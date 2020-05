Projeto Desafio Juntos Protegemos Mais vai selecionar três projetos para a disputa final (foto: Pixabay)



As Lojas Renner, em parceria com a Eretz.bio, incubadora de startups do Hospital Israelita Albert Einstein, lançou um novo projeto, com o objetivo de otimizar a confecção de máscaras de proteção, usadas em meio à pandemia de COVID-19.









Sendo assim, a proposta apresentada pelo projeto é a de que qualquer pessoa, com mais de 18 anos, crie uma sugestão de novo modelo de máscara. Todas as amostras serão avaliadas, a partir de critérios de viabilidade técnica e econômica, e três serão escolhidos para uma disputa final.





Os finalistas apresentarão suas ideias, virtualmente, para uma banca de júri, formada por especialistas das empresas envolvidas no projeto. O vencedor ganhará um prêmio de R$ 5 mil, em dinheiro, e um vale-compras nas Lojas Renner no valor de R$ 1 mil.





* Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram