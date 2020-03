Como falar sobre o coronavírus com as crianças? Professora lança cartilha educativa sobre o tema

(foto: Manuela Molina/Divulgação)

Umasobre oganha força nos últimos meses. Com a escalada do contágio percebido em cada vez mais territórios, o que inclusive levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a crise como uma(quando o problema se espalha em extensão global e é observado em todos os continentes), é importante conhecer o vírus a fim de saber identificar os sintomas e adotar medidas que possam. Mas há grupos para os quais é mais difícil explicar o que está acontecendo, como as crianças.





Atenta à questão, a psicóloga e professora colombiana Manuela Molina publicou uma espécie de livro de histórias infantil para esclarecer aos pequenos, de forma lúdica, o que é o coronavírus, como pode afetá-los e como impedir a infecção. Na cartilha chamada ¡Hola! Soy el Coronavirus (Olá! Eu sou o coronavírus), a princípio divulgada em formato PDF, ilustrações divertidas e dados importantes podem ajudar pais e filhos a entender como agir nessas circunstâncias. O material está disponível em português, italiano, inglês e espanhol.





À frente do canal online Mindheart , Manuela criou o pequeno livro com foco em crianças entre 2 e 7 anos, com o intuito de acompanhar os aspectos emocionais dos pequenos e seus modos de reação frente ao Covid-19. A ideia não é ser uma fonte de informação científica, mas antes uma ferramenta da fantasia e do universo simbólico para auxiliar na forma de enfrentar a doença.A autora recomenda imprimir o material, já que em algumas páginas há espaço para os pequenos leitores desenharem e complementarem as ilustrações, em um exercício interativo. "As emoções são processadas por meio de brincadeiras repetidas e histórias lidas várias vezes", diz Molina, que também incentiva as famílias a divulgar o documento. Interessados podem fazer o download da cartilha pelo www.mindheart.co/descargables Para quem quer conhecer melhor o trabalho de Manuela Molina e obter mais informações, pode também acessar o perfil no Instagram, @mindhear.kids