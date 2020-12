Nesta época do ano, podemos contar com alguns aliados para realçar a beleza do corpo, como procedimentos que auxiliam na redução de gordura localizada e no contorno corporal. Um deles é o CoolSculpting, que, por meio do resfriamento controlado, elimina a gordura mais resistente até as dietas e exercícios. Segundo a dermatologista Silvia Zimbres, a tecnologia é capaz de se adaptar a qualquer volume e formato de gordura localizada e, por isso, trata diversas partes do corpo. As possibilidades de tratamento são diversas: papada, braços, região peitoral masculina, gordura nas costas, “gordurinha do sutiã” anterior (entre o braço e a mama), abdômen, flancos, culotes, acima do joelho, acima do corte da cesárea e coxa distal. O grande diferencial do CoolSculpting é a efetividade, que pode retirar até 27% da gordura localizada em uma única sessão. Para conhecer mais sobre o procedimento, o ideal é marcar uma consulta com um profissional de saúde qualificado para discutir um plano de tratamento personalizado.









ABCDE do câncer de pele





De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) os números de câncer de pele no Brasil são preocupantes, já que a doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. Por isso, o acompanhamento de um dermatologista é fundamental para manter a saúde da pele em dia. A diretora clínica da Meu Dermato, Daniella Cury, destaca a importância do ABCDE na identificação de manchas e lesões do câncer de pele. Veja só:





• A (Assimetria): Caso a pinta ou mancha tenha uma metade diferente da outra ou um formato irregular, ela é considerada assimétrica e suspeita;





• B (Bordas): Toda pinta deve ter bordas regulares e lisas. Logo, pintas com bordas arredondadas ou irregulares

devem ser analisadas;





• C (Cores): É preciso estar atento quando as manchas e pintas suspeitas têm vários

tons e cores diferentes. Várias cores

numa mesma lesão podem

indicar algo mais grave;





• D (Diâmetro): As pintas no corpo não devem ter mais de 5 milímetros (5mm)

de diâmetro. Pintas maiores

devem ser analisadas.





• E (Espessura/Evolução): A pinta deve manter seu formato e não mudar de forma,

espessura, cor ou tamanho. Caso isso

esteja acontecendo rapidamente,

é mais um sinal de alerta.













Treinos “sem barras”

(foto: Henrique Queiroga/Divulgação)



Entre os inúmeros reflexos provocados pela quarentena, o sedentarismo deixou marcas físicas em muitas pessoas, inclusive em quem passou a maior parte do dia sentado. Ganho de peso, dor nas articulações, na lombar e cervical foram algumas das queixas. E muita gente quer mudar de hábitos pensando no bem-estar e no alívio dos sintomas. Para isso, o educador físico da BodyHiit Experience Bernardo Steinberg destaca ser fundamental buscar exercícios que desenvolvam a mobilidade articular e fortaleçam as musculaturas da região do tronco. Uma das possibilidades é o treino de vanguarda, que não exige aparelhos ou equipamentos sofisticados, pois o próprio corpo funciona como a resistência: Body Weight Training. Também conhecida como calistenia ou treino com peso corporal, essa modalidade trabalha a força, estabilização e coordenação motora, além do ganho de massa muscular e perda de peso, devido à alta demanda energética dos treinos. Os treinos são de 60 minutos, divididos em blocos de mobilidade, ativações, força, workout “metabólico” e volta à calma.





Conheça os benefícios do abacate

(foto: Pixabay)



O abacate é uma fruta deliciosa, rica em fibras, potássio, sódio, magnésio, vitaminas A, C, E, K 1, folato, B-6, niacina, ácido pantatênico, riboflavina, colina, luteína, zeaxantina, criptoxantina, fitoesteróis e gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir os riscos de doenças crônicas. Confira os benefícios da fruta, listados pela nutricionista Adriana Stavro:





*Protege contra danos ao DNA;

*Diminui a hipertensão;

*Diminui o colesterol total e LDL e aumenta HDL;

*Alivia os sintomas da osteoartrite (OA);

*Reduz o risco de doença cardíaca;

*Ajuda a absorver melhor os antioxidantes;

*Previne e ajuda a tratar o câncer;

*Melhora a saúde ocular e digestiva;

*Mantém o açúcar no sangue estável;





*Melhora a função cognitiva e mantém

sistema nervoso saudável;

*Auxilia na perda de peso.





Esperança para o refluxo crônico





A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), popularmente conhecida como azia, quando não tratada compromete a qualidade de vida: afeta o sono, agrava doenças pulmonares, ocasiona úlcera do esôfago e causa alteração das células da porção final do esôfago, podendo evoluir para um câncer. Outras complicações da doença são: inflamação das cordas vocais, engasgos frequentes e noturnos e dificuldades para engolir. Mas um novo dispositivo médico, que teve seu uso aprovado em outubro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pode ser uma alternativa para tratar a doença de forma mais simples e rápida. Trata-se do Esophyx, implantado entre o esôfago e o estômago por meio de um procedimento endoscópico. “É um tratamento com resultados efetivos”, afirma o gastroenterologista Manoel Galvão Neto, cirurgião e professor afiliado de cirurgia da Faculdade ABC de Medicina. Ele avalia que a tecnologia médica recém-aprovada pela Anvisa representa uma grande evolução para tratamento do refluxo crônico no Brasil. “Ele tem eficácia tal qual a cirurgia convencional, porém com muito menos riscos de complicações", ressalta o cirurgião.













FlowBrows

(foto: Pixabay)

Quem nunca ouviu a expressão “sorrir com os olhos”? A verdade é que ela se tornou mais real do que nunca nos últimos tempos. Com o uso constante da máscara, a sobrancelha se torna a grande responsável por definir o olhar e pode fazer toda a diferença na simetria do rosto. Por isso, a micropigmentação tem chamado a atenção de homens e mulheres. Responsável por desenvolver a técnica, a empresária Natália Martins investe nos procedimentos realistas, chegando no formato ideal de sobrancelhas para cada pessoa por meio de uma análise da estrutura óssea facial. O procedimento criado por ela, chamado FlowBrows, é feito manualmente fio a fio e promete um resultado extremamente natural, respeitando a cor e a textura das sobrancelhas. A realidade é que cada vez mais pessoas buscam fugir das sobrancelhas quadradas e muito marcadas, por isso a ideia é deixar o procedimento o mais imperceptível possível. Vale ressaltar que o FlowBrows não é uma ‘maquiagem definitiva’. Mesmo utilizando agulha, pigmento e marcação cutânea, o procedimento não é permanente e deve ser retocado de acordo com o desgaste da pele.