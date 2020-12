Adoção de hábitos saudáveis

Doença crônica caracterizada pelo aumento da glicose (açúcar) no sangue, devido a uma baixa na produção ou ação da insulina – hormônio produzido pelo pâncreas, o diabetes requer controle diário para evitar complicações. “É importante que hábitos saudáveis sejam adotados pelo diabético, como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e, de acordo com o tipo de diabetes, acompanhamento medicamentoso”, explica a endocrinologista da Santa Casa BH Angélica Tibúrcio.





A especialista pontua ser de suma importância o conhecimento acerca do tema, uma vez que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, aproximadamente 50% das pessoas que têm o diabetes desconhecem a sua condição. “É fundamental que as pessoas se conscientizem sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, que tem origem multifatorial, porque, assim, a prevenção pode ser melhor difundida.”

Por exemplo, pacientes diagnosticados com obesidade, sedentarismo e hipertensão precisam estar atentos e se condicionar a fazer os exames para a detecção da doença regularmente, pois esses aspectos conferem risco aumentado. “Além disso, mulheres com síndrome do ovário policístico e/ou que tiveram diabetes gestacional precisam estar em alerta, assim como pessoas com histórico familiar da doença ou com aumento considerável do colesterol”, completa.





Na ausência de fator de risco, Angélica Tibúrcio recomenda que a partir dos 45 anos o paciente se submeta a exames preventivos de diabetes. A periodicidade varia de acordo com cada caso, uma vez que, sem a presença de sinais considerados como apontamentos do aumento de glicemia no sangue – poliúria (urina em excesso), sede intensa, perda de peso e cansaço –, a indicação é trienal, ou seja, a cada três anos. Em caso de sintomas, esse período pode ser reduzido.





“Porém, muitas vezes, os pacientes são assintomáticos. E essa ausência de sinais, associada à falta de prevenção ou mesmo informação, pode aumentar o desconhecimento da doença. Não à toa, metade das pessoas são diabéticas e nem sabem”, destaca a endocrinologista Angélica Tibúrcio, que ressalta, ainda, a existência do tipo 1 da doença, mais comum em crianças e adolescentes por ser de característica ge- nética. Nesse caso, não há fatores de risco para o desenvolvimento da doença.





ALIADO





Para além dos exames laboratoriais e do diagnóstico precoce, o hábito de vida saudável pode ser considerado um bom aliado. “Pode-se prevenir o diabetes com a alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas, visando sempre manter o peso adequado, já que sabemos que a obesidade é um fator de risco importante para o diabetes”, pontua Angélica Tibúrcio.





A inserção de uma rotina saudável pode ser fundamental, também, para evitar o agravamento de quadros de pré-diabetes. Isso porque, segundo a endocrinologista, ao constatar a condição de um paciente como pré-diabético – alterações na glicemia sem critérios de diabetes, como aumento repentino ao longo do dia e altas constantes em jejum –, ele, então, tem a possibilidade de melhorar sua qualidade de vida, retardando ou impedindo a evolução para um quadro clínico de diabetes.





