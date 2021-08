Álcool é álcool: saiba por que quantidade de bebida importa mais que o tipo

Campanha quer combater mitos e fake news que rondam as bebidas alcoólicas (foto: Pixabay )

O Movimento Doses Certas lança uma campanha para promover informação educativa e transformadora para o público adulto e saudável que consome bebidas alcoólicas. A iniciativa conta com apoio de entidades representativas do setor, como a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) e o Instituto Brasileiro de Cachaça (Ibrac).





A ideia é combater mitos e fake news que rondam as bebidas alcoólicas e causam prejuízo à saúde pública e à economia. Batizada de "Álcool é Álcool", a campanha quer mostrar que o importante é a quantidade absoluta de consumo do indivíduo e não o tipo da bebida ou seu teor de percentual alcoólico.





Quantidade absoluta e dose padrão





As bebidas destiladas, a cerveja e o vinho têm o mesmo tipo de álcool: o etanol. Por isso, o movimento quer desmistificar a falsa ideia de que existem bebidas fortes e fracas de forma didática.





Em uma mesa de bar, três amigos estão reunidos. Um está bebendo 330ml de cerveja, a um teor alcoólico de 4%, o outro está bebericando 100ml de vinho tinto, a 12%. Já o terceiro saboreia 30ml de um destilado, como uísque, cachaça e vodka, a 40% de teor alcoólico.





Mesmo sendo bebidas diferentes, os três amigos estão ingerindo, cada um, a mesma quantidade absoluta de álcool: 10 gramas, aproximadamente.





Sendo assim, de acordo com o Doses Certas, não importa o tipo de bebida e não existe uma "mais forte" do que a outra, já que o que varia é a quantidade total ingerida de etanol por pessoa.





A campanha pretende informar os consumidores e trazer o conceito de dose padrão, norteado por uma medida de 10 gramas de álcool, que ajuda a estabelecer uma referência da quantidade absoluta da substância.





A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estipula que 10g é a porção padrão para efeito de rotulagem nutricional de alimentos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) também já chegou a recomendar a dose padrão de 10 a 12 gramas de álcool, sugerindo até três doses para homens e duas doses para mulheres, com pelo menos dois dias de intervalo sem consumo na semana.





"A percepção equivocada de que existe uma bebida mais forte do que a outra ou, ainda, bebidas frias e bebidas quentes, está enraizada no imaginário popular e traz consequências negativas para todos. Álcool é álcool e entender isso ajuda o consumidor a fazer melhores escolhas e a regular o mercado de forma isonômica, tanto no âmbito regulatório, quanto no tributário", explica Eduardo Cidade, presidente da ABBD.





O diretor-executivo do Ibrac, Carlos Lima, também acredita que a correta informação ao consumidor traz benefícios para toda a sociedade e alerta para o consumo responsável permitindo que o consumidor faça escolhas conscientes.





"O Doses Certas foi criado, com o apoio do Ibrac, para aprofundar o debate sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas. O movimento apoia a adoção do conceito de Dose Padrão como ferramenta para a moderação do consumo e, naturalmente, combate a narrativa equivocada de que existam bebidas ‘quentes’ ou ‘frias’, ‘fortes’ ou ‘fracas’, o que sabemos que não procede. Álcool é álcool, como bem diz o slogan e a percepção equivocada sobre o tema tem gerado, inclusive, desdobramentos tributários que prejudicam o setor da cachaça e dos destilados”, defende.





Prevenção do consumo nocivo de bebidas alcoólicas





Para a especialista Jessica Durán, uma das autoras do livro "Dose Padrão: uma ferramenta para o combate ao consumo nocivo de álcool", a dose padrão de álcool - quantidade de etanol presente em qualquer tipo de bebida, medida em gramas - é um instrumento eficaz para a prevenção do consumo nocivo de bebidas alcoólicas.





Usando o México como referência, país com características semelhantes ao Brasil, ela considera consumo nocivo:





Feito por menores de idade

Consumo excessivo de álcool - superior a 3 doses diárias para mulheres e 4 para homens, sendo cada dose padrão correspondente a 13 gramas de álcool puro

"Consumo explosivo", ou seja, beber as doses rápido demais

Combinar álcool e direção de veículos, incluindo bicicletas e patinetes

misturar bebidas com remédios; o consumo de álcool por pessoas com enfermidades crônicas, como câncer e diabetes

Consumo de bebidas ilícitas, que nutrem o mercado informal e são acessíveis às pessoas mais vulneráveis





Segundo a especialista, por ser um parâmetro de referência, adotado internacionalmente, a dose padrão oferece uma métrica de comparação única para estudos regionais e globais sobre o consumo de álcool.





Isso torna possível avaliar hábitos e culturas locais e realizar comparações entre regiões de um mesmo país ou até entre países. Além disso, o estabelecimento dessa referência ajuda na elaboração de políticas públicas eficazes para evitar o uso nocivo do álcool, tanto em nível local quanto global.





Movimento Doses Certas





Doses Certas é um movimento educativo que, por meio de estudos, pesquisas e informação científica e estatística, defende a moderação no consumo de bebidas alcoólicas.





A ideia central é ajudar adultos saudáveis que optem por beber a fazerem escolhas conscientes e responsáveis. Saiba mais, acessando o site do movimento





*Estagiária sob supervisão