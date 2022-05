ExpoZebu 2022: leilões e shoppings de animais movimentam R$ 350 milhões

Pista de julgamento do Parque Fernando Costa, onde aconteceu durante a ExpoZebu 2022 várias competições das raças zebuínas (foto: ABCZ/Divulgação)

Os 43 leilões e shoppings de animais da 87ª edição da ExpoZebu, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, movimentaram aproximadamente R$ 350 milhões. O evento foi realizado entre os dias 30 de abril e 9 de maio.





Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), o valor é praticamente o dobro do registrado em 2019, na edição anterior presencial do evento.





“Só de leilões foram mais de R$ 105 milhões, o que representa 70% a mais do que o volume faturado no ano passado (na edição virtual) e mais do que o dobro do registrado pela última exposição presencial, em 2019”, manifestou-se a ABCZ.





“E tudo isso sem contar ainda com o resultado dos 10 shoppings de animais da grade oficial, que só divulgarão os dados nos próximos dias”, completou.





A média de valor por animal comercializado nos leilões e shoppings de animais foi de cerca de R$ 80 mil, o que representa uma valorização de aproximadamente 40%.





Ainda conforme a ABCZ, mais de 2.200 animais das raças zebuínas estiveram no Parque Fernando Costa - 15% acima da feira de 2019.





“É um resultado extraordinário, que comprova a credibilidade da ABCZ e a consagração da ExpoZebu. Tivemos um retorno extremamente positivo de todos que investiram, o que faz crescer ainda mais a confiabilidade do mercado em nossos próximos eventos”, comemorou o presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior.





Nos 10 dias de ExpoZebu 2022, segundo a ABCZ, o Parque Fernando Costa recebeu cerca de 430 mil pessoas - público 48% maior do que a edição presencial de 2019.





A Expozebu 2022 marcou a quebra de dois recordes mundiais. O primeiro pertence à vaca Viatina-19, da raça Nelore , que teve metade do preço arrematado no leilão do dia 1º de maio (domingo).





Com a confirmação da venda de 50% do animal de 39 meses, o valor total dela passou a ser projetado em R$ 7,98 milhões.





Na última quarta-feira (4/5), foi a vez de a vaca Iluminada Teatro FIV do Fundão ter o nome registrado na história da maior feira zebuína do mundo.





Com a marca de 80,150 kg por dia, o animal de 8 anos bateu o recorde mundial em produção de leite no 42º Concurso Leiteiro do evento.