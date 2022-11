O presente para o seu futuro. Estar presente e viver cada momento se tornou a chave do bem-estar. Meditação está na moda ou faz bem?

Além de ter virado moda no Ocidente, a meditação realmente faz bem. Os estudos dos últimos 10 anos de neurociências, baseados em evidências de radioimagem, amostras de sangue e exames médicos de rotina, feitos antes e depois de dois meses de meditação, comprovam os inúmeros benefícios dessa prática milenar do Oriente.

Meditação é religião? Não! Ela é uma prática que diminui os ruídos dos pensamentos e desacelera os nossos pensamentos. Acalma a mente. Produzimos por volta de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Muito, não é mesmo?! Os meditadores mais antigos, e que o fazem numa frequência diária, conseguem diminuir seus pensamentos para, em média, 40 mil em um dia.

Mas o que isso quer dizer? Trocando em miúdos, quando conseguimos diminuir o número de pensamentos, damos pequenos espaços em branco na mente, diminuímos a velocidade do pensamento. Abrimos um tempo de absorver, sentir e ouvir a nós mesmos. Ganhamos mais foco e criatividade. Ficamos mais calmos e assertivos. Temos melhores ideias. E ganhamos mais vida e saúde.

O tempo é único. Um dia tem 24 horas para todos. Mas por que para alguns passa tão depressa? E muitos até dizem que na infância o tempo demorava a passar, as férias pareciam longas. O que há de diferente? Quem faz muitas coisas ao mesmo tempo, modo multitarefas, não vê o tempo passar.

Enquanto aquele que absorve o tempo, aprende, sente-se como a criança curiosa e desfruta de cada momento. Outros vão se ressentir mais velhos do tempo que perderam. Sim, aproveite bem o tempo. Para o que medita, para aquele que contempla a natureza, sente cada momento, o tempo não passa depressa.

Como funciona o meditar para resolver e trazer tantos benefícios com tão pouca coisa? Pois é! Os orientais descobriram primeiro e vivem melhor há muitos anos. São mais tranquilos, longevos e sabem apreciar cada tempo e o que vier. Desfrutam melhor a jornada da vida. Que bom que a meditação chegou ao Ocidente para ficar.

Os neurocientistas estão muito interessados nessa prática e na prevenção à saúde. E viram que tanto a meditação como o yoga trazem tais benefícios.

Hoje, a queridinha de todos é a meditação. Primeiro, ela é uma prática simples de aquietar a mente por meio da respiração e de prestar atenção ao momento presente. O agora. Ficar presente e sentir-se ali respirando e observando a si mesmo sem julgamento.

Deixar que seus pensamentos venham e que possam ir embora sem que você fique preso a nada. Apenas soltando sua mente e sentindo mais do que pensando. O foco fica na respiração e no seu corpo. Observando. E pronto.

Ah! Como vou parar de pensar? Meditar precisa parar de pensar? Impossível! Ninguém fica sem pensar. A meditação nos ensina a observar o agora, o que acontece agora. Não é parar de pensar, mas sim diminuir a velocidade do pensamento, pois colocamos o foco nas sensações físicas. E ficamos ali, sentados ou deitados, observando o presente momento em silêncio. A mente vai ativando a área pré-frontal do córtex do lado esquerdo. Ficamos mais focados, atentos e descansamos o cérebro, além de organizá-lo.

Portanto, é bom parar todos os dias por um período de 10 a 20 minutos em silêncio, fazendo uma meditação guiada. Ou, se preferir, ficar observando-se em silêncio, rezando um mantra ou uma oração, contemplando uma vista bonita ou fechando os olhos, você estará meditando.

Até mesmo quando ouvimos uma música suave que acalma, estamos meditando. Ou andando devagar e sentindo onde pisamos. Se é um carpete, se ele é macio. Se for o mármore, se está frio. Apenas ficar ali parado, quieto pensando no que estiver ao alcance dos seus cinco sentidos. Pare, observe e respire fundo.

Hoje, temos vários aplicativos, sites, vídeos que ensinam a meditar. Isso ficou fácil. O que importa mesmo é você saber que meditar traz saúde. Quem medita diariamente é mais longevo, tem melhor imunidade e diminui os genes de inflamação do corpo.

Nos estudos feitos tanto por Deepak Chopra no Centro Chopra, bem como nos estudos de Jon Kabat-Zinn em seu Centro Ômega, há inúmeros experimentos e pesquisas que revelam os benefícios da meditação.

Eu tive a oportunidade de ir a ambos lugares e ver de perto a seriedade e conquistas já realizadas nesses lugares. Richard Davidson, professor e neurocientista da Universidade de Madison (EUA), teve a oportunidade de estudar o cérebro de um monge tibetano famoso, Matthieu Richard, por convite de Dalai Lama.

Dalai queria que todos soubessem como era o cérebro de uma pessoa mais feliz e altruísta. Pois Richard Davidson, na época, estudava o cérebro de pessoas depressivas. Foram feitos estudos de radioimagem, além de coletar seu sangue e fazer testes para ver a imunidade e sua saúde.

Os resultados foram fantásticos e têm entusiasmado a classe médica com uma nova medicina – a preventiva. Esses últimos estudos revelaram que a meditação pode aumentar o tamanho dos telômeros em até 40%. Isso quer dizer que podemos rejuvenescer em até 40% as células de todo o corpo. Em 2008, Elizabeth Blackburn ganhou o Prêmio Nobel por essa maravilhosa descoberta.

Além disso, viram que a partir do momento em que você começa a meditar, você ativa os genes de desinflamação em seu corpo. Diminuindo doenças inflamatórias como diabetes, cólon irritável, alergias, enxaquecas e até mesmo diminuindo compulsões alimentares e vícios em geral. Eles observaram que há um predomínio da renovação celular boa, o que ajuda na prevenção de doenças mais graves, como o câncer.

Bom, a essa altura acho que já te convenci de que meditar é bom. Mas tem mais. A meditação melhora o sono, diminui a ansiedade, depressão e hábitos viciosos. Ativa a memória, criatividade e traz mais foco no que precisa ser feito. Diminui a hiperatividade nas crianças. Diminui as fobias e o pânico também.

Meditar faz bem. Medite todos os dias e depois de dois meses, me conte o resultado!

Você pode e deve aprender a meditar e tornar isso um hábito diário em sua vida.