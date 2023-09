Por quê se atualizar fora do país é essencial na medicina

1575

(foto: Freepik)

A importância de médicos se atualizarem em fellowships e congressos no exterior é indiscutível. Em um mundo em constante evolução, onde a medicina avança rapidamente, manter-se atualizado é crucial para fornecer o melhor atendimento aos pacientes e contribuir para o avanço da ciência médica. Nessas últimas três semanas, tive a oportunidade de visitar a Duke University nos Estados Unidos e de participar do Congresso Americano de Cirurgiões do Pé e do Tornozelo e vou discutir aqui o quão válido esse tipo de experiência pode ser.Primeiramente, os congressos no exterior oferecem uma oportunidade única de aprender com especialistas de renome mundial. Palestrantes de destaque compartilham suas experiências, pesquisas e inovações, permitindo que nós médicos acessemos o conhecimento mais recente e as melhores práticas. Isso é particularmente importante em campos médicos em constante evolução, como a genética, a oncologia e a medicina regenerativa. A exposição a abordagens e tecnologias de ponta pode levar a diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes.Além disso, os congressos no exterior promovem a troca de informações entre médicos de diferentes partes do mundo. Essa diversidade de perspectivas e experiências enriquece o entendimento médico e estimula a criatividade. Isso permite aprender com os desafios enfrentados em outros países e adaptar soluções para suas próprias práticas. Essa colaboração global também é essencial para enfrentar pandemias e epidemias, como vimos com a disseminação do COVID-19, quando a cooperação internacional foi fundamental na busca por respostas.O desenvolvimento profissional é outra razão crucial para participação de fellowships no exterior. Esses momentos oferecem oportunidades de networking valiosas, permitindo a conexão com colegas de todo o mundo. Essas conexões podem levar a parcerias de pesquisa, intercâmbios profissionais e oportunidades de emprego internacional. Além disso, participar de eventos no exterior demonstra comprometimento com a educação continuada, o que pode ser um diferencial em processos de seleção para cargos acadêmicos ou administrativos em instituições médicas.A exposição a diferentes sistemas de saúde também é enriquecedora. Ao comparecer a congressos no exterior, é possível entender melhor as práticas de saúde de outros países, ganhando insights sobre eficiência, qualidade e equidade no atendimento médico. Isso pode inspirar melhorias no nosso próprio sistema de saúde, levando a benefícios tangíveis para os pacientes.Outro aspecto importante é a contribuição para a pesquisa médica. Ao participar de congressos no exterior, é possível apresentar as próprias pesquisas e descobertas, recebendo feedback valioso de colegas internacionais. Isso não apenas valida o trabalho nacional, mas também promove a disseminação do conhecimento gerado no Brasil. Além disso, ao colaborar em projetos de pesquisa internacionais, nós médicos podemos fazer avançar a medicina em nível global.No entanto, é importante reconhecer que a participação em congressos no exterior pode ser um investimento significativo de tempo e recursos. Planejar com cuidado é necessário, escolhendo eventos que se alinhem com os interesses e metas profissionais. Também é fundamental que as instituições de saúde e governos apoiem a participação em congressos no exterior, fornecendo financiamento e tempo adequados para que os médicos participem desses eventos sem prejudicar sua prática clínica regular.Em resumo, a importância de médicos se atualizarem em congressos no exterior é multifacetada. Isso não apenas beneficia diretamente os pacientes, proporcionando tratamentos mais eficazes, mas também enriquece a comunidade médica global, promovendo a colaboração e o avanço da pesquisa. Portanto, incentivar e apoiar a participação ativa de médicos em congressos no exterior e fellowships é fundamental para o progresso contínuo da medicina e a melhoria dos cuidados de saúde em todo o mundo.