Vacina contra COVID-19 testada por Pfizer e BioNTech pode chegar ao mercado no fim do ano

Esse é o quarto projeto de combate àque chega à fase de testes em humanos com resultados promissores. No último sábado (27), a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca informaram que também trabalham o desenvolvimento de uma vacina , em estágio avançado de pesquisas clínicas e em testes no Brasil. No total, 17 compostos já entraram na corrida global pela proteção contra o Sars-Cov-2.