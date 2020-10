Num Brasil de ansiosos, meditar ganha espaço

Estar em um estado mental, emocional, espiritual e físico tranquilo parece impossível diante de uma rotina cada vez mais cansativa – e com o estresse adicional trazido pela pandemia do novo coronavírus. Instantes de angústia são naturais nesse cenário, e não permitem mascarar problemas quando o isolamento social conduz as pessoas a uma direção intimista. É muito comum o surgimento de pensamentos negativos, com a insegurança sobre o futuro. Aparecem medo, ansiedade, frustração, desconforto, preocupação, irritação, sensações de impotência e desamparo, além de dores e tensões.





Peculiar, o momento pede novas posturas. A inteligência emocional ensina que, quando perduram o estresse e o pessimismo, é hora de reprogramar a mente. Afinal, a cabeça é a nave-mãe do corpo e, se falta serenidade, nada fica tão ruim que não possa piorar. A meditação é uma alternativa para vencer esses obstáculos e amenizar vulnerabilidades.

A fisioterapeuta Luanda Ramos destaca os benefícios do autoconhecimento e de conseguir %u201Couvir%u201D o corpo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Forma terapêutica que ganhou importância em meio às aflições geradas em torno da COVID-19, consiste em ferramenta para recarregar energias e que atua na recuperação do foco na saúde, no bem-estar e satisfação. Intervalos para repouso e relaxamento se tornam essenciais para que as pessoas possam se “desligar”, pelo menos um pouco.





O Brasil é o segundo país onde há mais pessoas ansiosas. E a ansiedade tem sido considerada o mal do século, alerta o terapeuta transpessoal Tadashi Kadomoto. Em quase 30 anos de atuação, milhares de pessoas já participaram de suas aulas, palestras e vivências profissionais. Atualmente, ele apresenta lives com exercício de meditação em dois horários diários (às 6h e às 20h) e, todo dia, é acompanhado por cerca de 40 mil pessoas.





Tadashi destaca que a meditação tem múltiplos benefícios. “A meditação tira o indivíduo do estado de sofrimento. Ajuda a administrar sentimentos como ansiedade, medo, insegurança, estresse, raiva, impaciência e intolerância”, diz. O terapeuta se dedica a encontrar formas para que as pessoas voltem a acreditar em si mesmas.





Ele é autor dos livros Ninguém tropeça em montanha, Da razão ao coração, Meu livro da consciência e O Mestre do impossível. Kadomoto tem formação em PNL, hipnose ericsoniana, renascimento, processos de memória profunda, técnicas xamânticas e física quântica.





Desmitificando a técnica, Tadashi afirma que a meditação é para ser sentida. “Sente, comece e perceba os benefícios”, convida. Encontrar uma posição agradável é o início. “Pode ser no meio de uma avenida barulhenta, no caos. Se quero meditar, encontro o silêncio nesse lugar barulhento. Se for um local tranquilo e bonito, como uma praia, o alto de uma montanha, facilita, mas isso não é uma verdade absoluta. O lugar sou eu, independentemente do ambiente externo”, ensina.





A pandemia evidenciou sentimentos latentes, de acordo com o terapeuta, surgindo como uma espécie de bomba atômica, mas deixou clara a importância de cuidar da saúde mental e emocional. “Obrigou as pessoas a olhar para os problemas, os sentimentos que vinham sendo negligenciados. A meditação é um instrumento para ajudar, para rever comportamentos”, define. Entre os objetivos com o trabalho com meditação, Tadashi se preocupa em desmistificá-la. “Não é só para pessoas chamadas iluminadas, evoluídas. É para todos, para quem quer qualidade de vida.”

Consciência





Sempre envolvida com muitas tarefas durante o dia, a fisioterapeuta Luanda Ramos de Azevedo, de 40 anos, encontra na meditação e na ioga um tempo para se cuidar, principalmente quando está sobrecarregada ou estressada. Antes da pandemia, ela se desdobrava entre o trabalho de consultório e a gestão de duas startups, além de coordenar um espaço de bem-estar em Belo Horizonte.





Agora, se viu obrigada a fechar o negócio próprio, mais um motivo da aflição. Há cinco anos, começou a apresentar sintomas gastrointestinais, como dor de estômago e azia. Procurou um médico e não aparecia um motivo plausível – fisicamente, tudo estava bem. “Era provocado por ansiedade e tensão. Procurei a ioga em busca de consciência corporal, e depois introduzi a meditação. Desde então, é uma prática diária”, conta.





Com a experiência positiva, Luanda Ramos recomenda a meditação aos pacientes dela, associada à fisioterapia, principalmente quando há sinais de emoções em desequilíbrio. A fisioterapeuta medita todos os dias, antes de dormir. Entre os bons resultados, cita a promoção do autoconhecimento, conseguir “ouvir” o corpo, controlar e organizar a mente e as emoções, revigorar o pensamento e catalisar energias.







O ritmo frenético de trabalho, estresse, viagens constantes e a dificuldade para dormir fizeram a publicitária Mariane Vasconcelos Novais, de 42, desenvolver a síndrome de burnout, esgotamento devido à exaustão e ligado a situações de trabalho desgastantes. A meditação foi o caminho que encontrou para se tratar do problema que ocorreu quatro anos atrás.





“O burnout não é sinal de fraqueza, mas um indício de que muitos dos próprios limites foram ultrapassados. Eu precisava adotar mudanças de estilo de vida no trabalho.” Mariane buscou ajuda de um especialista, que recomendou sessões de terapia e a meditação como forma de relaxamento, associada à ioga.





Para a publicitária, a meditação tem o potencial de regular e desenvolver a autoconsciência, muitas vezes quando o meio externo traz estímulos negativos. “A técnica mindfulness, por exemplo, me ajudou a enfrentar as situações com mais paciência e sem julgamentos. Vivo o momento presente e consigo aceitar quando não há muito o que fazer”, explica. Para a publicitária, meditar acalma, relaxa, reduz o estresse, favorece a imunidade, diminui a ocorrência de depressão e gera bem-estar psicológico, além de melhorar o humor.