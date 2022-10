Sofia Bauer

Quando se fala a palavra positivo ou otimista já vem o preconceito. Será que é a tal “positividade tóxica”?

Quero falar um pouco mais do que observo desde que iniciei meus estudos em psicologia positiva e vi minha vida mudar e a de todos que me rodeiam também! Incrível como uma pessoa mais otimista arrasta em ondas muitas outras pessoas nessa mesma vibração.

E de tudo isso já falei aqui com vocês!

Mas vale lembrar sempre que uma vida mais otimista gera mais felicidade, longevidade, bons relacionamentos e sucesso no trabalho.

Mas se faltar o ingrediente principal – o que vim fazer neste mundo – acabou o entusiasmo!

Uma JORNADA POSITIVA significa viver com um “para quê”. Ter um significado que nos faz caminhar mesmo frente às adversidades e nos faz sentir plenos, mesmo que não tenhamos alcançado ainda o resultado do que queremos e trabalhamos.

Nada como saber o que deseja fazer e seguir o caminho. Você pode não ter o mapa, não saber um caminho certo, mas seu coração se abre em infinitas possibilidades e cria esse percurso ao caminhar levando o que deseja ao mundo com seus valores e habilidades.

Faça o que fizer, sempre utilize os dons que recebeu nessa vida. Seja para artes, música, comidas, ciências, matemática ou qualquer outro talento: revele ao mundo. Se entregue em sua jornada fazendo o que suas habilidades lhe deram. Essa jornada verdadeira seguindo e trabalhando com as suas habilidades únicas é que criam um caminho novo neste lugar desconhecido chamado futuro.

Exatamente essa parte, iniciar a jornada, vem de dentro de você, e não de fora. Vem de seus dons e que você pode explorar mais.

Geralmente, você verá pessoas bem-sucedidas, que trabalham com alegria, e verá que elas fazem o que gostam e tiveram, e até têm muitas adversidades, mas encaram com desafio o caminho da vida.

A cada dia, estamos diante de escolhas. E mesmo que você ainda não saiba o seu significado de vida – seu propósito, se seguir seu coração terá uma boa bússola.

Às vezes, não nos damos conta de que podemos escolher o caminho e seguimos no efeito manada. Vamos trabalhar, voltamos, pagamos as contas, sentamos no boteco e tomamos uma cerveja, vamos às festinhas e chega segunda-feira, voltamos à rotina triste – mais uma segunda! E na sexta, comemoramos: oba, agora, sim, tenho minha liberdade! Que liberdade é essa? Trabalho significa sofrimento? Só isso?

Trabalho deveria significar escolhas, deveria ser algo que você faz com prazer e porque escolheu fazer, além de ajudar com seus talentos a humanidade a ser mais feliz. As escolhas, então, podem significar VIDA ou ESTAGNAÇÃO.

Se escolhermos caminhar seguindo os caminhos direcionados pelo meu desejo do coração, com certeza vamos encontrar entusiasmo, força para enfrentar as dificuldades e saborear mais cada detalhe do que vencemos na batalha do dia a dia.

Mas se continuarmos seguindo o ritmo trabalho, casa, casa, trabalho, a vida será bem pior.

Caminho que tem coração é único para cada um e não tem mapas prontos. Todo mundo tem que ter carro, fazer botox, ter a roupa x e ir ao lugar y para ser feliz! Não... precisamos, sim, desbravar com nosso coração estradas ainda a serem feitas. Essas nos levarão a uma JORNADA POSITIVA.

Por isso, não tenha medo se ainda não achou seu caminho. Mantenha firme seu desejo e corra atrás dele abrindo seus olhos às infinitas possibilidades que vêm – seja por uma conversa com um amigo, de um filme que passa uma mensagem, um e-mail de um convite, e assim por diante.

Acredite que janelas se abrem quando portas se fecham.

Mantenha-se procurando um caminho que tenha sua cara e vai encontrar a alegria de viver.

Em alguns pontos, você poderá ser o primeiro a desbravar terras novas, possibilidades diferentes, e sempre com seu coração guiando a jornada.

A certeza que é por ali que deseja seguir vai levar você adiante com uma força que só acontece quando a alma está junto.