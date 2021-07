Evite alergias na pele dos bebês

(foto: Fala Criativa/Divulgação)











A pele infantil é mais fina que a dos adultos. Por isso, a pediatra Gabriela Marques explica que bebês estão mais expostos a substâncias irritantes, capazes de causar alergias e infecções. E os ingredientes naturais têm menor risco de ter substâncias irritativas. “É recomendado usar esses produtos na lavagem de roupas, limpeza da casa e higiene das crianças”, explica. Na lavagem das roupas, ela indica produtos sem corantes, fragrâncias e substâncias irritativas, como álcool, compostos fenólicos e LSS (lauril sulfato de sódio), e com duplo enxágue. Já a limpeza do chão e superfícies pede atenção. “Como bebês colocam as mãos nas superfícies e levam à boca, evite produtos com fenóis”, diz. A limpeza da pele também deve ser com produtos sem corante, sem cheiro e com bons conservantes. Devem ser evitados produtos com LSS, álcool, parabenos e ureia. Outra boa opção são os produtos à base de coco.





















Detox nas unhas

(foto: Pixabay )



Você deixa as unhas com esmaltes e só tira para passar outra cor? Saiba que, com essa rotina, elas podem ficar escamadas, quebradiças e enfraquecidas. “É necessário deixá-las ‘respirarem’”, diz Luzia Costa, especialista em estética e fundadora da Sóbrancelhas. Veja o passo a passo para deixar suas unhas saudáveis em casa no frio:





* Retire o esmalte: tire o esmalte das unhas sem que fiquem resquícios. Escolha removedor de esmaltes sem acetona. Depois, lave as unhas em água morna.

* Lixe as unhas: lixe as unhas, deixando-as com aspecto natural e tirando as pontas.

* Esfolie suas mãos: utilize esfoliante próprio para as mãos ou faça caseiro. Aplique no dorso da mão e espalhe, massageando-as. Retire o excesso com toalha ou água morna.

* Hidrate as cutículas: utilize hidratante específico para as cutículas, aplicando sobre elas e massageando. Esse passo deixa as unhas mais fortes e resistentes.

* Aplique uma base: após a hidratação, passe base fortalecedora para deixar as unhas fortes e evitar escamações e lascas.

* Proteja suas mãos: após o passo a passo, use luvas em atividades domésticas e quando for utilizar produtos de limpeza, para manter a hidratação e evitar o ressecamento.





Dieta anti-inflamatória

(foto: Ana Lima Comunicação/Divulgação)

A dieta anti-inflamatória reduz a

inflamação crônica relacionada a doenças cardiovasculares, hipertensão, ansiedade, depressão, diabetes, câncer, depressão e obesidade. De acordo com a nutricionista Adriana Stavro, pesquisas mostram

os efeitos negativos da inflamação.

Por isso, se você quer reduzir ou prevenir

a inflamação, baseie sua dieta em

alimentos nutritivos e antioxidantes.

Veja os alimentos que não podem faltar na sua alimentação anti-inflamatória:





» Uvas roxas

» Frutas vermelhas

» Brócolis

» Ômega-3

» Abacate

» Chá verde

» Tomate

» Azeite de oliva extravirgem













Frutas no inverno

(foto: Pixabay )



Em tempos de temperaturas mais baixas, frutas como kiwi e morango marcam presença, e consumi-las nessa estação beneficia a saúde e garante alimentos saborosos. Júlia Canabarro, nutricionista da Dietbox, elenca cinco opções para serem consumidas na estação:





# Avocado: é rico em gorduras boas e antioxidante, o que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Priorizá-lo no inverno, quando o corpo ‘pede’ alimentos mais gordurosos, é uma ótima opção.

# Kiwi: assim como o abacaxi, laranja e limão, o kiwi fortalece a imunidade por ser rico em vitamina C.

# Morango: além de fortalecer a imunidade pela alta taxa de vitamina C, o morango ajuda na diminuição de inflamações por ser rico em compostos anti-inflamatórios.

# Caqui: rico em vitaminas A, C e fibras, é ótimo no frio por fortalecer a imunidade. Ele combate o estresse e é bom para o funcionamento do intestino por evitar prisão de ventre.

# Carambola: com poucas calorias, é rica em antioxidantes, combatendo o envelhecimento e ajudando na proteção do corpo. Auxilia na hidratação pelo alto teor de água e tem grande quantidade de vitamina C.













Calculadora de fibras

(foto: Pixabay )



Muito se fala sobre as fibras, mas você sabe para que elas servem e em quais alimentos encontrá-las? E qual a quantidade recomendada? Além de ajudar no funcionamento do intestino, as fibras controlam os níveis de açúcar e colesterol, melhoram a absorção de nutrientes, aumentam a saciedade e as bactérias boas. “Estudos mostram que a baixa ingestão de fibras diminui a diversidade e quantidade de micro-organismos benéficos no intestino. A manutenção da microbiota intestinal saudável protege contra a colonização e proliferação de bactérias que causam doenças, e auxilia no bom funcionamento do sistema imunológico e absorção de nutrientes”, explica a gastroenterologista Maria do Carmo Passos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de fibras deve ser entre 25g e 35g por dia. Estão presentes em frutas, vegetais e cereais. Mas as quantidades diárias consumidas são suficientes? Para saber, a calculadora de fibras da Nestlé (https://www.nestle.com.br/proposito/individuos-e-familias/nestle-vidas-mais-saudaveis/calculadora-de-fibras) pode te ajudar a descobrir o valor total presente na sua dieta, indicando a quantidade contida em cada alimento.