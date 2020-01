Mão de obra do bem

(foto: Tim Mashall/Unsplash)

A tragédia de Brumadinho, que completou um ano ontem, mostrou ao mundo o despertar de um dos sentimentos humanos mais nobres, a solidariedade. A empatia mobilizou milhares de pessoas que se uniram em várias frentes, oferecendo apoio não só aos sobreviventes e parentes dos mortos e desaparecidos como também ao incansável trabalho dos profissionais de resgate (bombeiros, equipes de saúde, de logística, policiais civis e militares, entre outros).

De acordo com dados de 2018 da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE, 7,2 milhões de pessoas no Brasil fizeram algum trabalho voluntário. A cada ano, milhares de pessoas de todo o planeta atuam como voluntários da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo definição da entidade, “voluntário é o jovem, adulto ou idoso que, devido ao seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedicam parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos”.

Criado em 1971 a pedido dos países-membros, o Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV) tem como propósito ser fonte estratégica de conhecimento e assistência sobre o papel e a contribuição do voluntariado para os programas de desenvolvimento. Desde aquele ano, mais de 30 mil pessoas participaram do programa. O UNV está localizado em Bonn (Alemanha) e atua em mais de 140 países, sendo representado no mundo através dos escritórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

“As pessoas que se propõem a doar parte de seu tempo ao outro têm como recompensa o sentimento de preenchimento das necessidades do próximo, sejam elas afetiva, emocional ou material. Em grande parte, esse trabalho supre a ausência de políticas públicas de acolhimento ou de supressão de necessidades básicas”, explica a socióloga e professora universitária Conceição Luciano, que já compôs equipe de apoio a famílias atingidas por barragens no Vale do Jequiti- nhonha.

No ano passado, o governo federal criou o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado – Pátria Voluntária, coordenado pelo Ministério da Cidadania, comunicando que “a ação busca incentivar a participação dos cidadãos na promoção de práticas sustentáveis, culturais e educacionais voltadas à população brasileira mais vulnerável”.

Para a socióloga, trata-se de uma iniciativa que contradiz o próprio propósito da ação “enquanto corta cargos de servidores, encerra programas importantes de fomento à igualdade social e restringe e contingencia verbas nas áreas sociais. E conclama a população a ocupar o papel que cabe ao Estado”. Ao mesmo tempo, Conceição chama a atenção para a importância de várias frentes de voluntariados como única oportunidade de pessoas e comunidades terem acesso a serviços básicos ou atenção negada pelo poder público.

Muitas das iniciativas são anônimas e começam de forma simples, como o grupo Girassol, fundado e presidido pela fisioterapeuta Luara de Moraes Saraiva Baêta Neves, de 33 anos. Desde criança, ela acompanhava os pais na prática de distribuir presentes em creches no período natalino. “Herdei deles um conjunto de valores. Todos os anos, no Natal, eles levavam eu e meu irmão, junto com seus amigos, para visitar creches, fazendo brincadeiras e distribuindo presentes. Depois de um tempo, comecei a praticar as ações sozinha, até que em uma delas percebi que o maior presente que elas poderiam receber era amor e carinho. Os presentes são ótimos, muitas crianças não têm acesso a eles, mas através dos olhos elas suplicavam por atenção. Foi então que tive a ideia de que não daria conta de fazer isso sozinha; elas não queriam o brinquedo, queriam o brincar.”





ESPERANÇA O sentimento de contribuir para reacender no próximo a esperança de viver levou Carmen Maria Ferrari ao voluntariado no Centro de Valorização da Vida (CVV). Há 18 anos, ela dedica algumas horas de seu dia para ouvir e “conversar” com pessoas que buscam na entidade um alento para enfrentar os desafios da vida. O que antes era um contato pelo telefone, hoje alcança outros meios, como redes sociais e atendimento presencial. “Em tempos de crise econômica, ou desemprego, a fila de espera via internet para uma conversa chega a ter até 600 pessoas”, conta a voluntária, que se soma a outros 4 mil espalhados por todo o país.

Em iniciativa que começou em 2010 com palestras gratuitas para comunidades estudantis, o Tio Flávio Cultural reúne mais de mil voluntários em 30 áreas. O idealizador, que prefere ser chamado de Tio Flávio, explica que o movimento tem o propósito de “transformar a vida das pessoas através do afeto, conhecimento, empatia, proximidade, respeito, sensibilidade. Não somos constituídos juridicamente, não temos vínculos religiosos nem partidários. O projeto nasceu com uma única ação: palestras gratuitas abertas à comunidade estudantil e profissional, com temas atuais, às vezes acessível somente por inscrições pagas em outras instituições, mas que visava democratizar o conhecimento e melhorar a performance pessoal e profissional de quem participasse, além de promover o networking”.