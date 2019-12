A neurologista Karoline Carvalho, autora do estudo, diz que os resultados podem contribuir para um envelhecimento com maior qualidade (foto: Carol Morena/UFMG/divulgação)















Com o Brasil envelhecendo, o desejo é que mais superidosos apareçam. Será uma certeza? “Ainda não conseguimos responder a essa pergunta. Imaginamos que, com o aumento do número de idosos, aumente também a probabilidade de encontrar superidosos, mas não podemos afirmar. Pelos estudos publicados até hoje, parece ser sim um grupo fora da curva. O interesse nesses indivíduos surgiu exatamente pelo fenômeno de envelhecimento da população mundial. Especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, onde a prevalência de comprometimento cognitivo e demência é maior e ocorre mais cedo, o estudo do envelhecimento cerebral saudável e bem-sucedido pode nos ajudar no futuro a prevenir o declínio cognitivo, contribuindo para um envelhecimento com maior qualidade”, espera a neurologista Karoline Carvalho Carmona, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que desenvolveu a pesquisa junto ao Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, da Faculdade de Medicina da UFMG.





Feliz pelo resultado do estudo, Karoline já imagina os próximos passos: “Um estudo longitudinal para comprovar relação de causa e efeito, da menor frequência de sintomas depressivos, seria interessante. Assim como práticas que contemplem avaliações genéticas desse grupo. Pretendo continuar os estudos em envelhecimento cerebral saudável e bem-sucedido, como projeto do doutorado, agora com nova amostra da população. Mas ainda estamos desenhando o novo estudo”.





Karoline Carvalho Carmona acha importante ressaltar a importância dos dados para a comunidade científica nacional e internacional. “Tivemos a oportunidade de avaliar o envelhecimento cerebral bem-sucedido em uma amostra de idosos de baixa escolaridade (amostra que não existe em países desenvolvidos) e constatar que o envelhecimento cerebral bem-sucedido pode ser encontrado mesmo nessa parcela da população.”

O TESTE

Os indivíduos pesquisados responderam a um questionário socioeconômico e sobre hábitos de vida e foram submetidos a avaliação clínica, neurológica e neuropsicológica. Aqueles que não apresentaram comprometimento cognitivo fizeram o teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey para aferição da memória, a principal ferramenta para caracterizá-los como superidosos ou pessoas com envelhecimento cerebral dentro da média.





De acordo com Karoline Carmona, foram classificados como superidosos os indivíduos que se lembraram de mais de nove palavras, valor esperado para idosos na faixa etária de 60 anos e saudáveis do ponto de vista cognitivo. Aos indivíduos que se lembraram de número menor de palavras foi atribuído envelhecimento cerebral habitual.





Para o professor da Faculdade de Medicina da UFMG Paulo Caramelli, orientador do estudo, os resultados podem contribuir para a melhor compreensão do envelhecimento cerebral, uma vez que deixam de relacionar adoecimento ao avanço da idade.