A Essencial Alimentos lançou a marca Panere, voltada para a produção de pães de queijo de diversos sabores, que poderão ser comprados via plataforma digital, com entregas diretas ao cliente, em horário e dia escolhido pelo consumidor.



Há duas formas de adquirir o novo pão de queijo: pela loja virtual da empresa, em caso de compras avulsas, e/ou pelo Clube Panere, no qual o cliente se associa e recebe, mensalmente, os pães de queijo, podendo, neste formato, variar os sabores.





“Temos mais de 35 combinações de receitas com recheios diferentes, que pretendemos preparar para fazerem parte da nossa linha. Todas pensadas para criar sabores maravilhosos e harmonizações perfeitas”, diz Luiz Henrique Ortega, gerente comercial da Essencial Alimentos.





O processo de produção passa pela fábrica automatizada da marca, que faz uso do procedimento de criogenia, no qual os pães de queijo são congelados instantaneamente para atender a produção em larga escala.



Segundo Zeno Del Carlo, gerente de produção, “todo o investimento feito no processo valeu a pena, pois assim se fez possível preservar os sabores e os nutrientes dos pães de queijo Panere, além de garantir a segurança contra contaminações, elevando ainda mais a qualidade dos produtos”.





A criação da marca





Com projeto inicial para Belo Horizonte e Nova Lima, e pensamento de futura expansão para todo o Brasil e também para o exterior, Luiz Henrique destaca que o objetivo da marca é oferecer uma boa experiência ao cliente.





“Definimos um propósito, desenvolvemos uma receita e criamos a marca Panere, porque acreditamos que podemos oferecer, verdadeiramente, uma nova experiência no prazer por comer pão de queijo”, relatou.





Solidariedade





A Panere criou, também, o Programa Gratidão, no qual, ao finalizar o processo de compra, o cliente escolhe uma instituição de apoio social pré-homologada no projeto para receber o valor equivalente a um pão de queijo de cada caixinha vendida, que será convertido nos itens materiais de maior necessidade da instituição.





Ao contar sobre o Programa Gratidão, Luiz Queiroga reforça o propósito da empresa: “Valorizamos o cuidado com a saúde e acreditamos no poder transformador do bem, por isso, criamos o Programa Gratidão, onde juntos, de um em um, ajudamos muitos”, diz.





*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram