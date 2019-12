Astros, cartas e números apontam para um 2020 de garra e trabalho

"Quem trabalhar de forma produtiva e competente para transformar sonhos em realidade, não desanimando diante das dificuldades, demoras e burocracias, terá resultados positivos" - Yub Miranda, astrólogo, numerólogo e tarólogo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Este 2019 chega ao fim nos próximos dias e com ele mais um ciclo se fecha. O ano de 2020 será marcado pelo começo de uma nova década e intrínseco a ele novos momentos de transformações, crescimentos e elevações de propósitos. Para os mais céticos, as previsões não passam de besteira ou pura futilidade. Para outros, representam uma possibilidade do que está por vir e podem até mesmo orientar e refletir sobre caminhos para a tomada de decisões.





Na cultura chinesa, o ano novo só se inicia em 25 de janeiro e é, literalmente, o começo de uma nova fase. O rato, animal que regerá o ano, é o primeiro animal do horóscopo chinês, dando início a uma nova era. O signo representará a chegada de novas oportunidades, concretização de objetivos e crescimento profissional.





Nas culturas de matriz africana, o ano será de Xangô. O orixá representa a Justiça sem escolher um lado. Seu objeto característico é o machado de dois gumes que sinaliza o senso da razão que corta para os dois lados, pois é neutra e balanceada. Na astrologia, o Sol será o astro regente de 2020. Imponente, representa o sucesso e a prosperidade. Pela numerologia, o número 4 terá poder em determinação e concretização de planos e projetos futuros. Pelo tarô, o ano é da carta do Imperador.





De acordo com Yub Miranda, astrólogo, numerólogo e tarólogo, em 2020, será preciso reestruturar as bases do que representa o que é estável para corpo, saúde, família e carreira, de acordo com a vida de cada um. “O fato de 2020 ter uma ênfase em Capricórnio, com vários planetas se espectando nesse signo, tal como Saturno, Júpiter e Plutão, aponta para a forte preocupação com segurança profissional e financeira que será sentida em cada um de nós.” O astrólogo também afirma que é preciso mais disciplina na atividade física, moderação na alimentação, em responsabilidades familiares e deveres profissionais.





A importância do planejamento e da resiliência diante dos obstáculos para realizar metas, pela numerologia e pelo Arcano 4 do tarô, representado pelo Imperador, será um importante potencializador de atitudes no ano que se aproxima. “Por isso, quanto mais 'pés no chão' pudermos ser, melhor. Como o signo de Capricórnio, o Imperador e o número 4 representam a necessidade de se administrar de forma prática o dinheiro, essa atitude de organizar melhor as finanças, negociar e pagar dívidas, economizar e investir será ainda mais valiosa em 2020”, destaca Miranda.





Pelas simbologias citadas, 2020 revelará um ano de oportunidades, lutas e conquistas. Seja qual for a sua fé, propósito ou religião, 2020 será um momento de rever pensamentos e administrar melhor lados pessoais e profissionais. “A palavra que tem sido vedete nos últimos anos ganhará uma ênfase ainda maior em 2020: consistência. E quem trabalhar de forma produtiva e competente para transformar sonhos em realidade, não desanimando diante das dificuldades, demoras e burocracias, terá resultados positivos. Dar um passo de cada vez e de forma bem planejada e executada”, explica Yub.









ANOTE ESTAS DATAS:

12/1, 5/4, 30/6 e 12/11 Segundo o astrólogo Yub Miranda, esses serão os dias em que as questões envolvendo crises que demandarão reestruturação pessoal e coletiva estarão mais intensas.

Atentos para desvendar o que podemos esperar para 2020, o último Bem Viver de 2019 conversou com especialistas em astrologia, tarô, numerologia e horóscopo chinês, segmentos que, apesar dos símbolos diferentes, apontam para um mesmo caminho: um ano repleto da energia de transformação, num convite à expansão da consciência, a empreender conexão com o todo (e favorecer o coletivo no lugar do pessoal), de exercer mais a compreensão e a tolerância.