conta-gotas

Para eternizar histórias de cuidado, o Instituto Unimed-BH, em parceria com a Academia Mineira de Letras (AML), abre as inscrições para o Concurso Literário AML/Unimed-BH 50 Anos com o tema “Cuidado pela Vida”. O concurso será realizado em comemoração ao aniversário da cooperativa, que completa, em 2021, cinco décadas de história. O tema escolhido é um convite e uma oportunidade para eternizar histórias de cuidado e de conexões de amor e respeito. O concurso vai selecionar e premiar os melhores textos no gênero de crônica. Podem participar clientes da cooperativa, médicos cooperados e colaboradores vinculados à Unimed-BH, além de filhos (a partir de 16 anos) e cônjuges. As publicações farão parte do livro comemorativo da Unimed-BH que será lançado em 2021. Além disso, os três primeiros lugares ganharão prêmio em dinheiro – R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. As inscrições do Concurso Literário AML/Unimed-BH 50 Anos podem ser feitas pelo site: concursoamlunimedbh.com.br.

(foto: Pixabay)

Como evitar o mau hálito

Em tempos de coronavírus, o uso de máscara tornou-se uma das principais recomendações para a prevenção da doença nos espaços de uso coletivo. Porém, algumas pessoas identificaram que o uso excessivo, durante horas seguidas, pode contribuir para o desenvolvimento do mau hálito. "Não é comprovado que existe alguma associação entre o cheiro desagradável e o uso de máscara. Na verdade, na maioria dos casos, ele está relacionado a uma limpeza ineficiente dos dentes", destaca Sara Paz, consultora da GUM. Para evitar esse incômodo, a especialista apresenta alguns cuidados que devem ser adotados. Confira:





Priorize uma boa higienização bucal

Mantenha uma alimentação saudável e balanceada

Beba água

Faça visitas regulares ao dentista

(foto: Pixabay)

Conheça os benefícios da uva para a saúde





Independentemente da sua coloração, seja roxa ou verde, quando o assunto é benefícios à saúde, a uva é referência. A fruta, além de muito saborosa, contém bioflavonoides, taninos e o resveratrol (no caso das roxas), substâncias que agem como protetoras no organismo, melhorando o metabolismo e reduzindo os riscos de desenvolver algumas doenças como colesterol alto, problemas cardíacos e até câncer. Seus efeitos positivos estão associados não somente ao fruto em si, mas também em seus derivados como o suco integral, geleias sem açúcar, entre outros. "O consumo de suco de uva integral garante a ingestão de vitaminas do complexo B e C e minerais como ferro, cálcio e potássio, componentes fundamentais para o bom funcionamento do corpo", ressalta a nutricionista da Superbom Cyntia Maureen, que comenta, ainda, que ele tem nutrientes e ativos anti-inflamatórios e antimicrobianos. "Quando ingerido diariamente, pode aumentar o número de células protetoras no organismo, fortalecendo o sistema imunológico. Diabéticos e pessoas com gastrite devem ter cautela no consumo, pois este pode agravar o quadro da doença”, diz.

Ácido hialurônico: o ativo mais usado do momento!





Com certeza você já ouviu falar sobre o ácido hialurônico. Ele é o ativo mais utilizado para tratamentos estéticos. Esse ativo é uma estrutura orgânica que se encontra naturalmente em toda extensão da pele. Apesar de levar o nome de ácido, ele é uma molécula de água extremamente hidratante e com efeito preenchedor. Ao longo dos anos, a produção natural de ácido hialurônico vai diminuindo ao passo que a perda de resistência da pele vai se tornando mais frequente. Vale ressaltar que o ácido hialurônico não é capaz de ser obtido por meio da alimentação, apenas pelo uso de dermocosméticos ou realização de procedimentos estéticos. Por isso, é importante sempre buscar por especialistas para os procedimentos e, no caso do uso tópico, pela melhor formulação. Também é importante manter uma dieta proteica equilibrada e rica em colágeno, para que o ácido hialurônico se mantenha na pele e contribua para resultados eficazes.

(foto: Pixabay)

Proteção solar segura para o verão 2021





O verão de 2021 já está chegando, e por mais que neste ano não possamos aproveitar como antes, é necessário nos prevenir contra o sol. Mas será que os protetores solares convencionais protegem a pele profundamente? Especialista em saúde da pele e CEO da empresa Be Belle Cosmética, Ludmila Bonelli explica sobre os tipos de radiação solar e como se proteger corretamente. “Os raios solares mais prejudiciais à pele são os UVA e UVB, e quando vamos à farmácia costumamos comprar um protetor com alto FPS (fator de proteção) para garantir a proteção da nossa pele. Mas, o que muita gente não sabe é que esse fator de proteção solar só nos protege dos raios UVB, nos deixando altamente vulneráveis aos raios UVA”, diz. Mas qual é a proteção correta para esses raios? O PPD (escurecimento persistente do pigmento) representa a quantificação da proteção oferecida por um protetor solar contra a radiação UVA. O ideal é que o PPD tenha ao menos um terço do valor do FPS. Ou seja, se for comprar um protetor solar FPS 30, o PPD precisa ser, no mínimo, 10. Assim, vale ressaltar a importância de nos preocuparmos com esse fator de proteção, principalmente no verão, período em que a exposição ao sol tem um aumento relevante, aumentando também os riscos de danos à pele.

(foto: Pixabay)

Limpeza de terreno biológico





Quando falamos em terreno biológico, estamos falando do nosso organismo. Ao longo da vida, acumulamos toxinas e até mesmo parasitas no corpo. De acordo com a cirurgiã buco-maxilo Cristiana Andrade, acúmulos de toxinas ocorrem pela ingestão de alimentos contaminados, água, medicamento, produtos de higiene e limpeza ou até mesmo pelo uso inadequado de utensílios domésticos. Justamente por isso, ela explica a importância da desintoxicação de metais pesados e parasitas do organismo. “Sem um terreno biológico limpo e equilibrado, alguns tratamentos se tornam ineficazes”, alerta. Desse modo, os cuidados devem começar pela boca. “Uma dica é: usar pasta de dentes e enxaguantes bucais sem flúor, e evitar medicamentos sem necessidades. Outra dica é usar filtro de água com tripla filtração e suplementação de Vitamina D3 ou Colecalciferol. O ideal é buscar um profissional para realizar a descontaminação do terreno biológico”, detalha Cristiana Andrade. A especialista não indica o uso de alumínio, portanto, evitar o uso de desodorantes, panelas e cápsulas de café que contenham o metal é de suma importância.