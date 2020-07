Além da nutrição básica

Veja como oportunidade. Neste momento de ficar em casa, nada como se desafiar e se propor a cultivar novos hábitos alimentares. A corrente daqueles que divulgam, aplicam e indicam uma alimentação saudável tem sempre vaga para mais um. São inúmeros os benefícios de uma boa alimentação para quem deseja viver bem, ter mais energia, um corpo resistente, nutrido e preparado para encarar os desafios que surgem a todo instante, às vezes invisível, como a COVID-19.





Neste universo, um dos melhores conselhos é procurar consumir os chamados alimentos funcionais, aqueles que, além de nutrir, têm componentes ativos que atuam no organismo produzindo efeitos benéficos à saúde, podendo auxiliar na redução do risco de diversas doenças, principalmente as crônico-degenerativas, como diabetes, câncer, osteoporose e doenças cardiovasculares, entre outras.





As opções são muitas, tanto em variedade de alimentos como na forma de tê-los bem próximo, dentro de casa. Do quintal à varanda ou no simples vaso na cozinha. A engenheira-agrônoma e doutora Maria Cláudia Silva Garcia Blanco, da Divisão de Extensão Rural da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), de São Paulo, tem propagado, em treinamentos gratuitos, o maravilhoso mundo dos alimentos funcionais.





Maria Cláudia explica que os alimentos funcionais podem produzir efeitos protetores e de defesa no organismo que, no dia a dia, são gerados por diversos fatores externos, promovendo a inativação dos radicais livres formados a partir de maus hábitos da vida moderna, como o consumo abusivo de alimentos industrializados ricos em corantes artificiais e/ou conservantes, frituras, açúcares, carboidratos refinados, temperos industrializados, embutidos, entre outros, e o baixo consumo de frutas, verduras e legumes.





AROMA ESPECIAL





Maria Cláudia chama a atenção para o poder das ervas aromáticas. Ela explica que os pratos que as contêm exalam um aroma especial, que provoca aumento na salivação, facilitando a digestão, mastigação, deglutição e degradação dos nutrientes, colaborando com a absorção e o aproveitamento dos nutrientes pelo organismo.

“Embora as ervas aromáticas tenham vitaminas A, C, do complexo B e fibras, elas não podem ser consideradas fontes desses nutrientes, uma vez que a quantidade consumida é pequena”, explica Maria Claúdia. Mas o consumo diário, associado a uma dieta saudável e equilibrada, colabora com a reposição de alguns nutrientes, mesmo em pequenas quantidades. E como as ervas têm compostos bioativos, elas podem auxiliar na redução de risco e/ou na prevenção de doenças como câncer, hipertensão, doenças coronarianas, diabetes, doenças autoimunes e osteoporose.





Ela ensina que a característica comum entre as ervas aromáticas é a produção de óleo essencial típico do metabolismo dessas espécies. “Elas têm valor energético desprezível, porém uma quantidade relevante em antioxidantes. Por isso, enquadram-se na família dos alimentos funcionais.” Elas podem ser utilizadas frescas (com mais vitaminas e minerais) ou secas.