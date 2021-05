Especialista avalia as máscaras usadas durante a CPI da COVID

Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI COVID, optou pela máscara cirúrgica (foto: Edilson Rodrigues/Senado Federal/AFP/CP)



COVID-19. E, claro, como protocolo, os senadores, além de manter o distanciamento adequado de mais de dois metros, precisam fazer uso de máscaras de proteção individual.



Os dois ex-ministros da Saúde Henrique Mandetta e Nelson Teich, que prestaram depoimento à CPI da COVID nessa terça-feira (4/5) e quarta-feira (5/5), respectivamente, fizeram uso das tradicionais máscaras de pano. Desde o dia 27 de abril, senadores têm se reunido em sessão para apurar as ações e omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no combate à pandemia de. E, claro, como protocolo, os senadores, além de manter o distanciamento adequado de mais de dois metros, precisam fazer uso dede proteção individual.Haja vista a variedade de modelos no mercado, três delas se fizeram presentes até agora na: as máscaras de pano, as cirúrgicas e as chamadas N95.Os dois ex-ministros da Saúde Henrique Mandetta e Nelson Teich, que prestaram depoimento à CPI da COVID nessa terça-feira (4/5) e quarta-feira (5/5), respectivamente, fizeram uso das tradicionais máscaras de pano.

O ex-ministro da saúde Henrique Mandetta optou pela máscara de pano (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado/AFP)

O presidente da CPI, Omar Aziz, assim como os ex-ministros da Saúde, também optou pela tradicional máscara de pano, aquela produzida de forma caseira e mais usada entre a população brasileira.





“A máscara de pano tem menos eficácia quando comparada aos demais modelos, levando em conta o ambiente fechado e provavelmente sem ventilação natural – embora ela esteja sendo utilizada de forma adequada: bem ajustada ao rosto e tapando nariz e boca. Porém, ainda que tenha o distanciamento indicado entre as pessoas – mais de dois metros – e haja o uso da máscara de proteção, existe risco de contaminação se alguém estiver doente. Então, por isso, essa é a máscara que traz menor proteção”, avalia Adelino de Melo Freire Júnior, infectologista e diretor científico no Hospital Felício Rocho.

O ex-ministro da saúde Nelson Teich também optou pela máscara de pano (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado/AFP)

Ainda em avaliação ao uso das máscaras por alguns dos componentes da CPI, Adelino destacou a escolha de três senadores, um deles governista e dois opositores do governo atual.





Eduardo Girão (Podemos-CE) – governista – e os opositores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE) fazem uso de máscaras N95, usadas por profissionais da saúde em locais de alto risco de contaminação, como hospitais.





"Esse equipamento é o mais eficaz quando comparado aos demais modelos disponíveis – máscaras de pano e cirúrgicas. Elas, por ter melhor vedação, conseguem filtrar melhor principalmente aerossóis, que são gotículas menores presentes e relacionados à transmissão da COVID-19. E, haja vista o ambiente onde ocorre a CPI, fechado e sem ventilação natural, esse é o modelo mais adequado e eficaz.”





Outros senadores, no entanto, fizeram uso das máscaras cirúrgicas ou conhecidas como TNT, que são vendidas em farmácias. É o caso de Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI e opositor do governo. “Esse modelo também é adequado no que tange à eficiência, e mais eficaz quando comparado à máscara de pano. No entanto, é necessário, assim como no caso das de pano, que ela seja trocada periodicamente, sempre que parecer úmida, o que depende, e muito, da temperatura do local e do quanto a pessoa irá falar, por exemplo.”





Ciro Nogueira (PP-PI), Marcos Rogério (DEM-RO) e Jorginho Mello (PL-SC), todos da base governista, também optaram por esse modelo de máscara.

"Todas essas máscaras estão adequadas, mas as N95 protegem mais que as cirúrgicas, que, por sua vez, protegem mais que as de pano. Assumindo que todos estão em ambiente fechado, considero a N95 mais apropriada." Adelino de Melo Freire Júnior, infectologista e diretor científico no Hospital Felício Rocho







Segundo Adelino de Melo Freire Júnior, o ideal para o contexto – ambiente fechado e sem ventilação natural –, seria que todos os senadores estivessem fazendo uso das máscaras PFF2/N95, comprovadamente mais eficazes no que tange proteção e filtragem. Porém, ele ressalta que todos os modelos têm fator de proteção e, inclusive, são recomendadas pelos órgãos oficiais de saúde brasileiros. O uso correto influencia, e muito, nesse quesito.





“As máscaras devem estar sempre ajustadas ao rosto e tapando nariz e boca, que quando expostos são fatores de risco para a proliferação do vírus. E pelo que aparenta, todos estavam fazendo o uso adequado das máscaras”, pontua.





Por fim, o infectologista resume: "Todas essas máscaras estão adequadas, mas as N95 protegem mais que as cirúrgicas, que, por sua vez, protegem mais que as de pano. Assumindo que todos estão em ambiente fechado, considero a N95 mais apropriada.”





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram