Companheiros de quarentena

Juliana Barbosa, Maria Emília Couri e Ricardo Eustáquio de Meneses, sócios no canil XB Kennel: carinho e atenção aos cães american bully micro (foto: Túlio Santos/em/d.a press)

Jéssica Mayara*

Falta de contato humano, rotina desacelerada ou busca por um bom companheiro neste período de isolamento social em casa. Essas podem ser algumas das razões pelas quais, em meio à pandemia e mesmo com a crise financeira, muitas pessoas não façam economia para comprar um animal de estimação. Canis de Belo Horizonte registram aumento na procura por filhotes e têm até fila de espera de clientes interessados em adquirir um novo melhor amigo.

Maria Emília Ribeiro Couri, responsável pelas vendas e marketing do canil XB Kennel, conta que, no primeiro momento, ela e os dois sócios, Juliana Barbosa Neves e Ricardo Eustáquio Silva de Meneses, deixaram de realizar as cruzas dos american bully micro, raça que criam, em função do receio da pandemia do novo coronavírus. Até mesmo aqueles que já haviam pago as reservas desistiram da compra.

“Mas após um mês de confinamento, decidimos voltar ao trabalho e reinventar, mesmo com todas as limitações, para dar continuidade à nossa missão: levar alegria para as pessoas por meio dos nossos cães. Foi aí que vimos que eles poderiam fazer a diferença neste momento tão triste. A partir daí, as pessoas voltaram a confiar e a procura por cães cresceu expressivamente”, explica.

Sócia responsável pelo setor financeiro e administrativo do canil, Juliana Barbosa destaca que os american bully micro são uma raça que custam, em média, R$ 8 mil, devido às despesas com reprodução. Isso porque é preciso manter cuidados relacionados ao controle dos períodos ovulatórios, inseminações artificiais, acompanhamento gestacional e parto.

Segundo ela, apesar do investimento inicial, o custo para manejo é baixo, pois esses cães não precisam de muitos cuidados específicos. A raça tem uma aparência muito forte, com musculatura aparente, fazendo com que as pessoas os denotem como atletas, o que não são, já que essa característica é puramente por seleção genética. “Por isso, o maior cuidado é com o calor excessivo e exercícios físicos moderados, pois eles têm dificuldade de fazer a troca do calor corporal, cansam rápido e podem superaquecer”, ressalta.

Andressa dos Reis, de 35 anos, e o marido, Fabio Mariani Soares, de 24, contam que a chegada do cão Ragnar era muito aguardada e foi amor à primeira vista (foto: Arquivo pessoal )

Outro fator de atenção é com a alimentação. De acordo com Juliana, por mais que a aparência forte seja marcante na raça, eles não se alimentam de grandes quantidades de comida. “Uma ração de boa qualidade, água fresca à vontade, muito carinho e atenção é tudo o que eles precisam”, pontua.

E é, justamente, muito afeto e amor que um dos cãezinhos do XB Kennel, o Ragnar, recebe agora de Andressa dos Reis Gonçalves Mariani e seu marido, Fabio Mariani Soares. “Foi amor à primeira vista”, diz a nutricionista. Andressa conta que a chegada de Ragnar foi muito esperada. “É muito companheiro, é nosso amiguinho. Já éramos uma família muito feliz, e ele só fez com que essa alegria transbordasse, porque ele é muito dócil e carinhoso, e nos acompanha sempre. É impossível não se apaixonar. Sempre digo isso olhando nos olhos dele, para que saiba que é muito amado.”

A nutricionista relata, ainda, que durante o isolamento social Ragnar tem proporcionado momentos de alegria em meio ao caos da situação da pandemia. “Ele faz da nossa quarentena um momento muito feliz, só por estar aqui.”

RESPONSABILIDADE Ricardo de Meneses, um dos sócios do canil, destaca que, logo que as pessoas se despertaram para a busca de animais durante o isolamento social, percebeu um certo imediatismo para a aquisição dos cães. “Mesmo que a procura inicial seja por um filhote, caso não tenhamos disponível no momento, os tutores já optam logo por outros mais jovens ou adultos. Não importa a idade, eles querem ter o companheiro o quanto antes.”

Porém, o sócio responsável pelo manejo dos cães explica que o canil tenta ao máximo direcionar as compras, a fim de evitar a compulsividade e, consequentemente, o abandono e aumento da população de rua canina. “Esse tipo de aquisição, sem planejamento e sem conhecer a raça, tende a influenciar que as pessoas tomem decisões pautadas somente nos preços, sem preocupação com a procedência, o que ‘alimenta’ o mercado clandestino, que explora os cães, sem critério algum para criá-los e reproduzi-los. Somos totalmente contra isso. Por isso, orientamos e traçamos o perfil de cada cliente para direcionar a melhor opção, tornando a compra consciente, para que o tutor e nossos cães sejam felizes”, diz.

OFERTA X PROCURA Luciana Marques Berto e Souza conta que em seu canil, o Angelus Amice, especializado na criação e reprodução de cães da raça pug, a procura pela aquisição de filhotes aumentou consideravelmente durante a pandemia. Luciana destaca, ainda, que esse movimento tem gerado dificuldades para que a demanda seja atendida, já que os acasalamentos são feitos respeitando intervalos entre os cios da fêmea.

Além disso, a proprietária do canil destaca que os gastos para a aquisição da raça tendem a ser elevados. “Os preços, no Brasil, giram em torno de R$ 700 e R$ 10 mil. Esses valores variam devido a alguns fatores, como linhas se sangue, bem-estar do pet e manejo dos animais envolvidos na criação. Por isso, é de suma importância que o tutor conheça de perto o local onde a cruza é feita.”

No entanto, Luciana pontua que, apesar de as despesas serem maiores no momento da compra, essas não se restringem a apenas custear a aquisição do animal e seus pertences básicos. E, por isso, afirma ser importante que o responsável pelo cão se atente a suas condições financeiras. “Todo animal de estimação é um ser vivo, que dependerá de seu tutor para sempre. O cãozinho tem uma vida, que necessita de cuidados incondicionais em suas enfermidades e velhice.”

A dona do canil Angelus Amice explica que, no caso dos pugs, por serem braquicefálicos, ou seja, terem o formato do crânio largo e o focinho curto, seus olhos são mais salientes, o que os tornam mais suscetíveis a lesões. “Por isso, é necessário sempre ficar atento aos problemas oftálmicos e, sempre que houver suspeita de complicações, um médico veterinário deve ser consultado. Pelo mesmo motivo do crânio, sua respiração é mais ofegante e não toleram calor excessivo, então é necessário evitar passeios longos e sob o sol quente”, explica a empresária.

Luciana Marques, proprietária do canil Angelus Amice, com os cãezinhos Violeta e About, da raça pug (foto: Arquivo pessoal)

Apesar dos cuidados básicos serem os essenciais, Luciana recomenda que o tutor faça uma espécie de poupança para o cão, a fim de ser usada em situações de urgência, como a realização de cirurgias e/ou internação durante a vida do pet.

PREOCUPAÇÃO Com o aumento da compra de animais durante o isolamento social, Luciana afirma temer o futuro pós-pandemia. Isso porque, segundo ela, a procura cresceu, principalmente, pelo fato de as pessoas estarem mais tempo em casa, o que tende a deixá-las mais carentes.

“A pandemia irá passar e qual será o destino de alguns desses animais? Aqui no canil adotamos critérios rígidos para detectar a real intenção de compra pelos clientes e diminuímos os acasalamentos para não contribuir com a aquisição de vidas somente para suprir esse confinamento que estamos enfrentando.” Luciana observa, ainda, que, após o fim da pandemia, espera que os cães adquiridos neste contexto continuem a ser cuidados e amados. “Não podemos deixar nossos amigos esquecidos”, diz.

Osvaldo Soriano Araújo, proprietário do Soriane, conta que, em meio ao isolamento social, houve aumento de 30% na procura por cães como animal de estimação. Os valores, segundo ele, variam de R$ 1,2 mil a R$ 10 mil.

Ainda segundo Araújo, a procura é maior por cães das raças chihuahua, poodle e doberman. E destaca que, na maioria dos casos, a aquisição se dá por idosos ou por pais, a fim de presentear seus filhos.

* Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram

Ana Clara Pontes de Castro, de 18 anos, se diverte em casa com a cadela adotada Mégali (foto: Arquivo pessoal)

Bem-estar emocional

Jéssica Mayara*

A pandemia desencadeou um cenário de instabilidade, e o isolamento social provocou quadros de estresse, depressão, medo, raiva e tristeza nas pessoas. “Isso culminou na tendência por procurar um animal de estimação. Neste momento, eles servem como companhia, estimulam o afeto e curam a tristeza”, diz a psicóloga Mônica Nascimento Mafra, ao comentar a elevação das taxas de cães e gatos que ganharam um novo lar durante o confinamento.

Para ela, em um momento no qual as pessoas precisam evitar o contato humano e restringir as formas de confraternização, a companhia de um pet pode ser benéfica e crucial para o bem-estar emocional. “Os pets exercem um papel positivo até mesmo na cura de doenças emocionais e físicas. A diminuição da depressão é uma delas, pois à medida que se passa mais tempo na presença de um animal doméstico, a pessoa produz hormônios como ocitocina e serotonina, que melhoram o humor e ajudam a reduzir a pressão sanguínea, auxiliando a função cardíaca.”

Mônica destaca que os animais de estimação são bons companheiros e cuidadores, e ao decorrer da relação eles se tornam mais que apenas pets. Uma relação que, segundo a psicóloga, transcende padrões sociais e não requer nenhum interesse. “Ele estará ali sempre e a qualquer momento. Portanto, essa oferta de segurança psicológica diminui a solidão”, diz.

E é justamente esse sentimento que não faz mais parte da vida de Marlene Mecia Pontes de Castro, de 52 anos, desde que ela adotou a primeira cadela: Mégali, de quase 6 anos. Hoje, já são quatro: Pantera, de 4, Hanna, de 2, e Princesa, mãe de Hanna, de 3. Quatro cadelas que alegram a vida de Marlene e a filha, Ana Clara Pontes de Castro, de 18, e tornam os dias de isolamento social mais fáceis.

Trabalhando em home office, Luís Fernando Ramos Santos, de 38 anos, percebeu que este era o momento ideal para ter o cachorro Olaf (foto: Arquivo pessoal )

“Com todas elas presentes em casa, nesta pandemia, é impossível nos sentirmos sozinhas. Elas alegram a casa em dias bons e ruins, nos fazendo rir de suas brincadeiras ou nos dando lambidas quando estamos em um dia ruim. Essas criaturinhas são muito leais, carinhosas e ótimas companhias, e com certeza nos ajudam muito durante essa fase difícil que estamos enfrentando”, conta.

Mônica observa que ter um animal de estimação não se trata de uma obrigação, o que tende a se tornar até uma decisão difícil em determinadas situações, como falta de espaço e/ou tempo. No entanto, ressalta que, ao considerar os benefícios, esse empecilho muitas vezes é desconsiderado. E, por isso, afirma: “A aquisição ou adoção de animais não é a solução de todos os problemas. Mas, é garantia de companhia e alegria”.

Foi assim com Luís Fernando Ramos Santos, de 38. Casado, o jornalista e sua esposa, Zaira Lage Dias Santos, também de 38, tinham espaço em casa e muita vontade de terem um cão, mas não tinham tempo para que pudessem ajudá-lo na adaptação. Então, Luís conta que resolveram esperar o momento certo. E ele apareceu agora.

“Devido à pandemia, estamos trabalhando em home office e percebemos ser este o momento ideal para ter esse cachorro que tanto queríamos. Foi então que um amigo nos disse que Olaf, um cãozinho, de um ano e oito meses, estava sendo doado. Não pensamos duas vezes, e o adotamos. Ele é um cachorrinho muito esperto e inteligente, e encanta a nossa vida. A casa virou outra com a presença dele.”

Esse convívio agradável diz respeito, principalmente, à espera da chegada do cão, conforme ocorreu com o casal Luís Fernando e Zaira, e elucidado por Mônica. “Quando esse animal chega, ele já está sendo esperado. Logo, o ambiente se torna reconfortante. Os animais transmitem a sensação de bem-estar por serem carinhosos e cuidarem de quem está ao seu redor. O benefício é mútuo, tanto para o dono quanto para o animal.”

DEDICAÇÃO A veterinária Pillar Gomide do Valle pontua que, apesar dos benefícios, é preciso se atentar aos cuidados básicos e dedicar horas de carinho e atenção ao pet. Isso porque eles também tendem a sentir a emoção do momento, visto que há a necessidade de ficar em casa e de que determinadas atividades, como o passeio e as brincadeiras ao ar livre, sejam evitadas.

“Nós, humanos, podemos nos distrair vendo TV, lendo um livro, navegando na internet e fazendo uma porção de coisas que eles não podem. Por isso, temos que nos atentar para a qualidade de vida desse cão. Muitas doenças como a dermatite psicogênica podem ocorrer por tédio. Uma brincadeira com bolinhas, garrafas PETs ou laser point são essenciais para uma vida, inclusive psicológica, saudável. Além disso, movimento é saúde, e isso vale também para o animal.”

Pillar destaca, ainda, que todos os cuidados inerentes à vida do cão ou gato geram gastos. Em alguns casos, a economia pode ser feita com a confecção de brinquedos em casa. No entanto, do ponto de vista alimentar e da saúde dos pets, os custos podem ser altos. Por isso, a veterinária frisa que ter um animal doméstico requer disponibilidade de tempo e dinheiro.

Em relação aos valores a serem desembolsados para manter a saúde do cão em dia, há gastos com alimentação, banho e tosa, consultas veterinárias e vacinas. Quanto a ração, depende da raça do pet e do tipo a ser escolhido. “Uma ração superpremium, por exemplo, para raça pequena gira em torno de R$ 80 por mês. Mas há rações mais baratas. E esse valor pode diminuir para cerca de R$ 40 a R$ 50 mensais. Ainda, vale ressaltar que a ração deve ser servida ao cão três vezes ao dia. A água é à vontade”, afirma.

No caso do banho, de acordo com Pillar, petshops de Belo Horizonte cobram a partir de R$ 40, para raças pequenas. Porém, a veterinária destaca que essa limpeza pode ser feita pelo próprio tutor, gastando assim cerca de R$ 60 com a compra dos produtos específicos para o banho de animais domésticos.

Já as tosas, segundo a veterinária, variam de acordo com o tamanho do animal. Para cães de porte pequeno, por exemplo, são cobrados cerca de R$ 80, enquanto que para os de grande porte são denotados valores em torno de R$ 130. A periodicidade dos banhos é quinzenal e das tosas, mensal.

Outro gasto importante diz respeito às consultas, vacinas e antiparasitários. Pillar explica que, para animais com menos de 7 anos e sem doenças crônicas, uma visita ao veterinário por ano é o ideal. E destaca que o valor a ser cobrado pelos profissionais varia entre R$ 50 e R$ 150.

“As vacinas essenciais para cães são a múltipla e antirrábica, e normalmente têm protocolos anuais e saem em torno de R$ 60 e R$ 80, cada. Mas, se o tutor tiver condições, vale também imunizar o cão contra leishmaniose. Essa vacina é fortemente recomendada e também tem protocolo anual, mas com o custo mais elevado, em torno de R$ 200.”

De forma geral, cães e gatos precisam, ainda, tomar vermífugos, ao menos anualmente, com reforços de acordo com o protocolo do veterinário. Os valores dependem da marca do produto e do peso do animal. “Em média, são gastos R$ 30 em duas doses recomendadas na rotina. Se faz necessário também prevenir contra pulgas e carrapatos, e os custos também são influenciados pelo peso do animal, gerando gasto entre R$ 30 e R$ 50”, explica a veterinária.

* Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram

Elayne do Socorro Madureira Nunes conta que os cães Laicca e Nick preenchem o seu dia (foto: Monica Santiago/Divulgação)

Abandono de animais

Jéssica Mayara*

Ao mesmo tempo em que aumenta a procura de animais como companheiros durante o isolamento social, o número de casos de abandono de cães e gatos, em Belo Horizonte, tem crescido. “Muitas famílias tiveram que adaptar o planejamento econômico neste momento. Isso porque algumas pessoas perderam o emprego ou tiveram seus rendimentos reduzidos, e manter um animal não é somente tê-lo ali, mas, também, direcionar a ele cuidados básicos, o que tende a gerar altos gastos. E, justamente por isso, o abandono do pet, infelizmente, acaba sendo a primeira opção para reduzir os custos”, explica o diretor da ONG Adote meu dog, Jonathan Braga Teixeira Arantes, de 31 anos.

Arantes ressalta que, devido à falta de conhecimento sobre abrigos e demais instituições que trabalham em prol do resgate e proteção animal, o destino escolhido para esses animais geralmente são as ruas. E, conforme relatado pelo diretor da ONG, o receio e a vergonha, também, interferem nessa decisão, fazendo com que os pets sejam abandonados em locais quase que desconhecidos.

Erika Christina e os filhos, Matheus e Thiago, adotaram Luke, filhote de um cadela que foi abandonada (foto: Arquivo pessoal)

“Outro fator capaz de influenciar na decisão de tutores em deixar seus bichinhos de estimação nas ruas é a falta de informação. Muitas pessoas acreditam que o animal será um vetor de propagação do vírus”, destaca. No entanto, a médica veterinária Sílvia Helena Marotta Alves explica que não há informações que indiquem que os animais desenvolvam a doença. E nem que o contato entre pele humana e o pelo do animal possa ser uma via de transmissão.

CRIME “As pessoas precisam entender que o abandono é uma covardia. E é um crime. Além disso, ao deixar um animal solto nas ruas, sem qualquer amparo, o tutor transfere sua responsabilidade para toda a sociedade, causando assim uma espécie de caos, possibilitando a ocorrência de acidentes e/ou maus-tratos ao animal”, afirma Lívia Almeida, de 37 anos, voluntária da ONG Bicho Loko.

Frente ao crescente abandono de animais de estimação, o diretor da ONG Adote meu dog conta que cerca de 12 cães e/ou gatos são recolhidos das ruas diariamente pela entidade, em Belo Horizonte. Mesmo com os altos índices de abandono, o número de animais adotados cresceu. “A Laicca e o Nick preenchem meu dia. Acordo, abro a porta do meu quarto, e lá estão eles me esperando para brincar com as bolinhas. Assim, já começo meu dia sorrindo”, diz a economiária Elayne do Socorro Madureira Nunes, de 54. Ela conta, ainda, que Laicca e Nick se tornaram parte integrante da família.

Outra vida salva foi a de Luke, filhote de uma cadela que havia sido recolhida de um canil clandestino. A funcionária pública Erika Christina Horta Piazarollo, de 49, e seus filhos, Matheus Horta Piazarollo, de 15, e Thiago Horta Piazarollo, de 13, foram os responsáveis pela adoção. “Estávamos em plena pandemia quando o adotamos, e não tinha noção que nos apaixonaríamos tão rapidamente pelo nosso filhote. Luke está sempre do nosso lado, seja no home office ou nas atividades do dia a dia”, conta Erika.

Sara Luana e o marido, Frederico Fonseca, adotaram a gata Luna, de apenas três meses (foto: Arquivo pessoal)

Mestrando em ciência e tecnologia dos materiais no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), Bruno Lourencio, de 24, adotou Gaia, uma cadelinha de dois meses que, segundo ele, levou muita agitação para o novo lar. “Durante a quarentena, acabei ficando um pouco sedentário, e como ela é cheia de energia, acaba fazendo com que eu me movimente bastante enquanto brinco com ela”, diz.

PRECONCEITO Miriene Fernanda Lorenzi, de 32, é responsável pela Gato Uai, um projeto em parceria com amigas que resgata gatos das ruas de Belo Horizonte e assume a missão de encontrar um novo lar para eles. “Ainda existe muito preconceito, mas aos poucos, devido ao trabalho de conscientização de abrigos e protetores, isso está diminuindo. Gatos são animais extremamente companheiros e conviver com eles é algo muito especial.”

A biomédica Sara Luana Ribas Duarte, de 30, e o marido, o analista de sistemas Frederico Fonseca, de 37, adotaram a gata Luna, de apenas três meses. “Ela chegou em nossas vidas muito bebê. A companhia dela tem nos ajudado muito a passar por esse momento difícil, pois ela é muito presente, está sempre conosco, seja durante o trabalho ou quando estamos assistindo a televisão”, diz.

* Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram