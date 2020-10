Meditação: por saúde, poderosa aliada

Os benefícios das práticas regulares da técnica mindfulness de meditação para a saúde têm sido demonstrados em diversos estudos científicos e diferentes situações clínicas. Além dos aspectos emocionais, psicológicos e em relação à imunidade, a ferramenta melhora as relações interpessoais, reduz dores crônicas e incidência de câncer, e combate o vício em álcool e drogas. É o que ensina a nutricionista Fabiane Aparecida Canaan Rezende.





compulsão alimentar, o chamado mindful eating, área em que Fabiane é instrutora pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A tradução é "comer com atenção plena" ou "comer consciente". As práticas resgatam a sabedoria sobre o corpo e contribuem para o desenvolvimento de uma percepção mais apurada em relação às escolhas alimentares no dia a dia, na busca por harmonizar a relação com a comida.

Rafaela Bruna, arquiteta especializada em feng shui





“O cuidado com a alimentação, muitas vezes, é deixado de lado quando as pessoas vivem no piloto automático. O alimento costuma ser uma válvula de escape emocional para lidar com ansiedade, tristeza, frustrações e dores. Com o mindfulness, ampliamos nossas percepções acerca do comportamento alimentar”, orienta Fabiane.





É importante, ressalta a nutricionista, que aquelas pessoas que enfrentam quadros agudos de alguma doença mental ou que estejam em uso de medicamentos psiquiátricos busquem orientação profissional antes de iniciar a prática. “Espera-se uma atenuação dos desconfortos físicos, mentais e emocionais, fazendo com que as pessoas lidem melhor com o contexto atual, um cenário de incertezas e desafios, que introduz uma nova dinâmica para as atividades domésticas, ocupacionais e familiares, além do distanciamento social, que pode resultar em sofrimento físico e psíquico”, acrescenta.





A arquiteta Caroline Marques da Cunha, de 30 anos, começou a meditar há dois anos, como atividade física, a fim de melhorar alongamento e condicionamento. A técnica foi adotada junto à prática de kundalini yoga. Mais tarde, a meditação passou a auxiliá-la a enfrentar um problema de compulsão alimentar. Ela procurou Fabiane, ingressou no grupo Nutrindo Além do Corpo, e a nutricionista também indicou as meditações guiadas.





Com dificuldade de se concentrar e manter o foco, Caroline começou a enfrentar episódios frequentes de alimentação sem controle e com culpa. Vivia também um processo intenso de baixa estima, por sempre rejeitar o corpo. “Tinha pensamentos ruins e críticos sobre mim mesma. Não sabia que o tratamento envolveria a meditação, o que foi uma grata surpresa", diz a arquiteta.





As mudanças foram surgindo ao longo das semanas de meditação diária. A primeira delas foi sair do modo automático. “Com as práticas que aprendi no grupo de nutrição, passei a dar atenção plena à comida e, assim, a comer menos. Comecei a praticar a autocompaixão e o autocuidado, o que me trouxeram satisfação pessoal”, diz.





Para ela, a meditação ajuda a manter a harmonia, em especial diante da pandemia, com o excesso de informações que levam ao receio sobre o futuro, além da ausência e da saudade das pessoas queridas. “A meditação é um gesto de carinho e cuidado consigo mesmo, tão necessário quanto tomar banho. É preciso parar, refletir, prestar atenção no momento e no que é real.”

A nutricionista Fabiane Rezende alerta para o fato de que a alimentação saudável costuma ficar esquecida (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Transtornos





O mastologista e ginecologista João Flávio Cal Duarte recomenda a meditação para mulheres com transtornos como câncer de mama, dor pélvica crônica, endometriose, para quem está na fase do climatério, pós-menopausa, gestantes com quadros de ansiedade, entre outras dificuldades. Ele aconselha a meditação como terapia complementar ao tratamento e tem indicado o projeto Pausa, da UFMG e PUC Minas.





É uma abordagem sobre o estado emocional das pacientes em sua relação com a doença. “Ajuda a organizar as ideias, focar no objetivo da cura, fazer com que a mulher não seja vítima de pensamentos negativos e fique mais calma e segura. É uma ferramenta importante para reforçar a adesão ao tratamento”, conta o especialista, entusiasta da medicina multidisciplinar, que sugere a integração de conhecimentos em diferentes áreas para um enfrentamento mais efetivo de variados distúrbios.





Atmosfera essencial





A arquiteta especializada em feng shui Rafaela Bruna demonstra como destinar espaço para a meditação e o relaxamento corporal e da mente. Pode ser um cantinho da casa, reservado, um local com majestoso sofá, tapete, almofadas, área a céu aberto ou algo que traga paz e lembre a espiritualidade. Plantas, vasos com areia, galhos, uma fonte de água, aquários, acabamentos em madeira ou pedras, janelas grandes que favoreçam entrada de ar, ventilação cruzada, transformam a atmosfera para agradável à prática de meditação.





Pode ser local perto de vegetação, de águas correntes, com luz e som naturais. Para apartamentos ou ambientes que não recebem iluminação natural, a luz indireta e amarela, junto com elementos como fotos, imagens, velas, luminárias e flores criam o clima do chamado home relax, como ensina Rafaela Bruna. Ofurô, lanternas, esculturas de buda, canto de leitura, mesa de massagem, incensos, um altar de devoção, cores suaves, são outros itens que enriquecem o espaço zen.





“Som natural ou músicas relaxantes ajudam a trazer tranquilidade. Outro fator a considerar é o tato. O melhor é optar por pisos que não absorvem calor, já que a meditação sugere estar descalço e sentir a superfície”, acrescenta. “Cada um tem uma necessidade, um gosto, uma crença, que independe da religião. A energia do espaço deve refletir essas sensações.”





O feng shui lembra a importância de harmonizar os espaços e melhorar a energia vital nos seres vivos e ambientes, por meio de elementos naturais. A união de projetos de decoração e de feng shui é uma direção interessante para criar ambientes como esse. "Há quem medite debaixo do chuveiro, ou quem prefira ambientes abertos. Procure elementos que lhe tragam conexão, coloque suas memórias afetivas, volte-se para dentro."