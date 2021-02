Jovem trata COVID com ivermectina e agora precisa de transplante de fígado

A ivermectina não tem eficácia comprovada cientificamente contra a COVID-19 (foto: Luis Robayo/AFP)

Pois é.



Hepatite medicamentosa por Ivermectina. 18 mg por dia por uma semana.



Por COVID leve em jovem.



Muito triste ver uma pessoa jovem a ponto de precisar de transplante por usar uma medicação que não funciona em uma situação que não precisa de remédio algum. %u2014 Fred Fernandes (@FredLAFernandes) February 6, 2021

Me solicitaram avaliação para uma paciente com hepatite medicamentosa.



Está a um passo de precisar de um transplante de fígado.



Ganha um troféu quem adivinhar qual medicação foi a culpada. %u2014 Fred Fernandes (@FredLAFernandes) February 6, 2021

Risco alto e desnecessário

Nem o fabricante recomenda

É de consenso entre médicos e autoridades de saúde que nenhum fármaco tem eficácia no tratamento da COVID-19 . Mas o assunto gera polêmica, já que outra parcela de profissionais de saúde vêm receitandono enfrentamento inicial da doença, e isso passa pela liberdade do médico – o Conselho Federal de Medicina (), inclusive, recomenda que cada médico faça a prescrição conforme suas próprias convicções, e essa é uma decisão tomada em conjunto com o paciente.No rol dos medicamentos que vêm sendo usados para tratar precocemente o novo coronavírus estão, cloroquina, vitaminas C e D, zinco, antibióticos e o vermífugo Anitta.A ivermectina, usado no tratamento de vários tipos de infestações por, entre elas as causadas por, está no centro de uma denúncia feita pelas redes sociais do médico pneumologista Frederico Fernandes, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT).Nesse sábado (6/2), ele contou, por meio de um post no Twitter, o caso de um paciente que desenvolveudepois de ser internado com a COVID-19.Trata-se de uma pessoa jovem, que manifestou sintomas leves da infecção e, depois de passar uma semana recebendo a ivermectina, a uma dosagem de 18 miligramas por dia (prescrição considerada equivocada na opinião de Frederico Fernandes), acabou apresentando piora em seu quadro de saúde, a ponto de agora precisar de"Muito triste ver uma pessoa jovem a ponto de precisar de transplante por usar uma medicação que não funciona em uma situação que não precisa de remédio algum", postou o pneumologista.A lesão hepática induzida por medicamentos é uma complicação hepática do uso de medicamentos, ervas e fitoterápicos de espectro variável, de alterações leves a hepatite aguda grave, que se manifesta algum período após a administração do medicamento.A médica hepatologista Maíra Fernandes Almeida Penna explica que muitas drogas usadas em tratamentos médicos, incluindo ervas medicinais ou outras substâncias, podem provocar alterações no fígado.Na maioria das vezes, a médica esclarece, são manifestações leves, e em outros casos mais graves.São alterações que podem estar associadas à dose prescrita ou acontecer de forma imprevisível, as chamadas reações idiossincrásicas, ligadas ao metabolismo hepático da droga."A toxicidade hepática pela ivermectina é rara e não é dose dependente, se enquadra na segunda definição. Ou seja, problemas gerados pelo uso não estão relacionados à dose. É uma droga segura, usada frequentemente. A questão é ser prescrita em situações que não se têm comprovação científica, expondo o paciente a um risco desnecessário. Ao se prescrever um medicamento, deve ser sempre discutido com o paciente risco X benefício. Se o benefício não foi comprovado, não vale a pena correr o risco, por menor que ele seja", afirma.Em casos mais severos de hepatite pode haver indicação de transplante do órgão.A maioria das doenças hepáticas é inicialmente silenciosa, por isso é importante ter atenção aos sinais e manter os exames de rotina.Maíra lembra que são raros os casos de desenvolvimento de hepatite aguda relacionada à ivermectina.Não se trata de um medicamente de alto risco de toxicidade hepática, como se denominam danos no fígado causados por substâncias químicas. A questão passa mais pela necessidade de uso do remédio.E isso não tem a ver com quantidade de doses, tempo de uso ou predisposições de saúde. São reações que não podem ser controladas."É importante lembrar que os quadros de hepatite aguda são a via final de várias causas. Outros diagnósticos devem ser descartados antes de atribuir o quadro a um medicamento, incluindo a ivermectina", ensina.A ivermectina já foi recomendada como eficaz, e esteve em pauta em outra polêmica na semana passada.Em comunicado divulgado na quinta-feira passada (4/2) a Merck Sharp & Dohme (MSD), subsidiária no Brasil da farmacêutica Merck, que fabrica a ivermectina, afirmou que o medicamento não consegue combater a COVID-19 , conjunto de remédios que vêm sendo preconizados para tratamento precoce da doença, vai em sentido contrário a orientações científicas, das autoridades sanitárias e de órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS).Sobre a ivermectina, o médico infectologista e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Dirceu Greco, pontua que, na fase in vitro (testes em laboratório), as expectativas eram grandes, mas, a partir das avaliações clínicas, com experimentos em humanos, não houve resultados comprovados."Até o momento não existe nenhum tratamento farmacológico, nenhum remédio com eficácia comprovada para a", alerta.Dirceu reforça a necessidade de manter as medidas de prevenção ao novo, de conhecimento geral, ainda mais diante do processo lento da vacinação que ocorre até agora no país e do provável surgimento de variantes mais infecciosas, o que já vem acontecendo, e que eventualmente demandem atualizações nos imunizantes.