Meditação: UFMG e PUC ampliam apoio

Aos 15 anos, Kathleen Mendonça teve dificuldades de preservar o equilíbrio emocional no começo da pandemia do coronavírus. “Não esperava que isso fosse durar tanto tempo. Foi ficando cada vez mais sério, e bateu o desespero”, revela. Ela experimentou sentimentos de ansiedade, tristeza, estresse, irritabilidade, insegurança e medo. Meditar foi a solução para se reencontrar.





auxiliar em seus recentes estudos sobre cura prânica, técnica de energização feita com as mãos, que atua para equilibrar o corpo e curar, impedir ou retardar o desenvolvimento das doenças físicas ou psicológicas. Para ela, que se descreve como alguém que quer fazer tudo na mesma hora, a meditação ensina a definir prioridades. Ela medita muito por meio da ioga, e aplica a meditação também como um recurso





Até mesmo as pequenas pausas têm grande importância para reduzir os efeitos de fatores de estresse (foto: Pixabay)

Por definição, a técnica mindfulness de meditação é um estado mental de “atenção plena”, que envolve o simples ato de parar e estar presente, como explica Patricia Martins, cirurgiã-dentista e doutora em ciências. Pesquisas atestam que essa prática feita de maneira regular desenvolve uma área do cérebro conhecida como ínsula, responsável pela percepção de sensações internas, incluindo emoções próprias e dos outros.





"Essa autorregulação nos permite lidar melhor com o estresse, uma vez que ela cria um espaço entre os estímulos estressores, que geralmente resultam em emoções negativas, e a resposta que queremos ou podemos dar", afirma Patricia Martins.





Patricia Martins coordena o projeto Pausa, elaborado por uma equipe de professores e pesquisadores do Departamento de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas). A iniciativa é desenvolvida para conter o estresse, ansiedade e prevenção da síndrome de burnout entre profissionais da saúde que atuam, direta ou indiretamente, na linha de frente do combate à COVID-19. Uma das ferramentas de atendimento a esse público é, justamente, a meditação.





Com estratégias e textos que visam contribuir com o equilíbrio fisiológico, fundamental para a manutenção da saúde física e mental, o projeto disponibiliza um site de livre acesso. Profissionais da saúde, bem como qualquer pessoa que se identifique com os conteúdos, podem acessar as práticas.





"Sabemos que profissionais da saúde estão suscetíveis a desenvolver quadros de estresse e ansiedade devido a fatores psicossociais e ambientais, incluindo a necessidade de lidar com emoções intensas e longas jornadas de trabalho. Nesse enfrentamento, pequenas pausas são de grande importância para minimizar o impacto de fatores de estresse", ressalta Patricia Martins. O endereço eletrônico do projeto Pausa é www.projetopausa.com.br, e, em caso de dúvida ou para mais informações, o projeto também disponibiliza o e-mail contato@projetopausa.com.br.









AS TÉCNICAS SEM SEGREDO





» Passiva

O praticante se senta, escuta música ou fica em silêncio, entoa mantras e põe foco na respiração

» Ativa

Estar em meditação dançando, praticando exercícios físicos, ou outras atividades, com toda a atenção voltada para essa ação, presente no momento, em plena consciência





» Respiração





É ponto crucial para entrar em estado meditativo. Saber respirar altera o nível de consciência, quando a atenção está focada na respiração. Entre diversas técnicas, está a respiração em três tempos: puxar o ar pelo nariz contando até três; prender o ar contando até três e soltá-lo pelo nariz contando até seis. Se há dificuldade em prender o ar, pode ser feita respiração profunda pelo nariz, contando até três, e soltar direto o ar pelo nariz, contando até seis





» OM

Popular e misterioso, o Om é um dos mantras sagrados de religiões como o hinduísmo e o budismo, muito usado nas meditações e na ioga. Também representado por ‘Ohm’ ou ‘Aum’, é um som sagrado, por ser o som do Universo. Acredita-se que as vibrações do som do Om são capazes de unificar, e energizar o corpo. Quando alguém canta o mantra Om durante uma meditação, está energizando todos os seus chakras, os chamados centros de energia, que representam aspectos da natureza humana





» Tempo ideal





Com 10 minutos de meditação diária já é possível observar resultados. Se você se sentir bem, aumente a frequência. Três sessões diárias de 10 minutos, pela manhã, antes do almoço e à noite são consideradas um tempo excelente. Para quem nunca praticou, não adianta começar com uma hora ou mais de meditação por dia. Dessa forma, é fácil se cansar e não dar continuidade. Podem aparecer dores no corpo, por exemplo.





» Virtual

A tecnologia popularizou a meditação. Com a pandemia, é comum a divulgação das práticas entre grupos em redes sociais, canais eletrônicos e aplicativos sobre o assunto. Cuidado! Tudo tem seu lado bom, mas também há perigos. É importante ter indicação, referências e encontrar canais confiáveis









EM BUSCA DE EQUILÍBRIO





Conheça e defina o melhor tipo de meditação para você, seguindo as técnicas que são mais confortáveis e com as quais cada um se identifica





» Mindfulness: Atenção plena. O praticante está atento a tudo o que está fazendo naquele momento. Além disso, treina a "curiosidade" ou "mente de principiante". É uma atitude na qual a pessoa se abre à situação, sem julgamentos. O importante é manter-se focado nas sensações do corpo e na respiração. Com o tempo, a percepção das sensações, combinadas com o foco na respiração, reduzirão os níveis de estresse e ansiedade. Esse estilo de meditação surgiu em 1979 e não pressupõe nenhum tipo de referência espiritual.





» Transcendental: o estilo foi criado em 1950 e tem como objetivo encontrar o mais profundo “eu de cada um”, ativando, assim, os reservatórios de energia, criatividade e inteligência. Não envolve nenhuma crença ou religião. O praticante transcenderá, ou seja, estará em contato com o seu verdadeiro “eu” e todos os desequilíbrios que apresenta voltarão à harmonia.

» Vipassana: criada há mais de 2 mil anos por Buda, tem em sua essência a intenção de mostrar as coisas como verdadeiramente são – relações, objetos, sentimentos. A técnica é vista como caminho de transformação por meio da auto-observação. O praticante tenta alcançar o estado de mente equilibrada, livre de impurezas e amarguras.





» Zazen: muito comum nos países asiáticos, em especial no Japão. A forma de praticar está descrita no nome: “za” significa sentar-se e “zen” o estado de meditação. Por isso, todos os praticantes ficam sentados, em alguma das três posições previstas. Durante a prática, o foco se concentra apenas na respiração, em sua velocidade, intensidade e consistência, e a atenção ao ato de respirar é o que libera a mente de qualquer outro pensamento.





» Qigong: técnica originária da China, há milhares de anos. O objetivo é equilibrar o Chi, considerado pelos chineses e outros adeptos ao redor do mundo a energia vital. Os praticantes realizam diversos exercícios, dentre eles, a meditação. A Qigong é realizada focando no dantian, ponto específico do corpo localizado um pouco abaixo do umbigo, entendido como o ponto de energia vital do corpo





» Acem: desenvolvida em 1966, na Noruega, é inspirada no tipo Transcendental. É indicado que seja praticada duas vezes por dia, em sessões de 30 minutos. Em cada uma, deve-se repetir um som, que não tem significado.





» Sudarshan Kriya: método elaborado por Sri Sri Ravi Shankar, que definiu a respiração como principal fonte de energia do ser humano e, portanto, o ponto central dessa técnica. Entende que, com a respiração, o praticante fica energizado e consegue se controlar, diminuindo níveis de estresse, enquanto cresce o desejo de viver bem, entre outros benefícios. Para praticá-la, é necessário usar técnicas de respiração em ritmos e ações controladas.





» Yoga: uma das modalidades de meditação mais conhecidas no mundo. Surgiu há mais de 5 mil anos na Índia e se disseminou pelo planeta. É uma prática que combina diversas posições corporais com movimentos de inspiração e expiração, sejam eles mais ou menos intensos, além de concentração absoluta no corpo e no que está sendo realizado.





Fonte: Giovanna Frugis, do canal Eu Sem Fronteiras