Ócio: espírito e mente ligados na ato de contemplar

É importante valorizar o tempo e não viver contra o relógio, saber relaxar (foto: Gerd Altmann/Pixabay)





O ócio não é aceito de forma natural. A psicóloga e coach de carreira Júlia Ramalho Pinto, da consultoria Estação do Saber, destaca que algumas pessoas parecem se sentir confortáveis com o ato de não fazer nada e conseguem chegar a uma presença de espírito e contemplação. Mas não são muitas. “Vivemos numa sociedade do consumo e do foco na produtividade, muitos acreditam que mesmo o tempo livre tem que ser produtivo. Quando não se produz, as pessoas se sentem culpadas, incompetentes e usam todas as formas duras de julgamento por não agir de acordo com esse sistema. Mas isso pode ser diferente. Não é um processo fácil o de ir silenciando essa voz interna, que olha apenas para a produção.”





Júlia Ramalho Pinto alerta que esse sistema gera agitação, ansiedade e uma necessidade constante de distração. “Aliado a essa necessidade, há todas as redes sociais ao alcance das mãos para simplesmente manter a mente pulando de galho em galho, oferecendo a ideia de que está buscando informações 'produtivas'. Evita-se o encontro com pensamentos acerca da existência, com emoções desagradáveis, como o tédio, por exemplo.”





Para estar fora do %u2018modo produtivo%u2019 precisamos silenciar a voz interna crítica e julgadora e desenvolver a capacidade de presença e contemplação Júlia Ramalho Pinto, psicóloga

A psicóloga explica que à medida que se percebe que essa agitação é um mecanismo automático da mente, é possível começar a construir novas formas de estar presente na vida. A terapia ajuda nisso, assim como a meditação e treinamento da mente. “Quando estamos de corpo e alma no que fazemos, olhar um pôr do sol, contemplar uma flor e seus brotos, olhar o movimento das nuvens não se torna um problema, não nos preocupamos se estamos sendo 'produtivos'. Mas, sim, vivemos a experiência explorando sensações e emoções por meio dessa conexão e contemplação”, afirma Júlia Ramalho. A psicóloga explica que à medida que se percebe que essa agitação é um mecanismo automático da mente, é possível começar a construir novas formas de estar presente na vida. A terapia ajuda nisso, assim como a meditação e treinamento da“Quando estamos de corpo e alma no que fazemos, olhar um pôr do sol, contemplar uma flor e seus brotos, olhar o movimento das nuvens não se torna um problema, não nos preocupamos se estamos sendo 'produtivos'. Mas, sim, vivemos a experiência explorando sensações e emoções por meio dessa conexão e contemplação”, afirma Júlia Ramalho.





Segundo Júlia Pinto, aqueles que conseguem se desligar da tomada desenvolveram a capacidade de contemplar, de estar presentes, e podem contribuir para um mundo melhor.“São pessoas que lidam bem de forma inventiva com sua angústia de vida. Saber pausar é hoje um dos principais itens para a saúde mental. Veja que produzimos a síndrome de Burnout, causada pelo esgotamento do trabalho. O indivíduo não consegue parar de trabalhar e entra em exaustão extrema”, destaca.

CONEXÕES



O equilíbrio surge a partir do entendimento do que é importante para a pessoa e como ela dedica tempo para isso. “Não dá para dizer que filhos e família são importantes se se não consegue estar presente e de fato se conectar com eles. E não dá para se conectar enquanto lê algo no celular ou no computador”, alerta a psicológa.





Para a psicóloga Júlia Ramalho Pinto, é importante reinventar uma vida mais simples, mais leve, mas sustentável e com mais propósito. Mas não é simples (foto: Lucas Gaetani/Divulgação ) contemplação, angústia e tédio. As pessoas se iludem de que podemos apenas 'gozar a vida' e ir pulando de 'prazer em prazer'”, observa. A sociedade contemporânea inventou que tempo é dinheiro, o que não é a melhor relação que se pode ter com o tempo. Talvez fosse melhor pensar que tempo é vida. Quem não sabe relaxar, não se permite desacelerar, e, para Júlia Pinto, vive um problema dentro de outro problema. “É a sociedade digital dentro da sociedade de consumo e de produção. Dessa forma, surge o uso das redes e jogos como formas de distração e necessidade de estar em movimento, evitando, assim, qualquerangústia e tédio. As pessoas se iludem de que podemos apenas 'gozar a vida' e ir pulando de 'prazer em prazer'”, observa.





Como orientação para quem deseja entrar na onda do niksen, a psicóloga recomenda partir para a prática do abandono à sociedade hiperativa e se despojar de julgamentos. “Então, para estar fora do 'modo produtivo' precisamos silenciar a voz interna crítica e julgadora e desenvolver a capacidade de presença e contemplação”, afirma. Alcançar serenidade, sabedoria e autenticidade é um processo que requer mudança.





LEIA MAIS 04:00 - 07/03/2021 Aprenda a ser menos ocupado: desacelere, pratique o ócio

04:00 - 07/03/2021 Ócio que faz bem e sem culpa: saiba não fazer nada De forma geral, Júlia Pinto acredita que a pandemia do novo coronavírus e seus efeitos revelaram situações latentes, “seja o cuidado com nós mesmos e com o outro de uns; seja a neurose e fragilidade de outros”. E provoca com a indagação: “Importante é reinventar uma vida mais simples, mais leve, mas sustentável e com mais propósito? Mas isso não é nada simples. Precisamos encontrar esse equilíbrio tênue.”





COMO SE LANÇAR AO ÓCIO