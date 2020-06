(foto: Pixabay)



Um estudo feito pelo professor e especialista em neurociência pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Paulo Boggio, em parceria com outros 40 pesquisadores internacionais, apontou a relevância da ciência social e comportamental no enfrentamento da pandemia de COVID-19. Neste contexto, a pesquisa discutiu como aspectos relacionados ao estresse, saúde mental, liderança política e tomada de decisões podem influenciar no combate à pandemia.





10:00 - 02/06/2020 Coronavírus: Plataforma da USP pode facilitar descobertas sobre a doença não haver ainda uma solução médica para a crise em questão, o que resulta em um combate totalmente pautado na prevenção. Sendo assim, a mudança de comportamento se faz necessária, a fim de evitar a contaminação pelo vírus, como o uso de máscaras, isolamento social e evitar contato físico, todas elas ditadas pelas normas sociais as quais regem as atitudes humanas. Para Boggio, isso se justifica pelo fato dehaver ainda umapara a crise em questão, o que resulta em um combate totalmente pautado na. Sendo assim, ase faz necessária, a fim de evitar apelo vírus, como o uso dee evitar contato físico, todas elas ditadas pelasas quais regem as





Portanto, conforme o pesquisador, a ciência social e comportamental, ou parte dela, assume papel fundamental no enfrentamento ao novo coronavírus, a considerar, justamente, esse aspecto.





“Outra parcela disso diz respeito ao fato de que sendo as atitudes humanas as principais formas de combater esse vírus no momento, o distanciamento e a falta de contato com o próximo podem estimular efeitos negativos. Isso porque o ser humano é altamente sociável e o estar próximo das pessoas oferece ganho significativo ao comportamento das pessoas, no entanto não é o recomendado, e é preciso lidar com isso também”, explica.





E é neste cenário que o especialista em neurociência destaca ser importante, mais uma vez, a compreensão das ciências sociais e do comportamento, visto que ao se deparar com situações desastrosas e consequências negativas, o ser humano precisa denotar como agir perante elas, como é o caso da chamada percepção de risco.





“As pessoas podem perceber um risco aumentado ou diminuído face ao mesmo problema. Então, as pessoas podem estar diante da mesma adversidade, como de fato o mundo está, mas não necessariamente esses indivíduos vão ter a mesma percepção de risco, o que é fácil de ver no dia a dia. Algumas pessoas estão olhando para essa pandemia e achando que ela é uma coisa simples, apenas uma gripe e que não tem nada demais. E, outras estão tendo a noção de que ela é grave e que tem uma taxa de fatalidade alta.”





Sendo assim, o professor pontua que essa percepção tende a constituir-se de variações, a considerar alguns fatores relacionados àquele que sente o perigo. E, o aspecto pessoal é o mais determinante deles, pois, segundo o pesquisador, é essa característica a responsável por processar a informação recebida e delinear a interpretação do fato.

Em momentos como esses, é preciso se tomar atitudes coordenadas, então, não adianta estabelecer quarentena onde a maioria das pessoas não as seguem. E, muitas delas não permanecem em isolamento social pois precisam trabalhar e ganhar dinheiro para se sustentarem. E é aí que se é preciso ter suporte governamental para que essas pessoas não precisem se expor, o que é cruel Paulo Boggio, professor e especialista em neurociência pela Universidade Presbiteriana Mackenzie







Portanto, a racionalidade e demais particularidades podem ser cruciais para o entendimento de uma situação e a forma como tal pessoa irá se posicionar e agir acerca do assunto.





“O otimismo, por exemplo, contribui para que, de certa forma, a situação seja interpretada como algo improvável de se acontecer com a pessoa em questão. Pensamentos como ‘essa doença é grave, mas eu tenho um histórico de atleta, isso não vai acontecer comigo’ ou ‘eu tenho uma saúde boa, não vou me infectar’ são clássicas ilustrações deste viés otimista atuando na mente humana.”





Além disso, Boggio destaca que a forma como a informação ou notícia é comunicada à população é relevante neste cenário, e pode interferir nas atitudes e comportamento humano. Por isso, o especialista ressalta a importância de que a pandemia, e outras situações em geral, sejam passadas ao público de forma a produzir uma consciência indicativa relativamente compatível com o tamanho do perigo, a fim de que isso se reflita também nas medidas a serem tomadas individualmente e coletivamente.





Liderança

Boggio elucida que, dentro dos aspectos estudados pela ciência social e comportamental, o papel dos líderes e lideranças também devem ser analisados a fim de que medidas promissoras sejam adotadas, visto que eles exercem influência sobre aqueles que o seguem.





Neste contexto, o especialista destaca a justificativa para tal cenário: “falta coordenação e liderança”. E, para o professor, neste momento, é fundamental que líderes importantes apareçam e mostrem direções a serem tomadas, bem como ofereçam suporte e auxílio, para que as pessoas possam se resguardar e se prevenir do vírus, assegurando seus direitos.





Futuro





O pesquisador destaca que o estudo sobre os aspectos da ciência social e comportamental relacionados ao combate do novo coronavírus se baseou em evidências científicas registradas em outros momentos históricos, como gripe espanhola, peste negra, e de grandes tragédias ocorridas no mundo.



Dessa forma, Boggio pontua que, assim como o passado contribuiu para constatações feitas no artigo, este também pode ser um importante embasamento para futuros estudos.





"O isolamento social pode trazer uma série de consequências na saúde mental da população, o que sinaliza para que sejam estudados modelos protetivos para este problema em uma eventual futura pandemia, caso outras situações de distanciamento sejam necessárias", afirma.





Então, a gente não tinha preparo para ficar tão sozinho do jeito que temos que ficar. E a psicologia pode já começar a se preparar para ter lá na frente, em outras situações e em outros momentos históricos, respostas melhores”, diz.





