Corpo abastecido... ...e seguro

Você costuma observar as condições de higiene de um estabelecimento antes de comprar um lanche ou fazer uma refeição? Tem o hábito de higienizar frutas, legumes e verduras antes de guardá-los na geladeira ou na despensa? Está atento às informações nas embalagens e rótulos dos produtos ultraprocessados ou industrializados? Limpa latas, caixas ou pacotes antes de abri-los? Observa as condições de armazenamento e manipulação de comidas e bebidas vendidas por ambulantes? Esses simples procedimentos podem evitar problemas de saúde para você e seus familiares. Para estes dias de folia, atenção redobrada ao que se come e bebe especialmente fora de casa. O improviso de se alimentar na rua, entre um bloco e outro, ou no meio da multidão, aumenta o risco de se intoxicar.





De acordo com o médico e estudante de nutrição Lucas Penchel, o contágio pode ocorrer por meio da presença de “corpos estranhos” inseridos ou em contato com o alimento, como fios de cabelo ou fragmentos de insetos. “A contaminação química indica a presença de compostos químicos ou toxinas como os inseticidas, metais pesados, detergentes, agrotóxicos não autorizados, enquanto a biológica ocorre devido a micro-organismos patogênicos, como parasitas, bactérias e animais venenosos, entre outros”, explica.





CEO da Clínica Penchel, ele aponta a má higiene e o armazenamento inadequado como alguns dos fatores que propiciam a contaminação de alimentos. A ingestão de comidas ou bebidas contaminadas pode provocar náuseas, vômitos, diarreia, inchaço abdominal, febre e até óbitos, ou mesmo evoluir para o desenvolvimento a longo prazo de doenças como câncer, infertilidade e distúrbios da tireoide, adverte o especialista.





Dentro e fora de casa





Higienizar verduras, frutas e legumes e deixá-las de molho em água com hipoclorito de sódio antes da ingestão, descongelar alimentos sempre dentro da geladeira e mantê-los em recipientes fechados com tampa ou cobertos com plástico pode diminuir os riscos. Os cuidados com a higiene do ambiente e, no caso dos industrializados, a limpeza das embalagens antes de serem abertas não mudam as práticas necessárias quando se trata da própria casa ou estabelecimentos que prestam serviços alimentares.

O chefe de cozinha do Pop Kid de BH e consultor de melhorias em cardápios de bares e restaurantes, Deiwson José de Almeida Silva, explica que os cuidados começam com a lavagem das mãos e antebraços com sabão e água corrente. “No caso de uma cozinha de restaurante, sanitarizar a bancada, a pia e a tábua de manipulação com álcool 70o. A cada procedimento, o processo deve ser repetido”, diz. Nos serviços de self-service, a bancada expositora de alimentos quentes deve estar em temperatura constante, acima de 60oC, e os frios, como saladas e frutas cortadas, sempre abaixo de 10oC.





“É importante sinalizar a diferença entre segurança alimentar, que é a disponibilidade de acesso da população a alimentos em quantidade e qualidade, e a segurança dos alimentos, que são práticas no sentido de oferecer esses produtos livres de perigos ao consumidor”, observa Adriana Lara Fonseca, bióloga especializada em controle de qualidade da área de alimentos da Seatech Segurança Alimentar, de Vespasiano, e consultora da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).





As boas práticas de manejo – do plantio, manipulação, processamento – estão entre as principais armas na prevenção de danos à saúde. Para bares, restaurantes e serviços de alimentação em geral, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dispõe de uma norma específica (RDC 216) determinando critérios de segurança, entre os quais a qualificação do fornecedor, recebimento e armazenamento de mercadorias e todas as etapas de preparo e distribuição. Trata também dos conteúdos de capacitação dos manipuladores de alimentos. À Vigilância Sanitária dos municípios cabe a fiscalização, garantindo o cumprimento da legislação, e emissão do alvará sanitário de funcionamento, renovado anualmente.





Comida do espaço





A preocupação com a segurança dos alimentos se fortaleceu com o advento das viagens espaciais, na década de 1960, uma vez que a comida disponível aos astronautas deveria resistir a longos períodos de tempo. Em 1993, a Nasa estabeleceu um sistema de controle de qualidade, o Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPPC), “e houve uma revolução na segurança dos alimentos, com novas legislações destinadas à indústria, mas também a serviços em bares, restaurantes e lanchonetes”, explica Adriana. Ela foi responsável pelo treinamento das equipes que manipularam e prepararam os alimentos do então presidente dos Estados Unidos Barack Obama e sua comitiva, quando em visita ao Brasil, em 2011.





Padrão internacional





O Brasil é signatário do Codex Alimentarius, um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), criado em 1963, com o objetivo de estabelecer normas internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre boas práticas e de avaliação de segurança e eficácia. Seus principais objetivos são proteger a saúde dos consumidores e garantir práticas leais de comércio entre os países. De acordo com a ONU, atualmente, participam do Codex Alimentarius 187 países-membros e a União Europeia, além de 238 observadores (57 organizações intergovernamentais, 165 organizações não governamentais e 16 organizações das Nações Unidas). Apesar de os documentos do Codex Alimentarius serem de aplicação voluntária pelos membros, eles são utilizados em muitos casos como referência para a legislação nacional dos países.