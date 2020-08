Anunciar em veículos de mídia ficou mais fácil para pequenas e médias empresas

(foto: Freepik)



Para a crise econômica não se instalar, muitas empresas estão remodelando seus negócios na pandemia da COVID-19 para continuar faturando. E, neste momento, a publicidade se torna uma grande aliada. Afinal, é preciso mostrar ao público que a empresa continua operando e gerando soluções. Mas, como investir em marketing se muitos serviços profissionais não cabem no orçamento da pequena e média empresa?





Nesse sentido, planejar cada investimento é crucial para a saúde financeira do negócio. Isso porque estamos praticamente entrando em recessão no Brasil e no mundo. O Fundo Monetário Internacional (FMI), por exemplo, está batizando o momento de “O Grande Confinamento” em referência à “A Grande Depressão” de 1929.





Desde a segunda quinzena de março, quando os números da pandemia começaram a subir no país, o setor de varejo, de eventos e de turismo, além de outros segmentos, começaram a sentir o impacto, vendo a crise sanitária se transformar em econômica.





Na visão do Distrito Dataminer, empresa de consultoria de startups, por exemplo, os setores mais impactados negativamente pela pandemia foram:

mobilidade: serviços de motorista por aplicativo, como Uber, 99 e Cabify sentiram a redução das corridas, refletindo também nas empresas de aluguel de veículos;





serviços de motorista por aplicativo, como Uber, 99 e Cabify sentiram a redução das corridas, refletindo também nas empresas de aluguel de veículos; imobiliário: com linhas de crédito mais disputadas, clima de incertezas e queda no índice de confiança do consumidor, o setor imobiliário e de construção civil também declinaram;





com linhas de crédito mais disputadas, clima de incertezas e queda no índice de confiança do consumidor, o setor imobiliário e de construção civil também declinaram; entretenimento: casas de shows, salão de festas, bares, restaurantes e, paralelamente, empresas de venda de ingressos on-line foram prejudicadas na pandemia.





Isso sem falar no comércio de rua e nos shoppings. Paralelamente, empresas ligadas ao setor de saúde, facilities, negócios eletrônicos e startups de delivery tiveram um aumento considerável na demanda.





Mais de um terço dos empresários mineiros tiveram que se adaptar





De uma forma ou de outra, a pandemia mexeu com os negócios físicos. Enquanto alguns empresários passaram o ponto, outros se reinventaram. Uma pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) avaliou 501 empreendimentos mineiros, entre os mais diversos segmentos. Destes, pouco mais de um terço, ou seja, 34,5% continuam funcionando, mas com adaptações para atender à nova realidade.





Sendo assim, conforme o Sebrae, muitos empresários conseguiram rever seu modelo de negócio para atender ao novo perfil do consumidor, com delivery e vendas pela internet.





Segundo especialistas, estes empresários estão no caminho certo. Mas eles também não podem se esquecer do marketing. Mesmo em crise, a gestão de marketing é um pilar tão importante quanto a administrativa, financeira e comercial.





Para corroborar essa concepção, a Kantar, que é um instituto de pesquisas, apontou que empresas que investem em marketing em momentos de crise conseguem crescer cinco vezes mais que as outras marcas. Isso porque, na pandemia atual, por exemplo, os consumidores buscam se guiar pelas marcas que mais confiam.





Grupo Diários Associados lança projeto para impulsionar os pequenos e médios negócios





Todavia, mesmo sabendo da importância do Marketing, muitos gestores cortam os investimentos nesta área porque os orçamentos das grandes agências não condizem com o momento.





Sendo assim, para estar ao lado do pequeno e médio empresário, o Grupo Diários Associados inovou e criou pacotes estratégicos de publicidade , com preços acessíveis e voltados às necessidades dos empreendedores para preencher esta lacuna do mercado.





Dessa maneira, o Grupo Diários Associados usa toda a sua expertise em comunicação, já que há mais de 90 anos leva informação de qualidade para os mineiros.





Aliás, juntos, os seus veículos de comunicação colocaram o grupo Diários Associados entre os principais conglomerados de mídia do país, sempre pautado em valores como transparência e compromisso com a verdade.





Grupo se pauta na credibilidade do impresso ao digital





Sendo assim, do impresso ao digital, o Grupo Diários Associados acompanhou as principais mudanças sociais ao longo de nove décadas e beira o seu centenário levando informação de qualidade aos mineiros e ao país através dos seguintes veículos:





Portal Uai

Cobertura jornalística completa e em tempo real do que acontece na economia, política, vida cotidiana, esportes e no entretenimento, além de publicar matérias exclusivas dos principais modelos de negócios dentro do portal de notícias mais acessado em Minas Gerais.





Estado de Minas

O jornal mais lido no segmento quality paper no estado conta com um time renomado de jornalistas e colunistas. Além de informar os acontecimentos, analisa e antecipa as principais mudanças.





TV Alterosa

Juntamente com a programação de sucesso do SBT, que inclui novelas, programas de auditório, filmes e telejornais, a TV Alterosa também produz conteúdos voltados ao público mineiro.





Acelerador de Negócios oferece soluções 360º para pequenos e médios negócios





Portanto, ao considerar um plano de marketing para empresas, é importante lembrar que o investimento deve contemplar todas as mídias. Isso porque não se deve ignorar a audiência dos canais convencionais, como televisão, jornal impresso e rádio. Bem como é necessário estar conectado ao público através das redes sociais e da internet, de modo geral.





Sendo assim, se pratica o Marketing Integrado, que é a união de esforços em espaço multimídia para proporcionar uma experiência única ao público-alvo de cada empresa.





Justamente por isso, a equipe de projetos do Grupo Diários Associados se uniu em torno do programa Acelerador de Negócios . Ele consiste em pacotes estratégicos que contemplam um mix de exposições em diferentes produtos do grupo.









Nesse sentido, as empresas terão à disposição quatro pacotes diferenciados que atendem diferentes expectativas e necessidades. Todos eles com preços acessíveis para que os pequenos e médios empresários não paralisem seu marketing na pandemia e se fortaleçam para a retomada.





Cada pacote, portanto, contempla a divulgação em mídias off-line (jornal e tevê) e on-line (redes sociais, portais de notícias e links patrocinados), sempre amparada pela expertise em comunicação do grupo.





O projeto visa entregar uma solução 360º para os negócios. “O mundo está conectado, as ações de marketing e publicidade também precisam estar. O novo projeto comercial contempla uma entrega 360°, pensando em todos os veículos do grupo”, afirma Mayara Souza, Head de Marketing do grupo Diários Associados.





Clique aqui e conheça as soluções do Acelerador de Negócios: