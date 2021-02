Parto de gestante surda é sucesso com apoio de intérprete de Libras

Jocilane, a intérprete de Libras, faz o sinal "Eu te amo", marca da comunidade surda. Ela foi fundamental na comunicação de Kelly com a equipe médica do Hospital e Maternidade Vital Brazil (foto: Jocilane Fideles Divulgação) Hospital e Maternidade Vital Brazil, em Timóteo, Vale do Aço. Nesta data, a equipe médica do Vital Brazil realizou o primeiro parto de uma gestante deficiente auditiva com a ajuda de uma intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). O dia 16 de fevereiro de 2021 foi especial e entrou para a história do, em Timóteo, Vale do Aço. Nesta data, a equipe médica do Vital Brazil realizou o primeiro parto de uma gestante deficiente auditiva com a ajuda de uma intérprete da(Libras).





A história tem duas personagens principais, que emocionaram a todos: a dona de casa Kelly Cristina Vasconcelos Martins Moreira, 35 anos, e sua acompanhante, a intérprete de Libras, Jocilane Moreira Santos Fideles, 50 anos.









Poderia ter sido mais um parto rotineiro no Vital Brazil, mas esse foi diferente e inédito. Kelly era uma gestante surda e teve o acompanhamento de sua amiga Jocilane, a intérprete de Libras, que foi essencial na comunicação entre Kelly e a equipe médica.





"Eu a acompanhei desde o preparo, no quarto, até a entrada na sala de parto. Fiquei ao lado dela o tempo todo. Ela me olhava e dava um sorriso, me vendo sentada ao lado da maca", disse, Jocilane.





A equipe médica do Vital Brazil informou que a gestação merecia atenção especial devido a uma anormalidade no desenvolvimento do feto, caracterizado pela baixa produção de líquido amniótico chamado Oligohidrâmnio. Mas o procedimento realizado pela médica Vanessa Yuri Nakaoka, foi um sucesso.





Atendimento humanizado





“Me senti muito tranquila e acolhida durante todo o tempo na maternidade. Foi tudo ótimo”, disse Kelly, a jovem mamãe, feliz da vida, que também reconhece o esforço do marido, Marcos Vinicios Moreira, que é ouvinte e está fazendo o curso de intérprete de Libras para poder se comunicar com ela no dia a dia.





O Superintendente do Hospital e Maternidade Vital Brazil e Hospital Márcio Cunha, o médico Bruno Nunes Ribeiro, ficou orgulhoso de sua equipe.





“Foi a primeira vez que o HMVB realizou um parto com esse tipo de acompanhamento. O Hospital, que é administrado pela Fundação São Francisco Xavier, tem como premissa o atendimento humanizado e a inclusão no atendimento às pessoas da comunidade. O parto foi comemorado por todos da equipe com muito carinho”, disse.





Kelly Moreira com o filho Nicolas Lucca, o garoto que entrou para a história de Timóteo, como o primeiro filho de mãe surda a nascer com o apoio de uma intérprete de Libras (foto: Divulgação FSFX) comunidade surda, que tem o direito, por lei, à acessibilidade em todos os procedimentos hospitalares. Jocilane, a intérprete de Libras, não esconde a felicidade com o tratamento dispensado pela equipe médica do Vital Brazil, à Kelly e à ela. A intérprete explicou que esse tratamento é importantíssimo, não apenas para ela, mas para toda a, que tem o direito, por lei, à acessibilidade em todos os procedimentos hospitalares.





"É um direito de todos aqueles que possuem a deficiência auditiva, mas que nem sempre é assegurado. E deve ser estendido, não apenas aos partos, como também a todos procedimentos hospitalares", disse.





O direito a que Jocilane se refere, está garantido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, e o Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que fala das pessoas com deficiência auditiva e do tradutor e intérprete de Libras."





O hospital





A Fundação São Francisco Xavier assumiu o Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB) em caráter emergencial em setembro do ano passado. Desde então, a Instituição vem gerindo recursos e promovendo o funcionamento saudável da unidade, com precisão, aporte tecnológico e zelo pelos pacientes. Desde o último dia 31 de dezembro, o contrato foi oficializado para mais seis meses.

O HMVB conta com 77 leitos, sendo 45 deles dedicados a atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com a prestação de serviços de Terapia Intensiva (UTI) adulto; leitos de internação para atendimento às especialidades de clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia, além da maternidade e o apoio ao diagnóstico.