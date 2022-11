Cansado? Sentindo falta de energia? Sempre prestes a chorar? Deprimido? Aborrecido?

Nervoso? Ansioso? Confuso? Tendo muitos pesadelos? Pânico? Dor de cabeças constantes? Alergias? Constipação ou diarreia? Músculos tensos ou doloridos? Sono irregular? Comendo em excesso? Bebendo demais?

Usando muitas drogas? Falando muito rápido? Suspirando sempre? Problemas menstruais ou cólicas em excesso? Impotência? Doenças repetitivas e crônicas?

Se você tem quaisquer destes sintomas, está provavelmente estressado. Bem-vindo ao clube. A maioria de nós está nele. A OMS – Organização Mundial de Saúde – considera o estresse como sendo a epidemia do século”. Atualmente, uma grande porcentagem das consultas médicas se deve ao estresse.

Estamos todos sendo afetados pelo terror do estresse – homens, mulheres e crianças de todo o mundo. Imagine isso que Susan Andrews escreveu em um de seus livros: “Uma criança ri de 70 a 300 vezes por dia, um adulto ri cinco vezes por dia”. Triste constatação.

O que aconteceu? Desgaste, estresse. A luz interna de cada um vai se desfazendo com tantas preocupações a olhar.

Dr. Hans Seyle fez a descrição mais bem aceita sobre o que é “stress”. Ele pegou emprestado o termo da engenharia, onde stress refere-se ao desgaste de materiais sob pressão excessiva. E assim ele desenvolveu a definição clássica do estresse: “É a resposta do corpo a qualquer demanda, quando forçado a adaptar-se à mudança”.

No Brasil, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – a média de horas trabalhadas bateu 41 horas por semana no final dos anos 1990, enquanto no começo da década eram 39 horas. Duas horas a mais por semana significam oito a 10 horas a mais por mês, cerca de 100 horas a mais por ano. Isso coloca o Brasil em oitavo lugar em horas trabalhadas, por ano, no mundo. Pior que os EUA, considerado o país mais “workaholic”!

E o pior, nosso trabalho não tem acabado quando deixamos o trabalho no escritório. Hoje, voltamos para casa com tarefas a fazer, metas a bater. Eu por exemplo, escrevo este artigo num feriado. Deveria estar descansando!





Grande ironia...





Mas estou escrevendo ao ar livre, no meu jardim, com uma xícara de café delicioso bem cedinho de manhã e ouvindo os passarinhos cantarem, o que suaviza bem meu estado de espírito. E como faz parte do meu propósito de vida ajudar pessoas, estou no “flow” da minha vida!

Voltemos aqui ao estresse cotidiano que tem dificultado que possamos desfrutar essa vida com mais saúde e otimismo! Você só precisa aprender a lidar com seus momentos de estresse que, na maioria das vezes, não poderemos combater. Mas sim, fazer escolhas, como vou passar este momento?

Como vou me “blindar” dos efeitos nocivos que esse estresse causa?

Temos estresses de todas as formas até pelas fake news de hoje em dia. Parece incrível, mas até mentiras geram um efeito de estado de alerta se acreditamos na possibilidade de algum perigo.

O estado de alerta é acionado quando nos deparamos com algo que precisamos enfrentar e nos sentimos desarmados ou não completamente preparado e até pelo excesso de trabalho ou informações.

Cuidado! Pois caímos nesta armadilha diariamente, fazendo mais do que deveríamos.

O menos sempre faz mais e mais bem feito!

Portanto, quer uma vida mais saudável? A resposta é “simplifique”.

Fazer o essencial. Ter mais tempo para ficar um momento sozinho, descansar dos barulhos, meditar, praticar esportes, fazer yoga, ver amigos, ter um bom tempo em família! Estes resgates de plenitude nos nutrem nos trazem de volta o equilíbrio combatendo o estresse.

Insisto em ter uma vida mais saudável, incluindo alimentação saudável, suplementos que fortalecem, praticando esportes, meditando, fazendo yoga, tendo bons relacionamentos. E por quê?

Para obtermos a tal “resposta de relaxamento” para nos sentirmos acolhidos e cuidados e repor as energias e a calma dentro de nosso corpo!

Bom, agora que você já sabe que o estresse pode destruir sua saúde física e mental, vamos começar a por em prática o essencialismo”- o menos que faz mais!

Pequenas atividades que trazem seu bem-estar: pausas restaurativas; meditação; tempo de ficar sozinho em silêncio; exercícios físicos; gratidão – agradecer todos os dias por tudo; apreciar o belo; fazer alguma atividade que nutre de alegria – hobbies; yoga, yoga restaurativa; bons relacionamentos, parcerias, encontros de família, pertencer a um grupo;

praticar o bem; escutar música, ver bons filmes, ler bons livros, fazer viagens.