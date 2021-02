Descobrindo forças internas: Workshop prega cuidados com interior feminino

(foto: Descobrindo as forças internas/Divulgação)





Nomeado como “Descobrindo as forças internas – Energia Vital e Poder Pessoal”, ocorrerá, neste mês, em Belo Horizonte, um evento em busca de denotar meditação, saúde e sensação de bem-estar a mulheres de todas as idades. Mais precisamente no dia 24, a mestra Zendaya, convidada especial, irá promover sessões terapêuticas e debates em torno da busca pela energia interior feminina.





LEIA MAIS 04:00 - 25/10/2020 Equilíbrio emocional. Entenda a importância da meditação para crianças

11:45 - 04/10/2020 Pandemia: meditação ajuda a administrar medo, insegurança, estresse e raiva reconexão, segundo uma das organizadoras do evento Adriana Magalhães. “A Zendaya já faz esse trabalho de resgate do poder interno com as mulheres há um tempo. E ela vem justamente ajudar as mulheres na reconexão com o poder interno, independente do contexto externo e do ‘patriarcado’. Eu tive um encontro com ela, que transformou a minha vida e a minha energia. Então, foi por isso que reunimos voluntárias que tiveram esse mesmo contato com a mestra para trazê-la aqui”, diz. Será uma noite de, segundo uma das organizadoras do evento Adriana Magalhães. “A Zendaya já faz esse trabalho de resgate do poder interno com as mulheres há um tempo. E ela vem justamente ajudar as mulheres na reconexão com o poder interno, independente do contexto externo e do ‘patriarcado’. Eu tive um encontro com ela, que transformou a minha vida e a minha energia. Então, foi por isso que reunimos voluntárias que tiveram esse mesmo contato com a mestra para trazê-la aqui”, diz.





O primeiro compromisso do dia é das 19h às 20h. Será uma ação beneficente, com a benção da mestra em uma sessão de cura e meditação do amor. Para participar, as interessadas devem doar materiais escolares ou alimentos não perecíveis a serem entregues para a Associação Irmão Sol – ONG que cuida de crianças e adolescentes em situação de risco social. As mulheres podem, inclusive, levar fotos de pessoas especiais para o momento.





Em seguida, ocorrerão dois momentos pagos, partes, de fato, do Workshop. O primeiro será uma aula inaugural da mestra com o tema a ser conduzido pela pergunta: “Você está perdendo energia e vitalidade?”. Das 21h às 21h30 haverá o ritual exclusivo para prosperidade feminina, com recarga do Chakra com força e sorte. Para participar desses momentos, as mulheres precisam arcar com R$ 80 com inscrição antecipada até o dia 15 de fevereiro. No dia do evento, os custos aumentam um pouco: R$ 120.





Quem participar do evento, ganhará um presente: um bionatural de limpeza do local de dormir. Segundo Adriana Magalhães, é uma forma de contribuir para o bem-estar e descanso no sono. Além das fotos dos familiares e amigos, a organização do evento solicita que as participantes levem os travesseiros e pão para recarga energética.





As vagas são limitadas e o local do evento, que será próximo ao Mangabeiras, só será informado as participantes para evitar aglomerações. Ainda, de acordo com a organização do Workshop, todos os cuidados referentes a distanciamento social e de prevenção contra a COVID-19 serão tomados.





Para participar, acesse o link de inscrição e cadastre-se.





RETIRO ESPIRITUAL





E as organizadoras do evento já têm previsão de novo evento. Entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, haverá um retiro com imersão de quatro dias na natureza. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (31) 9 9985-3280.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram