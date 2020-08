Live sobre COVID-19

(foto: Alexandre guzanshe/em/d.a press )











Esta será uma oportunidade para médicos e população em geral se inteirarem das melhores práticas de trabalho diante da pandemia causada pelo novo coronavírus. Com a participação de médicos envolvidos diretamente no trato da pandemia e atuantes da linha de frente do combate à COVID-19, os palestrantes responderão perguntas sobre o vírus, discutirão e compartilharão práticas de tratamento da doença, formas de condução dos pacientes e critérios de intervenção. A 2ª Live Atualização do Tratamento para Paciente Grave da COVID-19 – Como Tratamos será transmitida ao vivo pelo YouTube, e todos os questionamentos serão respondidos durante o evento virtual. As dúvidas poderão ser encaminhadas para o endereço de e-mail live@apromed.com.br ou pelo WhatsApp (31) 99672-0825. As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do site https://rqe.apromed.com.br/2-live-covid-19.













Atendimento humanizado

Quando um paciente é diagnosticado com COVID-19 e chega ao hospital, ele não pode receber visitas nem ter contato com outras pessoas. Até mesmo médicos, enfermeiros e toda a equipe de saúde devem manter distância, interagindo apenas através de camadas de proteção, devido ao uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras, óculos, luvas e toucas. A única coisa que o paciente consegue ver, em alguns casos, são os olhos do profissional. Logo, não é possível mostrar nenhuma expressão, sorriso ou sentimento durante o atendimento. Pensando em humanizar o atendimento e contribuir para a melhora mais rápida dos pacientes, um médico dos EUA teve a ideia de imprimir a foto de seu rosto sorrindo e colá-la em seu uniforme. A ideia viralizou e outros profissionais de saúde aderiram à ação. A Canon do Brasil abraçou essa ideia para que ela também ganhasse corpo no Brasil. Foi criado o projeto “#CompartilheUmSorriso”, que consiste na doação de impressoras, câmeras e blocos de papel fotográfico. “O foco principal deste projeto é a humanização no atendimento. A Canon acredita no poder transformador que uma fotografia pode ter. É uma gota de esperança para os pacientes já que, ao serem diagnosticados com a doença e entrarem no hospital, eles perdem o contato com o exterior. Uma foto faz toda a diferença”, afirma Manuela Nobre, gerente de Marketing da Canon do Brasil e idealizadora do projeto.

























E quando a comida não cai bem?





A má digestão normalmente é decorrente de dietas ricas em gorduras, frituras e alimentos condimentados. Como esses tipos de alimentos são digeridos lentamente e passam muito tempo no estômago, trazem aquela sensação de peso, inchaço, podendo causar azia, gases e até mesmo vômitos. Alexandre Sakano, gastroenterologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, explica que os sintomas da má digestão variam de pessoa para pessoa, mas é certo que ela ocasionará as sensações de desconforto, barriga estufada, enjoos, náuseas e até diarreia. E quando esse desconforto precisa ser visto como algo que preocupa? O gastroenterologista aconselha a procurar um profissional quando os sintomas se tornam persistentes e recorrentes. "Se o indivíduo se sente mal sempre que se alimenta e percebe que a comida está voltando, que o intestino fica muito solto ou muito preso e até mesmo detecta a presença de sangue ou muco nas fezes é a hora de procurar um especialista", orienta Alexandre.













Atenção Às varizes

O surgimento das varizes pode incomodar muita gente, principalmente pela estética. Porém, a doença pode atrapalhar muito mais que isso e ser um risco para a saúde. Quando não tratada, o problema afeta a circulação e provoca riscos para a saúde das veias e do coração, ocasionando complicações graves. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), cerca de 38% dos brasileiros têm a doença. “Existem diversos fatores relacionados ao surgimento das varizes. Além disso, ela pode se desenvolver de forma diferente em cada paciente, ocasionando sintomas mais leves ou pesados dependendo da situação. Portanto, para encontrar o melhor tratamento e evitar um quadro mais grave, é preciso investigar as causas do problema e seguir corretamente as recomendações médicas”, orienta. Ainda, conforme destaca o especialista, alguns cuidados devem ser tomados, a fim de evitar riscos, como a prática de exercícios físicos, dieta balanceada e acompanhamento médico.





















Como manter o sorriso bonito





Você é do tipo de pessoa que acha que escova de dente tem que ser sempre dura? Ou aquele que acha que quanto mais pasta de dente colocar, melhor? Ou aquele paciente que chega no dentista falando: "A minha gengiva estava sangrando, então parei de passar o fio dental porque estava machucando"? Chegou a hora de esclarecer essas dúvidas, muito frequentes em consultórios. Confira as dicas da dentista Daniela Yano de como ter uma boa higiene bucal e manter um sorriso bonito:

» As escovas de dentes devem ser sempre de cerdas macias, pois cerdas duras machucam a gengiva e dificultam a higienização nessa região pelo incômodo provocado

» Pasta de dente em excesso espuma muito e gera falsa sensação de limpeza pelo frescor. A quantidade certa é equivalente ao tamanho de um grão de ervilha

» Nem sempre gengiva sangrando é sinal que você machucou na hora da escovação ou do fio dental. Na maioria das vezes está relacionada com uma inflamação, causada por acúmulo de resíduos alimentares e bactérias. Por isso, capriche no fio dental e na escovação mesmo na presença de sangramento. Se o sangramento persistir, procure a orientação de um dentista

» O fio de tal deve ser passado entre os dentes e dentro da gengiva

» Procure escovar os dentes em frente do espelho sempre que possível e monte uma sequência de movimentos. Isso vai te ajudar a não esquecer nenhuma região e consequentemente deixar a boca limpinha e saudável.Pixabay