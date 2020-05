Como a Coreia do Sul tem usado a tecnologia contra o coronavírus

(foto: Estadão / Reprodução )

Nos Estados Unidos, no início de abril, para cada 1 milhão de habitantes, havia 39 mortos por COVID-19. Na Coreia do Sul, para cada 1 milhão, existia apenas um morto pelo vírus.



Além disso, com as medidas adotadas pelo governo coreano, a curva de crescimento de contaminados no país está controlada, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos e também no Brasil.





Isso porque, desde a, em 2015, a Coreia do Sul mudou sua infraestrutura para tornar o país ainda mais. A partir da digitalização, com segmentos 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, LoRA, e com suporte de gigantes como LG Uplus, SK e KT Telecom, surgiramue tornaram a resposta àmuito mais fácil e rápida.Segundo Paulo Henrique Pichini, CEO e presidente da Go2neXt Digital Innovation, a resposta para isso pode estar no uso de TI e Telecomunicações paraAs autoridades coreanas estão usandode telefones, registros de transações com cartão de crédito e gravações de circuitos fechados de TV paraUma das abordagens é a analise de dados de dispositivos GPS de automóveis para identificar casos de alta prioridade e rastrear as rotas percorridas por indivíduos infectados pela COVID-19. O resultado é cruzado e forma uma série deque mostram os movimentos das pessoas infectadas.Os dados são disponibilizados para a população de modo que a própria pessoa saiba das áreas de maior risco e busque o teste decaso ache que pode ter sido infectado.O país também usa a tecnologia para o. Desde 2015, todos que entram na Coreia do Sul têm que se submeter a uma verificação de febre e preencher um. Uma sofisticada infraestrutura tecnológica em aeroportos, portos e fronteiras colhe informações do smartphone do passageiro ou pela imagem seu rosto., vindo de países vulneráveis a pandemia, são colocados em quarentena. Os dados colhidos durante a crise são resultado de uma transgressão ao regulamento do país que trata da proteção as informações pessoais e privacidade de dados.será definir que os dados coletados em 2020 sejam apagados para preservar a privacidade e respeitar a lei coreana que está sendo deixada de lado no momento de grave de crise. No Brasil, em escala mais simples, já é visível a tentativa da utilização do uso da tecnologia como umana luta contra a pandemia., desde o início da crise criou portais e aplicativos para a divulgação de informações de saúde para a população, como o www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

* Estagiário sob a supervisão da editora Teresa Caram