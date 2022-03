Entendendo o Metaverso

Realidade aumentada (foto: Sound On/Pexels)





Um dos temas mais quentes atualmente sobre tecnologia é o Metaverso . Se você navega em redes sociais, com certeza já esbarrou em algo sobre o assunto.









E com certeza não entendeu bem o que é. Aliás, nem mesmo quem se arrisca a explicar esse conceito, sabe bem o que é. O que sabemos são aspectos básicos e muitas conjecturas do que pode vir a ser e como pode mudar nossas vidas.

Dificilmente esse tema irá naufragar, haja vista a priorização de empresas como o Facebook e todas as possibilidades que se conectam a ele como NFT, internet 5G, criptomoedas, blockchain etc.





De forma bem resumida, o Metaverso é um ambiente virtual para onde estenderemos nossas vidas, conexões e vários outros ativos. A tecnologia é fundamental para que ele exista, mas estou falando de algo que poderá mudar muito anseios humanos, vivências, desejos e comportamentos.





Filmes como "O Jogador nº1", "Matrix" e "Tron" ilustram bem essas possibilidades e valem a pena ser vistos para entender melhor tudo.





Cada um de nós, a partir da viabilização massiva do Metaverso , poderá ter avatares que serão inseridos em múltiplas realidades, "a gosto do cliente". Indo ao extremo, poderemos ter desde reuniões e eventos virtuais, vinculados ao que acontece de fato e encaixando-se na vida não virtual, até uma vida inteira paralela, na perspectiva de entretenimento, com amizades, compras, namoros, brigas.





E no seu contexto ganharão tração, e valor, ativos como moedas digitais, NFT, games, lojas digitais, avatares e seus pertences, como roupas e acessórios.





E do ponto de vista de operacionalização também virão muitas ondas de desenvolvimento e oportunidades a partir do hardware necessário para tudo ser bem explorado, como smartphones, computadores, processadores, óculos, capacetes, cápsulas, fones, e na parte "de trás", algoritmos, blockchain, design, processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, etc.





E para os empreendedores, isso tudo descrito acima já começou a gerar muitos negócios, mesmo com todo mundo sem saber direito o dia de amanhã. E esses negócios se exponencializarão rapidamente.