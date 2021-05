Fábrica paulista cria primeira máscara PFF2 adaptada para crianças no país

(foto: Ekomascaras/Divulgação)

(foto: Ekomascaras/Divulgação)

(foto: Ekomascaras/Divulgação)

Foi pensando na filha Ana Julia, de 4 anos, que o empresário Fernando Faria, diretor de uma fábrica de máscaras voltadas para a indústria de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), resolveu adaptar o modelo da, considerada a mais segura contra o coronavírus, da versão adulta para o uso pelas"É muito importante proteger as crianças. Apesar de, na maioria dos casos, elas serem assintomáticas, são muitas vezes as responsáveis por levar o vírus para idosos e outras pessoas dos grupos de risco", atenta o diretor da, empresa com sede em Salto, no interior de São Paulo, onde o projeto é desenvolvido.Adaptada melhor aoda garotada, a máscara agora é bem mais eficiente na hora de barrar as gotículas que podem carrear o vírus. Enquanto os produtos em pano têm uma capacidade dede 20%, para a PFF2 esse índice fica em 95%.Anatomicamente falando, Fernando lembra que a melhorvem de um ajuste maior ao rosto, com o clipe nasal que se encaixa bem ao nariz, sem deixar brechas para passagem de ar, os reguladores elásticos por trás da cabeça e o filtro eletroestático, o mesmo utilizado nos itens adultos (signifca que, quando as partículas entram, logo ficam retidas no filtro).Outro diferencial é que podem ser usadas por 8 horas seguidas e reutilizadas em esquema de rodízio. Depois do uso, a máscara pode ser colocada em local arejado e, depois de mais três dias, está pronta para novo uso. Uma mesma máscara dura 15 vezes.O modelo infantil é testado em laboratório, certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e segue o critério da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme norma técnica NBR 13698/2011, que trata das PFF. Já existe também em outros países, mas, no Brasil, a máscara da Ekomascaras é a primeira vendida por aqui, e 100% nacional. É indicada para a faixa etária de 3 a 12 anos.O projeto vem sendo desenvolvido ao longo de 2020 para cá, e as máscaras ficaram disponíveis para comercialização no último dia 23 de abril. Em um primeiro momento, Fernando produziu uma adaptação da máscara adulta para o rosto da filha pequena, mas ficou grande - conta que o primeiro impulso foi pensar na segurança da garota. "É uma dificuldade que acredito ser comum entre pais e mães", diz. Aos poucos, o protótipo foi sendo aperfeiçoado e, com o êxito no resultado, a fabricação começou a ser acelerada.Agora, a fábrica tem capacidade para fazer 10 mil máscaras PFF2 infantis diariamente e, em 30 dias, já foram vendidas 200 mil unidades. O pacote com 10 unidades custa R$ 65, na demanda direta com a fábrica. O canal principal de venda com a Ekomascaras é o Mercado Livre e pelas redes sociais - eles enviam para todo o país. Também há o fornecimento para farmácias e lojas de produtos hospitalares.No encarte, as instruções de uso são apresentadas de forma lúdica, com as ilustrações criadas por professoras da DivertidaBio, que atuam na elaboração de conteúdo informativo voltado para crianças. Além dos meios corretos de se usar o aparato, o material também traz informações gerais sobre a COVID-19.