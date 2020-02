Festa dos mascarados

(foto: Divulgação)





Além das máscaras invisíveis da vida real, do cotidiano, umas das mais antigas práticas humanas é o uso de máscaras para os mais diversos eventos e fins, de acordo com a cultura e a religiosidade de um povo. Dos egípcios aos gregos, dos contadores de história ao halloween e, claro, no carnaval, adereço indispensável à imaginação. E, por que não, de revelação. Engana-se quem pensa se tratar apenas de uma fantasia, de só diversão.

Se a máscara do Coringa tem conotação pesada, sofrida e sanguinária, é possível traçar um paralelo sobre o significado das máscaras usadas na festa do Momo. Marília Brandão Lemos de Morais Kallas, psiquiatra, psicanalista e membro da diretoria da Associação Mineira de Psiquiatria, afirma que “no carnaval, literalmente, usamos máscaras que escondem nossa própria face e nos permitem diminuir as repressões sociais e assumir os mais diversos personagens e fantasias que queiramos representar, tais como Colombina, Pierrot, rei Momo, entre outros, e viver a alegria e a folia com menos repressões sociais. A máscara do Coringa representa uma persona, uma parte do pacato cidadão Arthur Fleck, palhaço feliz, que naquele momento se apresentou e tomou conta de seu eu”.

Já Olinta Fraga, psicóloga junguiana, diz que o sucesso de bilheteria do filme Coringa ocorreu porque fez ressonância com o “coringa” que está em cada um de nós e também no plano coletivo. “Nosso lado miserável, irrealizado e também potente está na sombra do inconsciente e precisa ser reconhecido e realizado. Pode ocorrer para muitos indivíduos, mesmo sendo portadores de sucesso conforme os valores culturais vigentes, estarem muito distanciados de suas reais necessidades de autorrealização. No plano coletivo, há milhões de miseráveis como Artur Fleck (Coringa/Joaquin Phoenix) que perambulam pelas ruas do mundo, carentes absolutamente de tudo, pedindo uma chance de ser acolhidos e ouvidos na sua dor.”













BRUXAS E PALHAÇOS

Para Olinta Fraga, tudo sinaliza que a necessidade psicológica atual vai além de exaltar o herói e destruir o bandido em cada um de nós, como ocorreu quando torcíamos pela vitória do Batman sobre o Coringa. “O Coringa atual nos impactou porque nos revelou o que estava velado pela sua máscara, e consequentemente nos pede atenção às máscaras que vestimos e nem nos damos conta. Anualmente, em fevereiro, temos uma chance de experimentar por algumas horas facetas contidas e mesmo desconhecidas que nos habitam. O carnaval cumpre a função de abolir as diferenças num campo único onde reis, princesas, bruxas, sereias, palhaços e super-heróis convivem harmoniosamente. Posso ainda experimentar meu lado masculino ou feminino. São algumas horas nas quais o convite é guardar nossas máscaras sociais cotidianas e dar passagem, pelo anonimato adornado por uma máscara escolhida, a aspectos de nossa verdadeira natureza.”

Enfim, enfatiza a psicóloga, “já chega de acreditar e procurar o Coringa no outro próximo ou estrangeiro. Experimente, sem medo, na intimidade, baixar as máscaras e examinar o que encontra. Isso não é fácil, mas sempre se pode pedir ajuda a um profissional”.

E Leonardo Torres, psicoterapeuta junguiano e doutorando em comunicação, reforça que “nós não somos diferentes: todos temos tristezas, frustrações e dúvidas. Resta-nos entender as nossas e não apontar dedos para as do indivíduo ao lado. O lado sombrio e negativo da vida é inevitável. A única coisa possível de se fazer é escolher o que fazer com elas”.













(foto: Divulgação)



Símbolos de comunicação e expressão





Yubertson Miranda, ou, como é mais conhecido, Yub Miranda, astrólogo, numerólogo, tarólogo, formado em filosofia pela PUC Minas e simbologista, traduz com profundidade as máscaras humanas que se revelam no carnaval. Momento dos mais oportunos. Para ele, “as máscaras de carnaval podem ser vistas como símbolos, tal como uma tatuagem. Mas uma espécie de tatuagem de verão. Daquelas que colocamos na praia e saem após o dia. Queremos sentir por breves momentos os sentimentos que essas imagens simbólicas veiculam. E expressá-los dentro de um contexto carnavalesco, o qual é mais livre. Não temos o peso do julgamento social durante esta época. E, com isso, damos vazão ao que desejamos transmitir por meio das máscaras que usamos na festa de Momo”.

Segundo ele, cada máscara manda um recado. “A verdade é que as análises demonstram a relevância das máscaras como dispositivos para projeções interiores e exteriores que facilitam processos de autoconhecimento e de desenvolvimento da oralidade em público. Percebe-se, ainda, que há diversidade na manifestação e expressão de pensamentos e sentimentos.”

A interpretação de Yub Miranda sobre o significado de alguns clássicos do carnaval estão ao lado.





(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press %u2013 24/12/2019)



