão de algum tipo de comodidade, como o desejo de fazer economia. De outro lado, há casos de jovens que permanecem em casa por não ter companheiros ou filhos. Questões relativas à saúde e dependência emocional também são observadas.





"Nunca considerei essa história de morar longe para ter meu espaço. Aqui não existem atritos”





Paula Milagres, jornalista





“Pelo aspecto não tão positivo assim, eu citaria a perda da liberdade e da intimidade, porque se o indivíduo ainda vive com os pais, mesmo adulto e com autonomia financeira, estar no mesmo teto também significa ter que prestar algum tipo de satisfação”, pondera a psicóloga. Ela alerta que não significa que as pessoas vivendo sob o teto dos pais sejam dependentes emocionalmente. “Trata-se de modelos e contextos sociais que se modificaram muito ao longo do tempo", complementa.





Flávia Carnielli lembra que, hoje, a fase da adolescência por vezes se estende mais que os limites biológicos, e passa dos 20 anos de idade. Com 30, ainda existem jovens adultos que têm a ideia de carreira e profissão mais estabelecida, do ponto de perspectiva de renda melhor. Diferentemente do que era preconizado há algum tempo, casamento, paternidade ou maternidade podem ser postergados, assim como as responsabilidades implicadas nesse processo.





“As cobranças que existiam para casar, ter filhos, sair da casa dos pais não existem tanto ou são menores hoje em dia. É um momento, por exemplo, de realizar outros desejos. Ganhando bem, com independência financeira, muitas vezes a pessoa aproveita para fazer outras coisas que tem vontade, como viajar, sair com os amigos, sem tanta pressão. E isso não quer dizer que não amadureceu”, diz Flávia.





Convívio





Os motivos para permanecer junto dos pais são fruto, ainda, da cultura. Nos Estados Unidos e na Europa, como exemplifica a psicóloga Flávia Carnielli, é natural que os filhos saiam de casa quando ingressam no ensino superior, e vivam em residências estudantis, na maioria dos casos. “No Brasil, é mais comum sair de casa para se casar e constituir família própria”, observa.





Enquanto alguns jovens vivem com a chamada síndrome do Peter Pan – não querem ou têm dificuldade em crescer –, o que pode ser algo inerente ao indivíduo, outras vezes isso pode resultar da influência do pai e da mãe. Existe também a chamada síndrome do ninho, principalmente entre as mulheres que se dedicaram por completo à maternidade, deixaram a vida profissional de lado, e que se veem diante de uma ruptura quando os filhos saem de casa, como se perdessem a função.





"Sigo ao lado de minha

irmã e meus pais

fazendo tudo juntos, não pesa para ninguém”

Livia Milagres, servidora pública





“Acaba sendo uma forma de alimentar essa dependência emocional dos filhos. Mas se fazer necessário, estando na presença física, é uma fantasia. Os filhos podem querer estar com os pais não porque são dependentes, mas, sim, porque gostam de sua companhia, porque têm algo para dividir com eles", pontua.





Pontos positivos





A convivência na casa das irmãs e melhores amigas Paula e Lívia Milagres sempre foi de harmonia. Paula é jornalista, tem 37 anos; Lívia é servidora pública e tem 35. Elas jamais deixaram de morar com os pais, Conceição e Paulo, este falecido em agosto. Para elas, casar e ter filhos nunca foi um desejo, e sair do ninho está longe de ser uma opção. Além do apoio mútuo, pelo aspecto psicológico e emocional, e da divisão de despesas e tarefas, Paula conta que a oportunidade de estarem todos próximos é um ponto positivo dessa opção de vida.





“Nunca considerei essa história de morar longe para ter meu espaço. Aqui não existem atritos”, diz a jornalista. Amigos e namorados também sempre foram livres para frequentar a casa. O convívio sempre foi próximo.” Para Lívia, que também conta que nunca teve vontade de sair da casa dos pais, viver sozinha, chegar do trabalho e não ter ninguém para conversar não é uma ideia que lhe agrada.

















"Os filhos podem querer estar com os pais não porque são dependentes, mas, sim, porque gostam de sua companhia, porque têm algo para dividir com eles”





Flávia Carnielli, psicóloga









Compartilhar responsabilidades nas atividades diárias e gastos, cuidar uns dos outros, com companheirismo, segundo Lívia, são fortes motivos para estarem todos juntos e, assim, tudo fica mais leve. “Não quero me casar nem ter filhos, isso está descartado. Como não quero constituir família própria, sigo ao lado de minha irmã e meus pais fazendo tudo juntos, não pesa para ninguém”, afirma.





A família acaba de passar por um baque com a morte de Paulo. “Acabamos de passar por um momento muito difícil. Se elas não estivessem ao meu lado seria muito pior. E agradeço por estarem aqui, elas me apoiam o tempo todo. Damos suporte umas para as outras, e isso foi muito mais evidente no processo da doença dele”, diz Conceição. Aos 69 anos, ela é jornalista e hoje trabalha com revisão de textos. Enaltece a harmonia na relação com as filhas. “São duas joias na minha vida. Não deixam me faltar nada. Quase que respiram por mim.”