Conheça a iniciativa que auxilia fumantes a mudar o hábito e deixar o vício

Iniciativa visa auxiliar fumantes a mudarem de hábito de forma gratuita (foto: Pixabay/Reprodução )









Com a pandemia, o problema se agravou. Segundo pesquisa da Fiocruz, 34% dos fumantes brasileiros declararam ter aumentado o número de cigarros fumados durante a crise sanitária em decorrência da piora da saúde mental, quadros de depressão, ansiedade e insônia.

Sou fumante, como faço para participar da programação?

Largar qualquer hábito é difícil. No entanto, a iniciativa tem o objetivo de ressignificar a relação do fumante com o vício. A proposta é que, por meio de jornadas de informação e educação, desenvolvidas por psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e preparadores físicos, o interessado possa dar um passo rumo à vida sem cigarro.





As jornadas são de 90 dias, com duração de 15 minutos por dia. “Nelas, os participantes são incentivados a realizar tarefas agradáveis, tais como assistir vídeos diários com um tema relacionado ao hábito, ouvir áudios com técnicas de respiração e concentração e escrever reflexões acerca dos aprendizados”, explica Marcos Tartuci, CEO e fundador da Dei um Tempo.





Marcos enfatiza, ainda, que todo o processo é feitocom total privacidade. “Tudo é realizado em rede, com apoio de pessoas que estão no mesmo desafio, além da assistência da equipe de profissionais. Todo o processo acontece online e com total privacidade”.





Para o jornalista paraense Markus Mutran, um dos participantes da jornada, a iniciativa foi essencial para que ele conseguisse parar de fumar. “Durante quase 30 anos, minha relação com o cigarro sempre foi uma incógnita. Nunca entendi como pude me tornar tão dependente de algo que nada de bom me deu, mas que, pelo contrário, muito me tirou”, compartilha.





Markus encerra sua jornada ainda nesta semana. "Encerro a minha jornada com sentimento de gratidão, pois sei qual é o caminho para não ter recaídas e seguir mudando a vida para melhor”, finaliza.





A inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo site da empresa até o próximo domingo (5/7). Para confirmá-la é necessário escolher a jornada contra o tabaco e digitar o voucher #DESAFIOACEITO no momento da compra online. O valor será zerado e o desafio inicia na mesma data.





Quem já tentou parar de fumar sabe a dificuldade que é largar o vício. Aproveitando o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado no último 29 de agosto, a startup da saúde Dei um Tempo propôs uma série de ações virtuais com o objetivo de auxiliar os fumantes a mudarem os hábitos.