A saúde íntima feminina está cercada de tabus e, por isso, muitas mulheres não se atentam à região vaginal. Isso resulta em meninas e mulheres adotando muitos hábitos inadequados que prejudicam a saúde íntima. Renato de Oliveira, ginecologista e obstetra da Criogênesis, aponta cinco práticas que afetam a cavidade vaginal. Confira:





» Roupas apertadas: calças justas pioram os sintomas de irritação e alergias na região genital. Além disso, usar roupas apertadas durante muito tempo favorece, também, o aumento da temperatura e da umidade vaginal e do abafamento, que aumentam o

risco de irritações.





» Uso constante de absorventes: esses protetores diários causam alergias e irritações e aumentam os riscos de infecções, já que podem prejudicar a ventilação vaginal e favorecer a proliferação de fungos e bactérias.





» Ducha íntima: pode provocar desequilíbrio na flora vaginal, reduzindo os lactobacilos, responsáveis pela proteção contra o crescimento anormal de bactérias e fungos.

» Higienização inadequada: a falta de higiene favorece patologias íntimas. A anatomia feminina torna a contaminação da vagina por bactérias intestinais mais fácil, porque vulva e ânus estão próximos. Para lavar a região, recomenda-se água corrente e sabonete com pH próximo da pele.





» Beber pouca água: a baixa ingestão de água facilita a adesão de bactérias na mucosa da bexiga. O ginecologista aponta que o maior consumo de água aumenta a micção, ajudando no efeito de diluição de bactérias contaminantes e na manutenção de um pH ideal da urina.





Benefícios do óleo essencial de Melaleuca





A melaleuca tem compostos que são benéficos ao corpo humano e que são encontrados em suas folhas, de onde o óleo é extraído. Confira os benefícios desse óleo essencial, segundo Kika Chammas, farmacêutica e fundadora da Dermare:





» Ajuda no tratamento de acnes: devido às propriedades anti-inflamatórias e antibactericidas, esse óleo ajuda a prevenir espinhas e reduz cicatrizes deixadas pela acne.

» Pode ser usado como enxaguante bucal: esse óleo pode ser usado para deixar os dentes limpos e manter a higiene bucal. Por ser antisséptico, ele ajuda a prevenir mau hálito. E, como antibacteriano, diminui a chance de cáries.

» Reduz fungos e bactérias nas unhas: é ótimo para tratar micose nas unhas e pode ser usado sozinho ou como auxiliar de óleos vegetais. O óleo também deixa as unhas mais fortes, saudáveis e mantém as cutículas fortalecidas.

» Elimina o excesso de caspas: apesar de usado para crescer os fios, o óleo de melaleuca é também eficaz no tratamento da caspa. Isso porque o óleo ajuda na regeneração e limpeza do couro cabeludo, melhorando a aparência e diminuindo a coceira.

» Cicatriza feridas: o óleo ajuda a tratar feridas expostas e elimina bactérias que podem causar infecções através dos ferimentos.













Movimento Duchenne

O site Movimento Duchenne (https://movimentoduchenne.com.br/), criado com o objetivo de levar informação sobre a distrofia muscular de Duchenne (DMD), foi reformulado. Agora, a nova versão, apoiada pela PTC Therapeutics, traz conteúdos mais completos e detalhados que auxiliam os familiares. Sinais, sintomas, características da doença, cuidado multidisciplinar, vídeos, depoimentos de pacientes e familiares, além de dicas de emergência fazem parte do conteúdo, que conta também com elementos gráficos. Elaborado com o intuito de ser uma ferramenta de disseminação de informações, o site também é fonte de pesquisa. "O grande desafio das doenças raras é o diagnóstico precoce. Por isso, ter um canal de comunicação acessível, que possa esclarecer dúvidas, disponibilizar informações e orientar pacientes e familiares pode ser um importante caminho para encurtar a distância até o diagnóstico", diz Rogério Silva, vice-presidente e gerente geral da PTC Therapeutics no Brasil.













Microssangramento

As unhas podem ser consideradas como "termômetros" do organismo. É por elas que descobrimos, antes de exames, se a alimentação precisa ser melhorada ou se algo não vai bem. Por exemplo, se estão amareladas e quebradiças é sinal da falta de vitaminas e minerais. Sendo assim, a atenção deve ser redobrada quando a unha apresenta microssangramentos – pequenos focos de sangue abaixo da unha. O médico dermatologista Rafael Soares explica os motivos para o aparecimento das hemorragias: "Os sangramentos surgem por predisposição genética, fragilidade ou traumas específicos, como bater a unha ou demorar para cortá-las. Esses sangramentos são focais e, por isso, se apresentam como linha escura. Também pode ser o estresse, que aumenta a fragilidade das unhas", diz. Não há segredos para tratar os microssangramentos. "Busque fortalecer a lâmina ungueal com hidratação e suplementos de vitaminas e minerais. Mas o mais importante é remover o trauma. Se não for possível, deve-se manter as unhas mais curtas sem causar traumas ao cortá-las", finalizou.





Você sabe a diferença entre placa bacteriana e tártaro?

A escovação correta dos dentes, seguida do uso de fio dental e enxaguante bucal, é essencial para prevenir complicações na boca. A ausência de cuidados pode causar males à cavidade bucal, como placa bacteriana e tártaro. Sara Paz, consultora da GUM, afirma que a placa bacteriana é como uma película pegajosa que se desenvolve na superfície dos dentes e da mucosa. "Todos os problemas orais têm origem por essa placa e, quanto mais tempo ali, maior o risco de cáries e mau hálito. Não é possível evitar essa disfunção, por isso é importante escovar os dentes três vezes ao dia, após as refeições", indica. Caso a limpeza não seja frequente e adequada, a cavidade fica propícia ao desenvolvimento do tártaro. Segundo ela, o surgimento do tártaro ocorre pelo endurecimento da placa bacteriana. "A única forma de tratá-lo é fazendo a remoção. A melhor maneira de prevenir os problemas é removendo a placa bacteriana com o uso de escovas de dentes adequada e cerdas macias, além do uso do fio dental", destaca. Esses hábitos precisam ser somados ao acompanhamento odontológico.