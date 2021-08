Máscara desenvolvida com aval da USP inibe transmissão de vírus em 12 horas

Avalizado pela Anvisa, produto teve eficácia comprovada em 99,9% na eliminação do vírus (foto: Reprodução)

Apesar do avanço gradual da imunização contra o coronavírus no Brasil, deixar de usar máscaras no atual momento da pandemia é um risco a mais de contaminação generalizada. Nesse cenário, empresas continuam investindo em acessórios com tecnologia especial para a proteção do quadro de funcionários. Um protetor nasal e bucal desenvolvido recentemente pela Golden Tecnologia e aprovado pela Universidade de São Paulo (USP) foi o escolhido de companhias, como Siemens e Siemens Energy, na prevenção à doença.





A máscara batizada de Phitta Mask, que conta com tecnologia virucida e bactericida desenvolvida pela empresa Golden Tecnologia, foi distribuída aos colaboradores das companhias que atuam presencialmente em atividades essenciais.

Os funcionários do home-oficce e seus familiares também podem comprar o produto com um desconto especial até o fim de 2021.





A Phitta Mask foi aprovada no Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do ICB-USP, coordenado pelo pesquisador Professor Edison Durigon. O produto teve eficácia comprovada em 99,9% na eliminação do vírus. Com registro na Anvisa, a máscara se mostrou capaz de inativar o coronavírus de forma prolongada, mantendo sua capacidade e proteção por 12 horas.





As empresas também preveem uma economia na compra de 1 milhão de máscaras por ano com a substituição dos produtos convencionais pela Phitta Mask, além de diminuir o volume de lixo e poluição.





De acordo com Sérgio Bertucci, CMO da Phitta Mask, a vantagem do produto é que os colaboradores não precisarão parar sua jornada para trocar a máscara, já que ela é mais duradoura que as encontradas no mercado.





“Depois da parceria, os funcionários da Siemens não precisaram mais se preocupar com a troca de máscara a cada duas horas, que é o protocolo. Com duração de 12 horas de inativação do vírus, os colaboradores conseguem utilizar a máscara da Phitta Mask sem se preocupar com contaminação cruzada durante todo o expediente”, afirma Bertucci.





Welton Rezende Deboni de Souza, head de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Siemens no Brasil, diz que as máscaras transmitem uma tranquilidade a mais para o quadro de funcionários: “Tomamos a melhor decisão ao celebrar esse contrato, pois além da qualidade e diferencial virucida, a máscara também atende uma necessidade essencial de conforto físico e térmico para os colaboradores que estão trabalhando presencialmente”.





“A escolha da Phitta Mask como fornecedora se deu tanto pela qualidade de seu produto, quanto por seu aspecto sustentável. Por meio dessa parceria, conseguimos ampliar ainda mais os cuidados que estamos tomando para garantir a saúde de nossos colaboradores e seus familiares”, comentou Roberta Carneiro, head de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Siemens Energy no Brasil.





Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.